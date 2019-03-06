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15:38 06 Mart 2019
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    Akkuyu

    'Türkiye için Akkuyu NGS sadece elektrik enerjisi temini bakımından değil, istihdam açısından da değerli bir yatırımdır'

    © AA /
    Türkiye
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    Sputnik'in stratejik partnerliğini üstlendiği 2. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller Zirvesi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dere "Akkuyu NGS sadece elektrik enerjisi temini için değil aynı zamanda istihdam açısından da değerli bir yatırımdır" dedi.

    Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesi olan ve yapımına devam edilen Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), Açık Kapı etkinliği kapsamında ilk kez vatandaşların ziyaretine açıldı.
    © AA / Sezgin Pancar
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İbrahim Halil Dere "Akkuyu Nükleer Santrali bizim ilk göz ağrımız. Elektrik enerjisi temini için bir yatırım olmasından öte sağladığı iş imkanı bakımından da değerli bir yatırım. Gerek bizim için çok stratejik bir yatırım olması gerekse de Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nun en yüksek seviyedeki Cumhurbaşkanlığı himayeleri bakımından da bizim için çok büyük bir yatırım. Diğer yandan projenin ilerlemesi sırasında ortaya çıkabilecek sorunların çözümü bakımından da büyük bir güç veriyor. O nedenle biz Rus tarafı ile iletişimi yüksek iş birliği içerisinde bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

    Rosatom'un ana sponsor ve Sputnik'in ise stratejik partnerliğini üstlendiği 2. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller Zirvesi'nde konuşan Dere" Akkuyu Nükleer Santral projesi bizim için sadece elektrik enerjisini temin edilebilecek bir üretim tesisi olarak bir anlam taşımıyor. Bunun yanında Türk sanayicilerinin, mühendislerinin, işçilerinin bölgede yada ulusal ölçekte ilgili herkesin büyük bir imkan yakalayabileceği, bölgenin sosyo-ekonomik yapısını geliştirecek, sosyal ve ekonomik refahı yukarıya çıkarabilecek bir imkan olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko
    © Sputnik / Elif Sudagezer
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    Nükleer alanın başka hiçbir alanda olmayacak kadar güvenlik gerekliliği ve yeterliliği gerektiğinin altını çizen Dere "Nükleer alan işlerin hiçbir zaman şansa bırakılamayacağı bir sektör. Dolayısıyla firmalarımızın bu sektörün uluslararası kabul görmüşlüklerine uygun olarak bu projede yer alabilecekleri bir realite. Bunun aksi düşünülemez. Çünkü nükleer enerji sektörü en az yüzde 50'si nükleer güvenlik gerektirir. Nükleer güvenlik her şeyin üstündedir. Dolayısıyla firmalarımızın zaten sahip olduklarına inandıkları yetenek ve donanımlarını mutlaka gerekli sertifikalarla belgelemeleri ve bunu kanıtlamaları gerekmektedir" dedi ve ekledi:

    "Bu anlamda firmalarımızın en üst düzeyde projelerde yer almasını istiyoruz. Pazar sadece Türkiye değil, bu yetkinliğe sahip olanlar uluslararası düzlemde de büyük imkanlarla karşılaşacaklardır. Dünyada nükleer sektör bütün canlılığıyla devam etmektedir."

    Etiketler:
    nükleer enerji, Akkuyu NGS, 6. Nükleer Santraller Zirvesi ve 2. Nükleer Santraller Fuarı, Sputnik, Rosatom, İbrahim Halil Dere, Türkiye
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