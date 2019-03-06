Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak, ittifak Türkiye'ye 4.5 yılı zehir zindan eder

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "31 Mart'ta zayıf çıkarsak, HDP'nin de PKK'nın talimatlarının da bulunduğu ittifak, Türkiye'ye 4.5 yılı zehir zindan eder" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündemi ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Soylu'nun ifadelerinden satır başları şöyle:

— Türkiye'de yatırım yapılacaksa bu, güvenliğe, huzura ve insanların kafasının rahat olmasına bağlıdır. Uluslararası doğrudan yatırımcı gelecekse bunun temeli Türkiye'de kendini güvende hissetmesidir.

​- 31 Mart'ta zayıf çıkarsak, HDP'nin de PKK'nın talimatlarının da bulunduğu ittifak, Türkiye'ye 4.5 yılı zehir zindan eder.

'HDP'Yİ MECLİS'E TAŞIYAN CHP VE KILIÇDAROĞLU'DUR'

— 24 Haziran'da HDP'yi Meclis'e taşıyan CHP'dir ve Kılıçdaroğlu'dur. Bunun sorumluluğu bu dünyada da öteki dünyada da onlardadır.

— (Millet İttifakı) Bizim yaptığımız tespitlerde, bu ittifaka HDP her yönüyle destek veriyor.

— 94 belediye başkanı teröre karıştığı için alındı. Teröre karışmayan 2-3 belediye başkanı var, onları almadık mesela, müdahale etmedik. Onları dışladılar zaten.

— Birileri 'Türkiye'de beka problemi yok' diyor. 15 Temmuz'dan bir gün önce Türkiye'de beka problemi var mıydı yok muydu? 6-7 Ekim olaylarından üç gün önce Türkiye'de beka problemi var mıydı yok muydu?

'HDP, ZİLLET İTTİFAKI PARTİLERİNE 299 ADAY VERDİ'

— HDP, zillet ittifakı içerisindeki bütün partilere 299 aday, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyesi vermiş.

- Kayyum memnuniyeti 94 yerde yüzde 65'in üzerinde. Normal belediyelerde bu kadar büyük memnuniyet yoktur. Görevden alma bir tedbirdir, iş işten geçmeden müdahale etmek demektir. O İçişleri Bakanlığı'nın hakkıdır. Devlet, yasalar, kanunlar İçişleri Bakanlığına böyle bir hak vermiş, bizatihi bakanın kendisine böyle bir hak vermişti.

— (Terörle iltisaklı belediye başkanları) Bir terör örgütüne yardım ve yataklık yaptı dedikten sonra zaten hukuken görevden alınacaktır ve gereği de yerine getirilecektir. İçeri atılan adamın herhalde belediyeyi yönetecek hali yok.

— Dağa götürülenler kimin çocukları? Tüm bu günahların tamamını CHP ve zillet ittifakı kendi üzerine alıyor, taşıyıcı annelik yapıyor.

— (HDP) Beraber icraya gelmek istiyorlar. Dün Cizre Belediyesi'nde, Sur Belediyesi'nde, bugün Erciş Belediyesi'nde yaşadığımızı İzmir'den Buca'ya kadar kim ne kazanacaksa, İstanbul'dan, hangi belediye kazanacaksa, Ankara'ya kadar bütün belediyelerde artık PKK'nın bir temsilcisi, Kandil'den haber götüreni ve irade ortaya koyanı olacak. Bu, PKK'ya bir tünel açmak demektir. O zaman biz bu terörle mücadeleyi niçin yapıyoruz? Bu soruyu kendimize sorarız.