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21:57 06 Mart 2019
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    Hamza Dağ

    AK Partili Dağ: Sorunları halının altına süpürerek süreci yönettiler

    © AA / Halil Sağırkaya
    Türkiye
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de CHP'nin idaresindeki büyükşehir ve ilçe belediyelerinin, sorunları çözmek yerine halının altına süpürerek süreci yönettiğini savundu.

    AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci
    © Twitter
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    Partisinin Konak ilçesi Eşrefpaşa semtindeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan Dağ, burada yaptığı konuşmada, İzmir'de 1 milyona yakın konuttan 780 bininin imar barışı için başvurduğunu aktardı.

    Kentin çözümlerinin yıldan yıla zorlaştığını dile getiren Dağ, "Mevcut büyükşehir ve ilçe belediyelerini 20-25 yıldır idare eden zihniyet, sorunları çözmek için adım atmak yerine halının altına süpürerek süreçleri yönetti. 5 yıl önce ufak tefek işlerle çözüme kavuşturulabilecek olan sorunlar, 5 yıl içinde zor hale geldi, bir 5 yıl sonra neredeyse imkansızı konuşur hale geleceğiz. 24 gün sonra vereceğimiz karar, 5 yıl süresince bizim nasıl ve ne şekilde yönetileceğimizin en büyük göstergesi olacak." diye konuştu.

    Dağ, AK Parti'nin 16 yıldır iktidar olduğunu, bu süreçte İzmir'in dört bir yanına büyük hizmetler kazandırdıklarını ve bunları kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

    Yaptıkları çalışmalarda yerel yöneticilere ihtiyaç olmadığını anımsatan Dağ, kentin daha fazla hizmete ihtiyaç duyduğunu ve AK Parti belediyeciliğiyle tanışması gerektiğini ifade etti.

    Mehmet Özhaseki
    © AA / Metin Aktas
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    Cumhur İttifakı'nın tökezlemesi ve bir kez daha ülkeyi genel seçime götürmek isteyenlerin olduğunu söyleyen Dağ, "10 Mart'ı işaret edenler acaba bir yerlerden mesaj mı aldı? Bugün 10 Mart'ı işaret edenler Pensilvanya'nın sözcülüğünü mü yapıyorlar? Geçen seçimlerde 'turpun büyüğü heybede' diyenler vardı, 15 Temmuz geçtikten sonra 6 ayda bir, 'baharda içeridekiler çıkacak' baharları bir türlü bitmedi ve Allah'a şükür onların dediği olmadı. Şimdi CHP Grup Başkanvekili çıkmış 10 Mart'ı işaret ediyor. Daha dün Amerika'dan S-400 konusunda bazı yaptırımlar olabilir ifadesi ortaya çıkıyor." şeklinde konuştu.

    "Allah'ın izniyle siz bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın boynunu bükük bırakmadınız." diyen Dağ, "Bu seçimde de bükük bırakmamaya, mert, güçlü, dik yürüyen haliyle Washington'da, Londra'da, Paris'te dik yürütmeye var mısınız… Allah sizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

    Dağ, 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ile Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu'na destek verilmesini istedi.

    Etiketler:
    yaptırım, mesaj, destek, ittifak, açılış, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, Cumhur İttifakı, CHP, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Nihat Zeybekci, Hamza Dağ, İzmir, Konak
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