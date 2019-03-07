İzmir'de köpeğini otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen şahıs serbest bırakıldı

Bergama-Kozak yolu üzerinde bir köpeğin otomobilin arkasına iple bağlanıp sürüklendiği görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alınan köpeğin sahibi Mustafa H'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Mustafa H, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bir kamyon şoförünün cep telefonuyla kaydettiği, Bergama-Kozak yolu üzerinde bir köpeğin iple bağlanarak sürüklendiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine köpeğin bağlandığı otomobilin sahibi Mustafa H. gözaltına alınmıştı.

BEDENİNDE SÜRÜKLEMEDEN KAYNAKLI BÜYÜK YARALAR AÇILDI

© AA / Fahri Kubilay Konya'da 7 köpek, ayakları bağlı halde ölü bulundu

Ekiplerin ulaştığı "Paşa" isimli köpek ise Bergama Hayvanları Koruma Derneği (BERHAYKO) üyeleri tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alınmıştı.

Köpeğin bakımını üstlenmek istediklerini bildiren Dernek Başkanı Emel Gürol Ürper, köpeğin zaten bakımsızlık nedeniyle çok zayıfladığını gördüklerini, sürüklenmekten ötürü hayvanın bedeninde büyük yaraların açıldığını, antibiyotik ve uyuz tedavisinin yapıldığını ifade etti. Ürper, köpeğin sahibiyle ilgili hukuki işlemleri de yakından takip edeceklerini kaydetti.