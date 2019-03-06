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14:04 06 Mart 2019
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    Alparslan Altan

    Eski AYM Başkanvekili Altan'a FETÖ'den 11 yıl hapis

    © AA /
    Türkiye
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    Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Alparslan Altan, FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    15 Temmuz darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmalarına devam edildi.

    Hidayet Karaca
    © AA /
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    İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce, Bölge Adliye Mahkemesi salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Alparslan Altan, avukatı Erol Aras ve yakınları katıldı.

    Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Altan, örgüt üyesi olmadığını ve isnat olunan suça ilişkin somut delillerin bulunmadığını söyledi.

    Mahkum edilmesine yönelik çaba sarf edildiğini ve aleyhine algı oluşturulmaya çalışıldığını ileri süren Altan, hakkındaki suçlamaların, yaptığı savunmalarla çürütüldüğünü belirtti.

    Eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın, tutuklandıktan sonra yaptığı bireysel başvurunun Anayasa Mahkemesi'nce oy çokluğuyla kabul edilemez bulunduğunu hatırlatan Altan, bu karara 'karşı oy' yazdığı için de suçlandığını belirtti.

    'GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA 'PATATES HAT' SİNYAL VERMEYE DEVAM ETTİ'

    Altan, karşı oyu, Yüksek Mahkeme'nin önceki kararlarına ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yaklaşımları çerçevesindeki gerekçelere dayandırdığını iddia etti.

    Fethullah Gülen
    © AP Photo / Chris Post
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    Örgütün sivil imamları tarafından verilen ve 'patates hat' olarak adlandırılan telefon hattını kullandığı iddiasını da kabul etmeyen Altan, adına kayıtlı tek bir telefon hattının bulunduğunu, söz konusu hat ile kendi hattının aynı tarihlerde ve aynı baz istasyonundan sinyal vermesi nedeniyle bunu kullandığının kabul edildiğini savundu.

    Gözaltına alındığı 16 Temmuz 2016'da emniyet görevlilerinin yaptığı arama sonucu evindeki telefon ile dijital materyallere el konulduğunu hatırlatan Altan, cep telefonu hattına polisler tarafından el konulduğunu, kullandığı iddia edilen 'patates hattın' ise gözaltına alındıktan sonra birkaç gün daha sinyal vermeye devam ettiğinin belirlendiğini ifade etti. Alparslan Altan, bu tespitin, söz konusu hattı kullanmadığının göstergesi olduğunu öne sürdü.

    Altan, tutuklu bulunduğu süre de göz önüne alınarak, tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.

    İYİ HAL İNDİRİMİ

    'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak'suçu sabit görülen Altan'a, 'örgütteki konumu, örgütte kaldığı süre ve kastının yoğunluğu' dikkate alınıp alt sınırdan uzaklaşılarak, 9 yıl hapis cezası verildi.

    Anayasa Mahkemesi
    AA
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    Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi uyarınca sanığa verilen ceza, 13 yıl 6 aya çıkarıldı.

    Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nın 62. maddesindeki indirim uygulanarak, ceza 11 yıl 3 aya indirildi.

    Altan'ın, tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine karar veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

    Kararla ilgili temyiz yoluna başvurulması halinde bu istemi Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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    Etiketler:
    15 Temmuz darbe girişimi, Hapis cezası, Samanyolu Yayın Grubu, Yargıtay, AİHM, FETÖ, Anayasa Mahkemesi (AYM), Hidayet Karaca, Alparslan Altan, Türkiye
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