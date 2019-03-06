MHP'li Vural'dan AK Partili vekillere tepki: Ne ekerseniz onu biçersiniz

MHP'li Oktay Vural, AK Partili vekillerin "Vereceğiniz destek, kıyamet günü beraat belgelerinizden olacak" ve "Allah bize oy verdiğinizden dolayı size hesap sormayacak" açıklamalarına tepki gösterdi. Vural, "Ne ekerseniz onu biçersiniz" dedi.

© Fotoğraf : Twitter AK Partili Gülpınar: Allah bize oy verdiğiniz için mahşerde size hesap sormayacak

Eski MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, Twitter hesabından yaptığını açıklamayla AK Parti milletvekillerinin açıklamalarını eleştirdi.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın "Vereceğiniz destek, yarın ruz-i mahşerde (kıyamet günü) beraat belgelerinizden biri olacak" ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'ın "Allah o emaneti bize verdiğinizden dolayı size inşallah hiçbir hesap sormayacak" açıklamalarını hatırlatan Vural, ayetlerden alıntı yaparak, şu ifadeleri kullandı:

'BU İMTİHANDAN KURTARACAK ŞEFAATÇİ DE YOK, MAZERET DE YOK'

"İnsan yaptığı işten ve davranıştan, söylediği sözden sorumludur. O halde insan olarak asıl sorumluluğumuz akıl, idrak ve sorumluluk bilincini kullanmaktır. Aklın ve idrakin olmadığı yerde cehalet; sorumluluk bilincinin olmadığı yerde de zulüm vardır. Bunlar dikkate alındığında emaneti yüklenen insan iki zor soru ile imtihandadır: Biri zulüm, diğeri cehalettir. Bu imtihandan kurtaracak şefaatçi de yoktur. Mazereti de yoktur. Kendimizden sorumluyuz. 'De ki; herkes kendi haline uygun yolda hareket eder.' Ne ekerseniz onu biçersiniz!"

Oktay Vural'ın paylaşımları şöyle:

Emanetin sahibi insandır. “Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (sorumluluğundan) korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu insan çok zalim, çok cahildir.”(Ahzab, 72) — Oktay Vural (@oktayvural) 6 марта 2019 г.​

İnsan bu emaneti yüklenebilecek, gereğini yerine getirebilecek kapasitede yaratılmıştır. “Emanetleri ehline vermenizi emreden” Allah da emaneti muhakkak ehline vermiştir. O, kuluna gücünün yetmeyeceği hiçbir şeyi yüklememiştir. Yani emaneti başkalarının üzerine yükleyemezsiniz. — Oktay Vural (@oktayvural) 6 марта 2019 г.​

İnsan yaptığı işten ve davranıştan, söylediği sözden sorumludur. O halde insan olarak asıl sorumluluğumuz akıl, idrak ve sorumluluk bilincini kullanmaktır. Aklın ve idrakin olmadığı yerde cehalet; sorumluluk bilincinin olmadığı yerde de zulüm vardır. — Oktay Vural (@oktayvural) 6 марта 2019 г.​

İnsan yaptığı işten ve davranıştan, söylediği sözden sorumludur. O halde insan olarak asıl sorumluluğumuz akıl, idrak ve sorumluluk bilincini kullanmaktır. Aklın ve idrakin olmadığı yerde cehalet; sorumluluk bilincinin olmadığı yerde de zulüm vardır. — Oktay Vural (@oktayvural) 6 марта 2019 г.​