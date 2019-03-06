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18:47 06 Mart 2019
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    Canan Kaftancıoğlu

    Kaftancıoğlu: İBB'nin saldırıları devam ederse önlemlerimizi alacağız

    © AA / İsa Terli
    Türkiye
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    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, adaylarının afiş ve bayraklarının İBB tarafından kesildiğini belirtti. Kaftancıoğlu, "Bu tarihten itibaren İBB tarafından partimize yönelik saldırıların devam etmesi halinde CHP örgütü olarak biz de kendi önlemlerimizi alacağımızın bilinmesini isteriz" dedi.

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    © Fotoğraf : DHA
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    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'un birçok ilçesinde belediye başkan adaylarına ait afiş ve bayrakların kesilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

    "Sokaklara, caddelere astığımız afişler, bayraklar ve billboard ilanları ise her gün saldırıya uğruyor" diyen Kaftancıoğlu, "Özellikle son günlerde İstanbul'un birçok ilçesinde İBB'ye ait araçlarla adaylarımızın afiş ve bayrakları kesiliyor; sistematik bir baskı ve sindirme politikası yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

    ‘İBB, KAYNAKLARI MUHALEFETİ SUSTURMAK İÇİN KULLANILIYOR'

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) her partiye eşit mesafede olması gerektiğini belirten Kaftancıoğlu, "İBB'nin tüm kaynaklarını kendi seçim kampanyası için kullanan AKP, muhalefetin sesini kısmak için kamu gücünü kullanmaktan geri durmuyor" diyerek, İBB'yi eleştirdi.

    ‘KOLTUĞUNUZU MAFYAVARİ YÖNTEMLERLE KORUYAMAZSINIZ'

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    © Fotoğraf : İHA
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    Sorumluların hesap vermesini istediklerini ifade eden Kaftancıoğlu, şöyle devam etti:

    "Muhalefet partilerinin adaylarına ait seçim afişlerinin kesilmesi yönünde kamu gücünü de kullanarak talimat verenleri son kez uyarmak istiyoruz: Seçim kampanyaları demokratik, adil ve eşit bir ortamda barış içerisinde gerçekleştirilmelidir. Partimize yönelik yapılan bu çirkin saldırıları şiddetle kınıyor; sorumluların hesap vermesini istiyoruz. İBB'nin işçilerini de araçlarını da kendi emir eriniz olarak görmekten, kullanmaktan vazgeçin. 24 gün sonra tıpış tıpış ayrılmak zorunda kalacağınız o koltukları bu mafyavari yöntemlerle koruyamazsınız, koruyamayacaksınız. Bu tarihten itibaren İstanbul'da İBB tarafından partimize yönelik saldırıların devam etmesi halinde CHP örgütü olarak biz de kendi önlemlerimizi alacağımızın bilinmesini isteriz".

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, AK Parti, İBB, CHP, Canan Kaftancıoğlu, İzmir, Türkiye
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