2 mitingini iptal etmişti: Kılıçdaroğlu İzmir'e gidiyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart yerel seçimleri öncesi aday belirleme krizi sonrası 'tepkiyle karşılaşırım korkusuyla' İzmir'e gitmeme kararı aldığı ileri sürülmüştü.
Kılıçdaroğlu'nun 26 Mart Salı günü gerekli temasları kurarak İzmir'e gideceği, programın önümüzdeki günlerde netleşeceği belirtildi.
İzmir Buca'da aday gösterilen Suat Nezir'in ismi daha sonra geri çekilmişti. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sürpriz şekilde geri çekilen Nezir'in görüşme talebini kabul etmediği ileri sürülmüştü.
Güzelbahçe'nin mevcut Belediye Başkanı Mustafa İnce'ye de önce 'adayımızsın' denilmiş, sonra geri çekilmiş, tepkiler üzerine İnce yeniden gösterilmişti.
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