Ekrem İmamoğlu'ndan 'cennet vaadi' yanıtı: Güzel espri

CHP İstanbul Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş ile Kasımpaşa halkını ziyaret etti. Vatandaşların 'AK Parti'ye oy veren cennete gidiyormuş' sözlerine "Güzel espri. Olur mu öyle şey" dedi.

İlk olarak seçim otobüsüyle Kasımpaşa'yı turlayan İmamoğlu, ardından Kasımpaşa'da esnaf turuna çıktı. Taksi durağına uğrayan İmamoğlu, hem esnafın sorunlarını dinledi hem de gelen müşteri telefonlarını yanıtladı. Cezayirli Gazi Hasan Paşa İlkokulu önünde, çalışanlarla sohbet eden İmamoğlu'nun kucağına bir bebek verildi. İmamoğlu, bebeği severken, annesine de anne-çocuk projelerinden söz etti.

VATANDAŞ'TAN İMAMOĞLU'NA: SENİ ORADAN ÇEKİP ALACAĞIZ

Semtte bulunan Turabi Baba Kütüphanesi ve Türbesi'ni de ziyaret eden İmamoğlu aynı bahçe içinde bulunan kafeteryaya gitti. İmamoğlu, burada, AK Parti Beyoğlu İlçe Kadın Kolları üyesi Lütfiye Alim (70) ile sohbet etti. İmamoğlu, "Niye AK Parti'den adaylığını koymadın" diyerek sitem eden Alim'e, "Deme öyle. Beni sevmedin mi?" şeklinde yanıt verdi.

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Bunun üzerine Alim, "Allah, havada karada Tayyip Erdoğan'ı korusun" dedi. İmamoğlu'nun bu sözlere yanıtı da "Allah, herkesi korusun. Sevgide anlaştık" oldu. Alim, CHP'li belediyeler döneminde yaşanan aksaklıklardan söz edince İmamoğlu, "Bak, bunları bana anlatıyorsun. Karşında beni buldun. Buradakilere, yönetenlere anlatamadığına göre artık yoruldular" karşılığını verdi. Alim, İmamoğlu'nu, "Hepimiz kardeşimsiniz. Allah'a emanet ol köylüm. Seni oradan çekip alacağız" sözleriyle uğurladı. Bu sözler, gülüşmelere neden oldu.

‘AK PARTİ'YE OY VERENLER CENNETE Mİ GİDİYORMUŞ?'

Mehmet Yazıcı adlı bir seçmen, İmamoğlu'ndan, İBB Başkanı olması durumunda Kasımpaşa Bahriye Caddesi'ndeki aydınlatma sorununa el atmasını talep etti. İmamoğlu, "Mazbatamızı alınca ilk işimiz bu olacak" deyip, yardımcılarına not aldırdı. Murat Karaçuha adlı seçmenin, "AK Parti'ye oy verenler cennete gidiyormuş" sözlerini kahkahayla karşılayan İmamoğlu, "Güzel espri. Olur mu öyle şey" dedi. İmamoğlu, öğle namazını, Kasımpaşa Büyük Camii'nde kıldı. İmamoğlu, namazın ardından semtteki Çocuk Esirgeme Kurumu'nu da ziyaret etti. Ziyaret, basına kapalı gerçekleştirildi.