AK Partili Bostancı'dan anket açıklaması: Cumhur İttifakı 24 Haziran sonuçlarını koruyor

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Best FM'de Ufuk Karcı'nın sorularını yanıtladı.

Bostancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af istemiyle ilgili olarak "Şu anki Meclis gündeminde bu konu yok. Ancak seçim sonrası, müzakere edilebilir. MHP'nin getirdiği de bir af teklifi değil, bir ceza indirimi şeklinde. Seçim sonrası gündeme gelebilir, bakılır, ne olur, nasıl yapılır, bunlar konuşulur" dedi. "Tabii şu anda gündemde değil. Zira Meclis de kapalı. Seçim sonrası, mütalaa edilir ve bakılır" ifadesini kullanan Zeybekci, "Bu tür konulara alelacele bakılamaz. Halkımız da bunu takdir eder" diye konuştu.

'BİZ, ALMANLARDAN DAHA REFAH BİR ÜLKE DEĞİLİZ Kİ'

Bostancı, yeni askerlik düzenlemesi ile ilgili olarak ise, nisan ayında düzenlemenin meclis gündeminde olacağını belirtti.

Bostancı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili de açıklamalarda bulundu:

"EYT diye bir durum söz konusu değil. Bunun şampiyonluğunu CHP yapıyor. CHP, bu grupları istismar ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu SGK Genel Müdürlüğü yaptı. O zaman açıklamaları var, ‘Türkiye'de 60 yaşından önce emekli olunamaz. SGK'nın erken emekliliğin parasını ödemesi imkânsız, biz batarız' diyor. Ama şimdi Kılıçdaroğlu'nun sırtında yumurta küfesi yok, konuşuyor. Bugün Almanya'da emeklilik yaşı 67. Biz, Almanlardan daha refah bir ülke değiliz ki… Gelecek kuşaklara ne diyeceğiz? ‘Siz aslında 60 yaşında emekli olacaktınız, ama biz erken emeklilik verdiğimiz için şimdi siz 70'i bekleyeceksiniz' mi, diyeceğiz? Dolayısıyla bu konu gündemimizde yok. Biz gerçekçiyiz."

'ŞİMDİ BUNU GÖREMİYORUZ'

Anket şirketlerine yönelik eleştirileri de değerlendiren Bostancı, şunları söyledi:

"Anket şirketleri eskinden, birbirini teyit eden sonuçlar verirdi. Ancak şimdi bunu göremiyoruz. Muhtemelen, kararsız kümesine ilişkin durum, bu problemi doğuruyor veya örneklemler mi yanlış seçildi bilemiyorum. Ancak bu, şu anlama gelmiyor: AK Parti, anketçileri sildi! Böyle bir durum elbette yok. Bunlardan faydalanmaya devam edeceğiz. Sadece bu, birbirini teyit etmeyen sonuçlarla ilgili bir eleştiri, güvensizlik ifadesini kullandı Sayın Cumhurbaşkanı. Ancak trend olarak, bize gelen sonuçlar gayet iyi. Cumhur İttifakı, 24 Haziran sonuçlarını koruyor."