Yerhov: Rusya’nın vize ücreti 80 dolar, kötü niyetli aracılara dikkat

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov Rusya'nın Türkiye'ye yönelik uyguladığı vize rejimi ve bu konuda yanlış anlamalara ilişkin uyarılarda bulundu. Kötü niyetli aracılarla ilgili uyarılarda bulunan Yerhov, vize ücretinin 80 dolar olduğunu söyledi.

Özel anlaşma yapılan ülkeler hariç olmak üzere tek tip vize uyguladıklarını söyleyen Yerhov, bunun ücretinin de 80 dolar olduğunu söyledi. Büyükelçi Yerhov, kötü niyetli aracılar konusunda da uyarılarda bulundu.

© AFP 2018 / ZACH GIBSON Rusya Büyükelçiliği: Vize kararı muadil önlemler alındıktan sonra yürürlüğe girecek

Dünya'ya açıklama yapan Aleksey Yerhov, vize fiyatlarıyla ilgili zaman zaman vize şikâyetler geldiğini ve 700 dolara kadar çıktığını iddia edenlerin bulunduğunu kaydetti.

İnsanların güvenini kötüye kullanan aracılarla ilgili uyarılarda bulunan Yerhov, "Rus vizesinin gerçek düzenleme ücretini saklayan kötü niyetli aracılar söz konusudur" dedi.

Gereken belgeleri sunan herkesin, tek girişli turizm, çalışma, eğitim ve iş vizesi için 80 dolara tekabül eden tek vize ücreti ödeyeceğini kaydeden Yerhov, "Başvuran kişi ekspres vizesi istemesi halinde, vize ücretinin iki katını ödeyerek vizeyi en kısa zamanda alabilecek. Rus diplomatik temsilciliği olarak, vize almak için aracılara değil Ankara, İstanbul, Antalya ve Trabozon'da faaliyet gösteren resmi vize merkezlerine başvurulmasını önemle tavsiye ederiz" şeklinde konuştu.

‘VİZELERİN KALDIRILMASI ÇOK BASİT BİR KONU DEĞİL'

Tek girişli vizelerinin 90 gün, turistlik vizelerin ise 30 gün geçerli olduğu bilgisini veren Yerhov, 2010 yılındaki vizelerin kaldırılmasına ilişkin hükümetlerarası anlaşmanın yeniden uygulanmaya konulmasının çok basit bir konu olmadığının altını çizdi.

Anlaşmanın geçmiş dönemde haklı gerekçelere dayanılarak durdurulduğuna dikkat çeken Yerhov, "O zamandan bu yana çok sular aktı ve bu belgenin yeniden uygulamaya koyulması, uzun zaman gerektiren bir takım koşulların sağlanmasına ihtiyaç vardır. Bu nedenle Türk meslektaşlarımızla söz konusu çalışmanın aşamalı bir faaliyet olduğu konusunda mutabakat sağladık" ifadelerini kullandı.