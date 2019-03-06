Yerhov: Rusya’nın vize ücreti 80 dolar, kötü niyetli aracılara dikkat

Özel anlaşma yapılan ülkeler hariç olmak üzere tek tip vize uyguladıklarını söyleyen Yerhov, bunun ücretinin de 80 dolar olduğunu söyledi. Büyükelçi Yerhov, kötü niyetli aracılar konusunda da uyarılarda bulundu.
İnsanların güvenini kötüye kullanan aracılarla ilgili uyarılarda bulunan Yerhov, "Rus vizesinin gerçek düzenleme ücretini saklayan kötü niyetli aracılar söz konusudur" dedi.
Gereken belgeleri sunan herkesin, tek girişli turizm, çalışma, eğitim ve iş vizesi için 80 dolara tekabül eden tek vize ücreti ödeyeceğini kaydeden Yerhov, "Başvuran kişi ekspres vizesi istemesi halinde, vize ücretinin iki katını ödeyerek vizeyi en kısa zamanda alabilecek. Rus diplomatik temsilciliği olarak, vize almak için aracılara değil Ankara, İstanbul, Antalya ve Trabozon'da faaliyet gösteren resmi vize merkezlerine başvurulmasını önemle tavsiye ederiz" şeklinde konuştu.
‘VİZELERİN KALDIRILMASI ÇOK BASİT BİR KONU DEĞİL'
Anlaşmanın geçmiş dönemde haklı gerekçelere dayanılarak durdurulduğuna dikkat çeken Yerhov, "O zamandan bu yana çok sular aktı ve bu belgenin yeniden uygulamaya koyulması, uzun zaman gerektiren bir takım koşulların sağlanmasına ihtiyaç vardır. Bu nedenle Türk meslektaşlarımızla söz konusu çalışmanın aşamalı bir faaliyet olduğu konusunda mutabakat sağladık" ifadelerini kullandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)