'Türkiye için Akkuyu NGS sadece elektrik enerjisi temini bakımından değil, istihdam açısından da değerli bir yatırımdır'

Rosatom'un ana sponsor ve Sputnik'in ise stratejik partnerliğini üstlendiği 2. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller Zirvesi'nde konuşan Dere" Akkuyu Nükleer Santral projesi bizim için sadece elektrik enerjisini temin edilebilecek bir üretim tesisi olarak bir anlam taşımıyor. Bunun yanında Türk sanayicilerinin, mühendislerinin, işçilerinin bölgede yada ulusal ölçekte ilgili herkesin büyük bir imkan yakalayabileceği, bölgenin sosyo-ekonomik yapısını geliştirecek, sosyal ve ekonomik refahı yukarıya çıkarabilecek bir imkan olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Nükleer alanın başka hiçbir alanda olmayacak kadar güvenlik gerekliliği ve yeterliliği gerektiğinin altını çizen Dere "Nükleer alan işlerin hiçbir zaman şansa bırakılamayacağı bir sektör. Dolayısıyla firmalarımızın bu sektörün uluslararası kabul görmüşlüklerine uygun olarak bu projede yer alabilecekleri bir realite. Bunun aksi düşünülemez. Çünkü nükleer enerji sektörü en az yüzde 50'si nükleer güvenlik gerektirir. Nükleer güvenlik her şeyin üstündedir. Dolayısıyla firmalarımızın zaten sahip olduklarına inandıkları yetenek ve donanımlarını mutlaka gerekli sertifikalarla belgelemeleri ve bunu kanıtlamaları gerekmektedir" dedi ve ekledi:
"Bu anlamda firmalarımızın en üst düzeyde projelerde yer almasını istiyoruz. Pazar sadece Türkiye değil, bu yetkinliğe sahip olanlar uluslararası düzlemde de büyük imkanlarla karşılaşacaklardır. Dünyada nükleer sektör bütün canlılığıyla devam etmektedir."
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