AK Partili Dağ: Sorunları halının altına süpürerek süreci yönettiler

Kentin çözümlerinin yıldan yıla zorlaştığını dile getiren Dağ, "Mevcut büyükşehir ve ilçe belediyelerini 20-25 yıldır idare eden zihniyet, sorunları çözmek için adım atmak yerine halının altına süpürerek süreçleri yönetti. 5 yıl önce ufak tefek işlerle çözüme kavuşturulabilecek olan sorunlar, 5 yıl içinde zor hale geldi, bir 5 yıl sonra neredeyse imkansızı konuşur hale geleceğiz. 24 gün sonra vereceğimiz karar, 5 yıl süresince bizim nasıl ve ne şekilde yönetileceğimizin en büyük göstergesi olacak." diye konuştu.
Dağ, AK Parti'nin 16 yıldır iktidar olduğunu, bu süreçte İzmir'in dört bir yanına büyük hizmetler kazandırdıklarını ve bunları kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.
Yaptıkları çalışmalarda yerel yöneticilere ihtiyaç olmadığını anımsatan Dağ, kentin daha fazla hizmete ihtiyaç duyduğunu ve AK Parti belediyeciliğiyle tanışması gerektiğini ifade etti.
"Allah'ın izniyle siz bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın boynunu bükük bırakmadınız." diyen Dağ, "Bu seçimde de bükük bırakmamaya, mert, güçlü, dik yürüyen haliyle Washington'da, Londra'da, Paris'te dik yürütmeye var mısınız… Allah sizden razı olsun." ifadelerini kullandı.
Dağ, 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ile Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu'na destek verilmesini istedi.
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