Suçüstü yakalanan hırsız, 'Doyuramıyorum karnımı' diyerek kendisini savundu

Cihan B.’in elinde bulunan poşette çalıntı 2 tane tablet ile deri mont çıktı. Gözaltına alınan Cihan B., “Ailem yok, karnımı doyuramıyorum. Yalan mı söyleyeyim” diyerek kendisini savundu.
Adana’da bir kişi hırsızlık için girdiği oto yıkama dükkanı içerisinde polis tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan hırsız, ”Ailem yok. Doyuramıyorum karnımı” diyerek kendisini savundu.
Cihan B.’in elinde bulunan poşette çalıntı 2 tane tablet ile deri mont çıktı. Gözaltına alınan Cihan B., “Ailem yok, karnımı doyuramıyorum. Yalan mı söyleyeyim” diyerek kendisini savundu.
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