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21:56 06 Mart 2019
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    Bekir Pakdemirli

    Pakdemirli: Çiftçiye 9 milyar lira destek ay sonu itibariyle ödenecek

    © AA / Emin Sansar
    Türkiye
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    Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Ocak, şubat ve mart aylarında toplamda 8 milyar 777 milyon liraya yakın desteği çiftçimize mart ayı sonu itibariyle ödemiş olacağız" dedi.

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    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale'nin Biga ilçesinde Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen "Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

    "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçilere müjdeler verdiğini hatırlatan Bekir Pakdemirli, şunları kaydetti:

    "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız mart ayına ait tarımsal destekleme rakamını 3 milyar 716 milyon lira olarak müjdeledi. Hayırlı ve uğurlu olsun. Böylelikle ocak, şubat ve mart aylarında toplamda 8 milyar 777 milyon, eski parayla 9 katrilyon liraya yakın desteği çiftçimize mart ayı sonu itibariyle ödemiş olacağız. Şimdi diyebilirsiniz, 500 lira aldım, bin lira aldım, 5 bin lira aldım, yeterli değil ama hakikaten bu hükümet, bu iktidar şartlarını zorlayarak bu destekleri bir an evvel ödemenin gayreti içerisinde".

    '120 KATRİLYON LİRA ÖDEME YAPTIK'

    Buğday
    © AP Photo / Michael Conroy
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çiftçi ve üreticilerle ilgili ne zaman bir sorun götürseler kendisine "Bekir, üreticimiz bizim başımızın tacı, üreticimize mümkün mertebe ne yapabiliyorsanız, hepsini yapın" şeklinde talimat verdiğini aktaran Pakdemirli, şöyle devam etti:

    "Çiftçilerimize bugüne kadar verdiğimiz bir değerin de ifadesi olan 120 milyar lira, yani 120 katrilyon lira ödeme yaptık. Bu üst üste toplanan rakamlar. Bugünkü rakamlara çeksek belki 350-400 katrilyon lira. Geçen yıl çiftçilerimize Ziraat Bankası aracılığıyla 32 milyar lira da kredi temin ettik. Birçok sektöre aslında yapılmayan üreticimize yapılıyor. Ama üreticimiz bunu hak ediyor mu? Tabii ki sonuna kadar hak ediyor. Çiftçimiz bundan sonra elektriği yüzde 12 daha ucuza alacak. Elektriğini ticari tarifeden ödemeyecek. Yine çiftçimize 31 Aralık 2018 itibariyle, geçen yılın sonu itibariyle temerrüde düşmüş herhangi bir borcu varsa çiftçimiz Tarım Kredi Kooperatifinden veya Ziraat Bankasından yüzde 10'la yeniden yapılandıracak.

    Mazot, motorin bu hep derdimiz. Bununla ilgili inanın şartları daha da iyileştirmek için gayret ediyoruz. Orman Bakanlığı olarak mazotun bugün pompa fiyatına yapabilecek bir şeyimiz yok. Ama sizlere verdiğimiz sözler vardı. Benim hesabıma göre yani toplamda tarımsal faaliyetlere harcanan mazot 6-7 milyar lira civarında. Yarıya yakınını bir şekilde destekleme içerisine aldık. Bu şartları daha da geliştirebilir miyiz, inanın tüm gayretimiz bu yöndedir".

    Bakan Pakdemirli, toplantı sonunda girişimcilik eğitimleri kapsamında kurslara katılan kadın çiftçilere plaketlerini takdim etti, sertifikalarını verdi.

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