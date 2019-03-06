Erdoğan: Türkiye'de artık muhalefet açığı değil devşirme muhalefet sorunu var

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— Muhalefet ısrarla 31 Mart seçimlerini önemsizleştirmeye, önemsiz gibi göstermeye çalışıyor. 31 Mart'ın sıradan, basit, olağan bir yerel seçim olduğunu iddia ediyorlar. Ülkemizin yüz yüze bulunduğu tehdit ve tehlikelerden asla bahsetmiyorlar.

— Mevcut yönetim altında CHP, milli irade düşmanları tarafından kullanılan bir koçbaşına dönmüştür. CHP tarihinin en büyük kimlik bunalımını yaşıyor.

— Meclis kürsüsünden Rumlarla aynı dili konuşup, Rum tezlerine sözcülük, borazanlık yapıp Yunan gazetelerine manşet oluyorlar.

— 23 bin TIR dolusu silahla donatılan bir katil sürüsünü, CHP Genel Başkanı Kanarya Severler Derneği gibi mi görüyor? Bölücü terör örgütüne giden TIR'lar dolusu silahları hiç konuşmuyorlar, ağızlarına dahi almıyorlar. Karadeniz'de ne olduğundan, Ege'de, Akdeniz'de hangi güç mücadelelerinin yaşandığından haberleri bile yok.

— Türkiye'de artık muhalefet açığı değil devşirme muhalefet sorunu var.

​Ayrıntılar geliyor.