Erdoğan: Spekülatörler, teröristler gibi milli güvenlik sorunu

Beştepe'de çiftçilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, martta çiftçilere 3 milyar 716 milyon TL'lik destekleme ödemesi yapılacağını açıkladı. Gıdadaki fahiş fiyatlara değinen Erdoğan, "Tarım sektöründeki spekülatörleri, tıpkı sınırlarımıza dayanan teröristler gibi bir milli güvenlik sorunu olarak görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 'Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde' programında çiftçilerle bir araya geldi.

Erdoğan, "Hükümet olarak çiftçilerimizi desteklemek için her türlü çabayı gösterdik, gösteriyoruz. Mart ayı içinde çiftçilere toplam 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız. Yılın ilk 3 ayında çiftçilerimize, üreticilerimize 8 milyar 777 milyon liralık bir desteği sağlamış olacağız" diye konuştu.

"Hiç kimsenin ne üreticimizin emeğine ne de tüketicimizin sofrasına göz dikmesine izin vermeyeceğiz" diyen Erdoğan, "Çok uğraşmamıza rağmen hâlâ vatandaşlarımıza istediğimiz seviyede uygun fiyatlardan et sunamadığımızı itiraf ediyorum" ifadesini kullandı.

'HER TARIM ALANINA BETON YIĞINLARI DİKERSEK, VATANA İHANET EDERİZ'

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Tarım ve hayvancılık yapılan ovalarımızı koruma altına almak için sit alanı olarak ilan ediyoruz. Her tarım alanına kalkıp biz beton yığınlarını dikersek bu vatana, millete ihanet ederiz. Halen 258 ovamızı sit alanı olarak ilan etmiş durumdayız, yakında bu sayıyı 300'e çıkartıyoruz.

— Spekülatörler kâr hırsıyla hareket ederken bir kısmı daha derin emeller güdüyor. Bu tür tezgahları bozmaya devam edeceğiz. Tarım sektöründeki spekülatörleri, tıpkı sınırlarımıza dayanan teröristler gibi bir milli güvenlik sorunu olarak görüyoruz.

'10 EKONOMİ ARASINA GİRMEMİZ İÇİN EN AZ İKİ KATLIK BÜYÜME LAZIM'

— Çok uğraşmamıza rağmen hâlâ vatandaşlarımıza istediğimiz seviyede uygun fiyatlardan et sunamadığımızı itiraf ediyorum.

© AA / Metin Aktas Erdoğan: Şimdiki kuyruk yokluk değil bereket kuyruğu

- Tarımda planlı üretime geçerek ithalatı azaltmayı ve ihracatı çoğaltmayı amaçlıyoruz.

— Geçtiğimiz 17 yılda ülkemizi 3.5 kat büyüttük. Önümüzdeki dönemde 10 ekonomi arasına girmesi için en az iki katlık büyüme gerçekleştirmemiz lazım. Kim ne hizmet verdi, ne hizmet veriyor. Siyaset gözlüğünün ötesinde bir sağduyu ile değerlendirmenizi istiyorum. Bugün oynanan oyunları daha iyi anlama imkanı bulacağınıza inanıyorum. Hedeflerimize ulaştığımızda karşımıza engeller çıkarılıyor.

— Merkez Bankamızın döviz rezervi 100 milyar dolara gelmiş durumda. Daha da çıkacağız, yükseleceğiz, güçleneceğiz.

'DURUP DURURKEN GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİ DEVREYE SOKMADIK'

- Kayyum olayını hukuk çerçevesinde devreye soktuk. Devletin parasını Kandil'e gönderenlerle devam edecek halimiz yoktu. Durup dururken güvenlik güçlerimizi devreye sokmadık. Bu adımı ülkenin huzuru için attık. FETÖ vasıtasıyla kanlı bir darbeye teşebbüs edildi. Bu darbe girişimini de milletimizin desteğiyle akamete uğrattık.

— Ana muhalefetin başı 'YPG, PKK neden bize saldırsın?' diyor. Neden bize saldırsın sorusunu sorana ben saldırdılar diyorum. 100'e yakın vatandaşımızın şehit olmasına neden olan onlar.

— Son olarak ağustos ayında bu kez ekonomi silahını çektiler. Ekonomiyi batırmaya çalıştılar. Bu seçimlerde istedikleri gibi bir istikrarsızlık ortamı oluşturabilirlerse, hemen ardından tüm cephelerden ülkemize yeni saldırılar düzenlemeyi planlıyorlar. Söz veriyorum, bunlara asla fırsat tanımayacağız.

'ACABA CHP NİÇİN RAHATSIZLIK DUYUYOR?'



- CHP terör örgütlerinin saldırılarında, darbe girişimlerinde hiçbir zaman ülkemizin yanında yer almadı. Sayın Kılıçdaroğlu Almanya'ya gidiyor, terör örgütü temsilcileriyle Alman Parlamentosu'nda YPG paçavrası olan teröristle poz veriyor. Biz İHA, SİHA yapıyoruz. Adam bundan rahatsız.

— Son olarak bu parti tuttu, Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Türkiye'nin uzay yarışında yer almasından acaba CHP niçin rahatsızlık duyuyor? Uydu yapıyoruz, haberleşmeden istihbarata uzay çalışmalarını etkin kullanma gayretindeyiz.

— Türkiye Uzay Ajansı'nın faaliyetine engel olmanın ülke çıkarlarına nasıl faydası olacağını tüm çiftçi kardeşlerimin takdirine sunuyorum. Hiçbir projeye imza atmazlar, yapanları engellemek için Anayasa Mahkemesi önünde nöbet tutarlar.