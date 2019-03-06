Erdoğan: Spekülatörler, teröristler gibi milli güvenlik sorunu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 'Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde' programında çiftçilerle bir araya geldi.
"Hiç kimsenin ne üreticimizin emeğine ne de tüketicimizin sofrasına göz dikmesine izin vermeyeceğiz" diyen Erdoğan, "Çok uğraşmamıza rağmen hâlâ vatandaşlarımıza istediğimiz seviyede uygun fiyatlardan et sunamadığımızı itiraf ediyorum" ifadesini kullandı.
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, “Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde” programında konuşuyor https://t.co/qOEZobS4IT— AA Canlı (@AACanli) 6 марта 2019 г.
'HER TARIM ALANINA BETON YIĞINLARI DİKERSEK, VATANA İHANET EDERİZ'
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
— Spekülatörler kâr hırsıyla hareket ederken bir kısmı daha derin emeller güdüyor. Bu tür tezgahları bozmaya devam edeceğiz. Tarım sektöründeki spekülatörleri, tıpkı sınırlarımıza dayanan teröristler gibi bir milli güvenlik sorunu olarak görüyoruz.
'10 EKONOMİ ARASINA GİRMEMİZ İÇİN EN AZ İKİ KATLIK BÜYÜME LAZIM'
— Çok uğraşmamıza rağmen hâlâ vatandaşlarımıza istediğimiz seviyede uygun fiyatlardan et sunamadığımızı itiraf ediyorum.
— Geçtiğimiz 17 yılda ülkemizi 3.5 kat büyüttük. Önümüzdeki dönemde 10 ekonomi arasına girmesi için en az iki katlık büyüme gerçekleştirmemiz lazım. Kim ne hizmet verdi, ne hizmet veriyor. Siyaset gözlüğünün ötesinde bir sağduyu ile değerlendirmenizi istiyorum. Bugün oynanan oyunları daha iyi anlama imkanı bulacağınıza inanıyorum. Hedeflerimize ulaştığımızda karşımıza engeller çıkarılıyor.
— Merkez Bankamızın döviz rezervi 100 milyar dolara gelmiş durumda. Daha da çıkacağız, yükseleceğiz, güçleneceğiz.
'DURUP DURURKEN GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİ DEVREYE SOKMADIK'
— Ana muhalefetin başı 'YPG, PKK neden bize saldırsın?' diyor. Neden bize saldırsın sorusunu sorana ben saldırdılar diyorum. 100'e yakın vatandaşımızın şehit olmasına neden olan onlar.
— Son olarak ağustos ayında bu kez ekonomi silahını çektiler. Ekonomiyi batırmaya çalıştılar. Bu seçimlerde istedikleri gibi bir istikrarsızlık ortamı oluşturabilirlerse, hemen ardından tüm cephelerden ülkemize yeni saldırılar düzenlemeyi planlıyorlar. Söz veriyorum, bunlara asla fırsat tanımayacağız.
'ACABA CHP NİÇİN RAHATSIZLIK DUYUYOR?'
— Son olarak bu parti tuttu, Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Türkiye'nin uzay yarışında yer almasından acaba CHP niçin rahatsızlık duyuyor? Uydu yapıyoruz, haberleşmeden istihbarata uzay çalışmalarını etkin kullanma gayretindeyiz.
— Türkiye Uzay Ajansı'nın faaliyetine engel olmanın ülke çıkarlarına nasıl faydası olacağını tüm çiftçi kardeşlerimin takdirine sunuyorum. Hiçbir projeye imza atmazlar, yapanları engellemek için Anayasa Mahkemesi önünde nöbet tutarlar.
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