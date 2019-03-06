Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Sen vermiyorsan başkasından S-400 almamıza karışmayacaksın

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımıyla ilgili ABD'nin yaptırım tehditlerine yanıt verdi:

"Biz yıllarca müttefiklerimizden almak istedik ve müttefiklerimizden almak istediğimizi kendilerine resmen bildirdik. Bazen basit silahların bile satılmasına engel çıkartan bu müttefiklerimiz nedense S-400 aldıktan sonra rahatsız olmaya başladılar. Neden rahatsız oluyorsunuz? Şu an NATO müttefikiysek ve dayanışmamızı artırmamız gerekiyorsa o zaman Türkiye talepte bulunuyorsa sen de satacaksın. Eğer sen vermek istemiyorsan, Türkiye'nin başka birisinden ya da NATO dışı bir ülkeden almasına da karışmayacaksın."

"Eğer 'NATO müttefikleri NATO ülkelerinin dışından ürün alamaz' dersen, şu anda S-300'leri ülkesinde bulunduran diğer NATO üyesi ülkelere bakacaksın, onlarda niye var? Bunun esasen çerçevesini NATO Genel Sekreteri belirlemiştir. Ne demiştir, 'Evet NATO müttefikleri içinde dayanışma olmalı ama her ülke bağımsız bir devlettir, ülkedir, alım satımda bağımsız hareket edebilir.' 'Ben güçlü ülkeyim, benim istediğim olacak' olmaz. Hem satmayacaksın hem de 'Başka yerden alamazsın' demek olmaz. Bizim ihtiyacımız varsa alırız."

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylediklerinin ortada olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız yer yer bunları paylaşıyor ama bazen Pentagon'dan, bazen farklı kurumlardan farklı sesler geliyor. Burada bizi bağlayan, ABD Başkanı Trump'ın söyledikleridir. Nasıl Türkiye'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söyledikleri bağlayıcısıysa, Amerika'da Cumhurbaşkanımızın muhatabı Trump'tır, Trump ne dediyse bizi o ilgilendirir. Bu konuda da Trump'ın tutumu ortadadır."

Çavuşoğlu, ABD'den başka kurumların çatlak ses çıkarmasının kendilerini bağlamadığını ve ilgilendirmediğini, bunun o ülkenin iç meselesi olduğunu dile getirdi.