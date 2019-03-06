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19:01 06 Mart 2019
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    Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş

    Numan Kurtulmuş: Bu ne ittifakıdır ve nasıl bir ittifaktır anlamak mümkün değil

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    Türkiye
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    AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Şanlıurfa'da AK Parti karşıtı cephenin adayı, aile olarak Doğru Yol Partisi kökenli bir isim. Oyu nereden alacak? HDP ve CHP'den. Hangi partinin kimliğiyle seçime giriyor? Saadet Partisi. Bu ne ittifakıdır ve nasıl bir ittifaktır anlamak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

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    Kurtulmuş, partisinin Sincan'daki seçim irtibat bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, 28 Şubat darbe sürecinde yaşananları hatırlatarak, Sincan'ın sembolik bir önemi olduğunu belirtti.

    İlçenin caddelerinde 28 Şubat 1997'de tankların yürüdüğünü söyleyen Kurtulmuş, "Maalesef antidemokratik bazı unsurlar yani Cumhuriyet Halk Fırkası zihniyeti burada tankları yürüterek milletin önünü kesmeye gayret etti." diye konuştu.

    Kurtulmuş, Türkiye'nin son 6 yılda içinden geçtiği süreci ve 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak, "O akşam millet bayrağına, vatanına, inancına sahip çıktı, 3-5 FETÖ'cü eşkıyaya bu meydanları dar ederek bu ülkenin geleceğini kurtardı." ifadelerini kullandı.

    Beka meselesinin gündeme gelmesinin muhalefeti rahatsız ettiğini belirten Kurtulmuş, Gezi Parkı ve 6-7 Ekim olaylarına bazı siyasetçilerin destek verdiğini dile getirdi. Kurtulmuş, şunları kaydetti:

    "Türkiye'nin bekasını ilgilendiren olaylarda siyasetçiler olmasaydı biz de beka meselesinden bahsetmezdik. 'Evet bu seçim bir belediye başkanı seçimi' derdik ama PKK'nın saldırıları, onun karşısında ise siyasetçilerin destekleri… 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde siz can pahasına mücadele verirken, CHP'nin bazı üst düzey yöneticileri bu örtülü bir darbedir diyerek FETÖ'yü tersinden desteklediler mi, desteklediler. Siz FETÖ'yü, PKK'yı desteklemeyin, biz de beka meselesinden bahsetmeyelim."

    Kurtulmuş, yeni sistemin doğası gereği seçime ittifaklarla girildiğini belirterek, Cumhur İttifakı'nın sadece masa başında yapılan bir görüşme olmadığının altını çizdi.

    İttifakın 15 Temmuz'da verilen ortak mücadelenin bir eseri olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da gaza meydanında, salalar eşliğinde, Allahuekber sesleri arasında düşmana karşı mücadele ederken kuruldu." diye konuştu.

    Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'nın belli bir çerçevesi olduğunu ve geçtiğimiz seçimlerde yapılan iş birliğine değinerek, şöyle devam etti:

    "Karşı taraftaki ittifak geçen seçimde bunu örtülü yaptı. Bu seçimde ittifakın örtüsü kalkmıştır ve örtüsüz bir ittifak söz konusudur. Dört tane parti yan yana geldi. CHP, HDP, sözde İYİ Parti ve Saadet Partisi. Türkiye'nin kurucu partisinin üyesi ya da seçmeni olduğuna inanan bir CHP'li vatandaşımızın vicdanı, PKK'nın gölgesindeki bir partiyle iş birliğini nasıl kaldıracak? Sözde milliyetçi kökenli olduğunu iddia eden ve sonradan bir parti kuran İYİ Parti'ye oy veren seçmen arkadaşlarımız, nasıl olacak da PKK'nın gölgesindeki partiyle iş birliği yapacak ya da Saadet Partisi'ne oy vermiş olan arkadaşımız, hayatı boyunca CHP zihniyeti ile mücadele etmiş olan Erbakan'ın çizgisini devam ettirdiğini söyleyenler nasıl olacak da CHP'li adaya oy verecek."

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    © AA /
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    Programın ardından Sincan'daki tanzim satış noktasını da ziyaret eden Kurtulmuş, vatandaşlarla sohbet ederek ürünlerin zamanında gelip gelmediğini ve verilen hizmetten memnun olup olmadıklarını sordu.

    Kurtulmuş, Güngörmüşler Konağı'nda düzenlenen Sincan Genişletilmiş Teşkilat Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ise Türkiye'nin büyük mesafeler aldığını ve 17 yıllık AK Parti iktidarında ekonomik olarak ileriye gittiğinin altını çizdi.

    "CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet ittifakına sandıklarda kuvvetli bir yuh çekeceğiz" diyen Kurtulmuş, "Bu millete hizmet etmek için bir fırsat ortaya çıkmış, hadi gelin anlatın yerel seçimlerde ne yapacağınızı. Ankara'da bakıyorsunuz, ben bugüne kadar bir proje duymadım. Birçok yerde proje yok. Bir tane projeleri var, Tayyip Erdoğan düşsün de nasıl düşerse düşsün." diye konuştu.

    Cumhur İttifakı karşısında kurulan ittifakların farklı bir hal aldığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

    "Şanlıurfa'da AK Parti karşıtı cephenin adayı, aile olarak Doğru Yol Partisi kökenli bir isim. Oyu nereden alacak, HDP ve CHP'den. Hangi partinin kimliğiyle seçime giriyor, Saadet Partisi. Bu ne ittifakıdır ve nasıl bir ittifaktır anlamak mümkün değil. Meydanlarda antidemokratik yollarla yıkamadıklarını birtakım kirli ittifaklarla sandıkta yıkmaya çalışıyorlar. Bu millet buna müsaade eder mi? Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı sandıklarda asla yalnız bırakmaz."

    Etiketler:
    sandık, ittifak, Konuşma, darbe girişimi, muhalefet, irtibat bürosu, Sincan Genişletilmiş Teşkilat Toplantısı, AK Parti, MHP, İYİ Parti, CHP, PKK, Cumhur İttifakı, FETÖ, Numan Kurtulmuş, Sincan, Ankara
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