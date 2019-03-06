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23:31 06 Mart 2019
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    Türkiye'nin ilk kadın televizyonu Woman TV

    Türkiye'nin ilk kadın televizyonu Woman TV tanıtıldı

    DHA
    Türkiye
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    Aralık ayında yayına başlayan Türkiye'nin ilk kadın televizyonu Woman TV'nin lansmanı gerçekleştirildi.

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    Levent'te bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına, medya, iş, spor, kültür-sanat dünyasından birçok ismin yanı sıra, kadın hareketi temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

    Woman TV’nin Genel Müdürü Ali Güven, kadınların sesi olacak bir kanal hayaliyle yola çıktıklarını belirterek, "Türkiye'de değil, dünyada da kadın temalı ilk televizyon kanalını kurduk ve 24 Aralık'tan bu yana yayındayız. Bana sıklıkla 'neden kadın kanalı kurdunuz?' diyorlar. Yanıtım gayet net; Elifimin, kızımın hepimizin kızlarının geleceği için bu kanalı kurmalıydık. Onlara karşı sorumluluğumuz var." dedi.

    'EŞİTLİKÇİ ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜ İÇİN YAYINDAYIZ'

    Güven, kanalı kurarak iki şeyi hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu: "Öncelikle eşitlikçi zihniyet dönüşümü için yayındayız. Türkiye, maalesef toplumsal cinsiyet eşitliğinde140 ülke arasında 131. sırada. Bunun için sızlanmak değil, çözümün bir parçası olmak istiyoruz. Kadının her alanda güçlenmesi için doğru örnekleri ekranlarımıza taşıyoruz. Söyleyecek sözü olanlara mikrofon uzatıyoruz. Özellikle gençlerimizin sesi ve yüreği olmak istiyoruz. İkinci hedefimiz; pek çok kadın programı var, pek çok kadın içeriği var ancak biz bunları daha gerçekçi bakış açısıyla ekrana taşımak için varız. Onların yaptıklarının büyük bir bölümünü yapmayarak, yapmadıklarını da yaparak fark yaratmak istiyoruz. Kadını bir karar verici ve bilinçli bir tüketici olarak konumlandığı yayınlar için varız. Biz erkeklerin kadına bakış açısını değiştirmek istiyoruz."

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    Woman TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Ahu Özyurt ise kısa sürede çok olumlu bir noktaya geldiklerini anlatarak, "Woman TV'de konuşalım, öğrenelim, cesaret verelim istiyoruz. Başarılı, güçlü, dirayetli olmayı keyifli bir hale getirmek istiyoruz. Bazı şeylere itiraz etsek de itirazı farklı söylersek belki daha etkili olur diye düşünüyoruz. Çünkü değişim dilde başlar. Kelimeler değiştirir, oyunu siz değiştirirsiniz kelimelerinizle." şeklinde konuştu.

    Woman TV, sanat, siyaset, ekonomi, kültür-sanat, moda, güzellik, hukuk, evcil hayvan, tasarım  ve iş dünyası konularında özel konu ve konuklarla televizyon yayıncılığına yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor.

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    Etiketler:
    Woman TV, Ali Güven, Ahu Özyurt, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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