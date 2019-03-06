CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

CHP'li Hakverdi, beraberindeki partililerle birlikte Ankara Adliyesi'ne gelerek savcılığa suç duyurusu dilekçesi verdi.
"İhbar üzerine gençlik kolları üyeleri ile olay yerine gittik. Görüntüleri alıp yazıyı yazan şahsın evini tespit ettik. Sonra 10 Nisan Polis Karakolu'na giderek, polislerle birlikte şahsın bulunduğu binanın güvenlik kamerası görüntülerini aldık. Yaptığımız araştırma sonucunda, şahsın kimliğine, ne iş yaptığına, siyasi düşüncesine ve bütün ayrıntılara ulaştık. Şahıs kimliğini gizlemek için kafasını kapatıyor, evinden dışarı çıkıyor. Sonra köprü altına geliyor ve yazılamaya başlıyor. Yazılamaya bir süre devam edip, bitirdikten sonra kendi binasına dönüyor."
'BİZ BİR ANLAYIŞI TEŞHİR ETMEK İSTİYORUZ'
Söz konusu kişinin yazıyı yazarken kameraya yansıyan görüntüsünü, yüzü kapalı olarak basın mensuplarıyla paylaşan Hakverdi, "Biz şahsın yüzünü kapattık. Çünkü burada şahsı teşhir etme gibi bir niyetimiz yok. Biz bir anlayışı teşhir etmek istiyoruz" diye konuştu.
'SEÇİMİN BİR AHLAKI, ONURU VARDIR, DÜŞMANA KARŞI SAVAŞMIYORUZ'
"Bunun sebebi sadece şu; bu ayın başında AK Parti adayı Mehmet Özhaseki, 'CHP, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni kazanırsa, Millet İttifakı ve Mansur Yavaş kazanırsa, sizin faturalarınızı terör örgütü mensupları getirir' dedi. Bu açıklamadan üç gün sonra kendi yandaşları tarafından Ankara'ya bu yazılar yapılmıştır. Seçimin bir ahlakı, bir onuru vardır. Biz düşmana karşı savaşmıyoruz. Bu bir hizmet yarışı, Ankara'ya hizmet etme yarışı ve biz bu yarışı hakkıyla, hukukuyla ve ahlakıyla yürütmeye çalışıyoruz."
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