Kayıt
12:29 06 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe, Çiftçiler

    Erdoğan: Spekülatörler, teröristler gibi milli güvenlik sorunu

    © AA / Foto Muhabiri Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 48

    Beştepe'de çiftçilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, martta çiftçilere 3 milyar 716 milyon TL'lik destekleme ödemesi yapılacağını açıkladı. Gıdadaki fahiş fiyatlara değinen Erdoğan, "Tarım sektöründeki spekülatörleri, tıpkı sınırlarımıza dayanan teröristler gibi bir milli güvenlik sorunu olarak görüyoruz" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 'Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde' programında çiftçilerle bir araya geldi.

    Kasap
    © Flickr /
    Et üreticileri tanzim kurmak için Erdoğan'dan randevu istedi: Fiyatlar en az yüzde 30 ucuzlar
    Erdoğan, "Hükümet olarak çiftçilerimizi desteklemek için her türlü çabayı gösterdik, gösteriyoruz. Mart ayı içinde çiftçilere toplam 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız. Yılın ilk 3 ayında çiftçilerimize, üreticilerimize 8 milyar 777 milyon liralık bir desteği sağlamış olacağız" diye konuştu.

    "Hiç kimsenin ne üreticimizin emeğine ne de tüketicimizin sofrasına göz dikmesine izin vermeyeceğiz" diyen Erdoğan, "Çok uğraşmamıza rağmen hâlâ vatandaşlarımıza istediğimiz seviyede uygun fiyatlardan et sunamadığımızı itiraf ediyorum" ifadesini kullandı.

    'HER TARIM ALANINA BETON YIĞINLARI DİKERSEK, VATANA İHANET EDERİZ'

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    Tarla, işçi, tarım
    © AA /
    Çiftçiler, devletin tarım politikalarından memnun değil
    - Tarım ve hayvancılık yapılan ovalarımızı koruma altına almak için sit alanı olarak ilan ediyoruz. Her tarım alanına kalkıp biz beton yığınlarını dikersek bu vatana, millete ihanet ederiz. Halen 258 ovamızı sit alanı olarak ilan etmiş durumdayız, yakında bu sayıyı 300'e çıkartıyoruz.

    — Spekülatörler kâr hırsıyla hareket ederken bir kısmı daha derin emeller güdüyor. Bu tür tezgahları bozmaya devam edeceğiz. Tarım sektöründeki spekülatörleri, tıpkı sınırlarımıza dayanan teröristler gibi bir milli güvenlik sorunu olarak görüyoruz.

    '10 EKONOMİ ARASINA GİRMEMİZ İÇİN EN AZ İKİ KATLIK BÜYÜME LAZIM'

    — Çok uğraşmamıza rağmen hâlâ vatandaşlarımıza istediğimiz seviyede uygun fiyatlardan et sunamadığımızı itiraf ediyorum.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Metin Aktas
    Erdoğan: Şimdiki kuyruk yokluk değil bereket kuyruğu
    - Tarımda planlı üretime geçerek ithalatı azaltmayı ve ihracatı çoğaltmayı amaçlıyoruz.

    — Geçtiğimiz 17 yılda ülkemizi 3.5 kat büyüttük. Önümüzdeki dönemde 10 ekonomi arasına girmesi için en az iki katlık büyüme gerçekleştirmemiz lazım. Kim ne hizmet verdi, ne hizmet veriyor. Siyaset gözlüğünün ötesinde bir sağduyu ile değerlendirmenizi istiyorum. Bugün oynanan oyunları daha iyi anlama imkanı bulacağınıza inanıyorum. Hedeflerimize ulaştığımızda karşımıza engeller çıkarılıyor.

    — Merkez Bankamızın döviz rezervi 100 milyar dolara gelmiş durumda. Daha da çıkacağız, yükseleceğiz, güçleneceğiz.

    'DURUP DURURKEN GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİ DEVREYE SOKMADIK'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Metin Aktas
    Erdoğan: Güvenlik güçlerimiz, PKK'nın ümidini 31 Mart'ta zillet ittifakının başarısına bağladığını tespit etti
    - Kayyum olayını hukuk çerçevesinde devreye soktuk. Devletin parasını Kandil'e gönderenlerle devam edecek halimiz yoktu. Durup dururken güvenlik güçlerimizi devreye sokmadık. Bu adımı ülkenin huzuru için attık. FETÖ vasıtasıyla kanlı bir darbeye teşebbüs edildi. Bu darbe girişimini de milletimizin desteğiyle akamete uğrattık.

    — Ana muhalefetin başı 'YPG, PKK neden bize saldırsın?' diyor. Neden bize saldırsın sorusunu sorana ben saldırdılar diyorum. 100'e yakın vatandaşımızın şehit olmasına neden olan onlar.

    — Son olarak ağustos ayında bu kez ekonomi silahını çektiler. Ekonomiyi batırmaya çalıştılar. Bu seçimlerde istedikleri gibi bir istikrarsızlık ortamı oluşturabilirlerse, hemen ardından tüm cephelerden ülkemize yeni saldırılar düzenlemeyi planlıyorlar. Söz veriyorum, bunlara asla fırsat tanımayacağız.

    'ACABA CHP NİÇİN RAHATSIZLIK DUYUYOR?'

    CHP, bayrak, logo
    © AA /
    CHP: Uzaya değil tek adama itiraz ettik
    - CHP terör örgütlerinin saldırılarında, darbe girişimlerinde hiçbir zaman ülkemizin yanında yer almadı. Sayın Kılıçdaroğlu Almanya'ya gidiyor, terör örgütü temsilcileriyle Alman Parlamentosu'nda YPG paçavrası olan teröristle poz veriyor. Biz İHA, SİHA yapıyoruz. Adam bundan rahatsız.

    — Son olarak bu parti tuttu, Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Türkiye'nin uzay yarışında yer almasından acaba CHP niçin rahatsızlık duyuyor? Uydu yapıyoruz, haberleşmeden istihbarata uzay çalışmalarını etkin kullanma gayretindeyiz.

    — Türkiye Uzay Ajansı'nın faaliyetine engel olmanın ülke çıkarlarına nasıl faydası olacağını tüm çiftçi kardeşlerimin takdirine sunuyorum. Hiçbir projeye imza atmazlar, yapanları engellemek için Anayasa Mahkemesi önünde nöbet tutarlar.

    Etiketler:
    Et, Kayyum, hayvancılık, Tarım, Tanzim satış, Çiftçi, Ekonomi, Anayasa Mahkemesi, Türkiye Uzay Ajansı, YPG, FETÖ, CHP, PKK, Merkez Bankası, AK Parti, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Antarktika'daki Türk bilim insanları, çalışmalarını çevresel duyarlılık mesajlarıyla sonlandırdı
    Antarktika'daki Türk bilim insanları, çalışmalarını çevresel duyarlılık mesajlarıyla sonlandırdı
    Karikatür
    ABD’nin, Rusya’nın INF 'ihlalini' nasıl kanıtlamaya çalıştığı belli oldu
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet