Akkuyu NGS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Deduşenko: Şu an inşaat sahasında çalışanların yüzde 90'ı Türk

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, "Şu anda Akkuyu Nükleer Enerji Santrali inşaat sahasında çalışanların yüzde 90'ı Türk. Proje sonunda çalışanların toplam sayısı ise 9-10 bin arasında olacak" dedi.
Sputnik'in stratejik partnerliğini üstlendiği 2. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller Zirvesi'nde konuşan Anton Dedusenko, "Türkiye'de ilk olma sıfatını taşıyan Akkuyu Nükleer Santrali aynı zamanda yine Türkiye'de bir ilk olan ‘Yap, Sahip Ol ve İşlet' modeliyle gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla Türkiye ve Rusya tarafı olarak buna büyük önem atfediyoruz. Bugün, bu zirvenin amacı ise; uluslararası bir proje olduğu için yabancı şirketleri bir araya getirerek, bizim onlara sağladığımız olanakları ve onların bize nasıl dahil olması gerektiği konusunda bilgi paylaşmak" diye konuştu.
‘GÜVENLİK NÜKLEER SANTRAL İNŞAATLARINDA EN ÖNEMLİ KONU'
Rosatom'un ana sponsorluğunu ve Sputnik'in ise stratejik partnerliğini üstlendiği 2. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller Zirvesi'nde, nükleer güç santrali inşaatında en önemli konunun güvenlik meselesi olduğuna dikkat çeken Deduşenko, şöyle devam etti: "Güvenlik bu inşaatlarda en öne çıkan konu olduğu için 3+ nesil ekipmanlar kullanılıyor. Aynı zamanda Fukuşima kazasından sonra bütün gereklilikler gözden geçirilip bu karara da varıldı. Bu projenin gerçekleştirilmesinde tedarikçi olarak katılmak isteyenlere ilişkin ekipmanlar güvenlik sınıflarına ayrılmış durumda. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıfa dahil olan güvenlik ekipmanlarımız yüksek güvenlik gerekliliklerini karşılamakta olduğu için nükleer güç santrallerinin inşaatında deneyim şartı aranmakta."
‘ZOTEEVA'NIN AKKUYU NGS'DE GENEL MÜDÜR OLMASI PROJENİN İVME KAZANMASINDAN'
Geçtiğimiz Şubat ayında Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi'nde yaşanan yönetim değişikliği üzerine ise Deduşenko, "Dinamik bir gelişme kaydeden projemizde göreve getirilen Anastasia Zoteeva projede yeni olan bir şahıs değil. Kendisi daha önceden de projeye dahil edilmişti. Fakat şu anda projeye yönetici olarak daha faal bir şekilde katıldı. Aynı şekilde kendisi de zaten ana hissedarı olarak bu projeye katılıyor. Bu yönetim değişikliğinin sebebi ise; projenin ivme kazanmasıdır" ifadelerini kullandı.
‘AKKUYU NGS'NİN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN ÖNE ÇEKİLMESİ İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR'
Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk lisansını geçen ilkbaharda aldığını söyleyen Deduşenko, "Türk ve Rus taraflarının ortaklığı ve karşılıklı anlayışı çerçevesinde biz geçen sene ilkbahar aylarında ilk ünitemizin lisansını almış bulunuyoruz. İmzalanan hükümetler arası anlaşmaya göre ilk elektrik üretimi lisans alındıktan 7 sene sonra başlaması gerekiyor. Fakat bu 7 seneyi beklemeden daha kısa sürede ilk üniteyi devreye, işletmeye almayı planlıyoruz. Türk tarafıyla fiziksel işletmeye alınması konusu ön planda olduğu ve bu da direkt olarak güvenlik konularıyla bağlı olduğu için sürelerin kısaltılması konusunda görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.
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