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07:23 07 Mart 2019
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    Yılmaz Büyükerşen

    Büyükerşen: Meclisimizdeki AKP çoğunluğu yüzünden, son 5 senede anamdan emdiğim süt burnumdan geldi

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (496)
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    CHP tarafından yeniden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Yılmaz Büyükerşen, "Meclisimizdeki AKP çoğunluğu yüzünden, benim son 5 senede anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. Sürekli engellemeleri ile bana iş yaptırmayarak belediyeyi alabilecekleri sanısı ile yaşıyorlar" dedi.

    CHP tarafından yeniden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Yılmaz Büyükerşen, Sözcü'den Özlem Gürses'e konuştu.

    Alpay Antmen
    © AA / Evrim Aydın
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    "Meclisimizdeki AKP çoğunluğu yüzünden, benim son 5 senede anamdan emdiğim süt burnumdan geldi! Sürekli engellemeleri ile bana iş yaptırmayarak büyükşehir belediyesini alabilecekleri sanısı ile yaşıyorlar" diyen Büyükerşen, şöyle devam etti:

    "Eskişehir merkezi 740 bin nüfus, kırsal alan 100 bin. Mahalle olan köylerimiz bana oy veriyor, fakat ilçelerden 12'sindeki belediyelerde meclis üyeleri ile başkanların seçiminde AKP'ye oy veriyorlar. Onlar da bizim Büyükşehir Meclisi'ne 29 üye olarak geliyor. Eskişehir merkezini oluşturan Tepebaşı ve Odunpazarı İlçeleri ise CHP çoğunluklu ve 740 bin nüfuslarına karşın Büyükşehir Meclisi'nde 16 kişi ile temsil ediliyorlar. 16 ya 29 kırsal kesim çoğunluğundan oluşan meclis hangi projeyi önlerine getirirsek, komisyonlarda geciktiriyorlar, reddediyorlar. Son 5 senedir bu oyun oynanıyor Eskişehir'de."

    Gürses'in devamında yönelttiği sorular ve Büyükerşen'in yanıtları şöyle:

    - Peki sonra ne oluyor?

    Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen
    © Fotoğraf : DHA
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    Her seferinde ben mahkemeye gidiyorum. Hem zaman kaybediyoruz, hem maliyetler artmış oluyor. Bu sefer ümit ediyorum ki, kırsal kesim ilçelerindeki seçmen, ilçe belediye başkanı ve meclis üyeleri için CHP ağırlıklı oy vererek bizim büyükşehirde çoğunluğu elde etmemizi sağlayacaklar. Böylece kırsal kalkınmaya önemli hizmetler yapabilecek projelerim var.

    - Ne yapıyorsunuz kırsal kalkınma için?

    Son 17 yıldır tarım can çekişiyor, köylü vazgeçti toprağını ekmekten… Her çeşit gıdayı dışardan alır hale geldik. Eee bu güneşe kar dayanmaz…Maalesef köylerde ihtiyar heyetleri, beldelerde belediyeler bitti. Kırsalda, AB'deki gibi yerleşim birimlerinin yerinden yönetim şartına da ters düştük. Benim 160 km. mesafede mahallem var. 450 köy, her gün birine gitsem bir senenin günleri yetmiyor. Ama biz Eskişehir'i nasıl hepimizin gurur duyacağı bir kent haline getirdiysek, bu köylerimiz ya da (yeni adıyla) mahallelerimiz için de kolları sıvadık.

    'KÖYLÜMÜZE SERMAYE DESTEĞİ VERİYORUZ'

    - Nasıl? Para mı veriyorsunuz?

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : DHA
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    Hayır, nakit veremem. Çağın ihtiyaçlarına uygun bir kalkınma modeli için köylüye öncelikli olarak ayni ve nesnel sermaye desteği veriyoruz. Kooperatif kuranlara bedelsiz olarak tohum, fide, fidan ve damızlık hayvan veriyoruz. Mesela; Eskişehir'in Çukurovası denilen Sarıcakaya'da 250 bin domates fidesi, 200 bin dut fidanı verdik, 2 buçuk milyon marul fidesi dağıttık. Çiftçilerimiz hepsini ekti, yetiştirdi ve sattı. İyi para kazandılar. Hayvancılık yapan bir kooperatife 50 adet damızlık manda verdik. 48'i hamile, yani aslında 98 hayvan vermiş olduk besiciye. 5 sene içinde 500 tane mandaları olmuş olacak.

    Küçükbaş hayvancılık için de çalışmaya başladık, gençlere kooperatif kurduruyoruz. Onlara da damızlık koyun, keçi hibe edeceğiz. Yem üretimi için küçük tesisler kurma projeleri üzerinde çalışıyoruz. Yaş sebze ve meyve için kurutma ve işletme tesisleri kuruyoruz, çok daha yüksek fiyatla satış yapıyorlar böylece… Soğuk hava depoları kurabilmek için de nasıl imkan sağlarız onu araştırıyoruz.

    İpek Böcekliği için önemli bir merkezdi Sarıcakaya Vadimiz. Yanlış tarım politikaları yüzünden organik ipek kozası yetiştiriciliği bitmişti. Biz onu yeniden canlandırıyoruz. Hatta köylülerimiz bu üretim yönetimini unutmuşlardı, üreticiye eğitim verdik, yeniden başlamalarını sağladık. Arıcılığı destekliyoruz. Diğer taraftan belediye arazilerine kekik ekimi yaptırdık, şimdi kekiği hem kuru hem de kekik suyu olarak şişeleyerek kadın kooperatifi aracılığı ile satıyorlar. Şişesi 14 TL.Bu projelerimizle sadece Sarıcakaya'ya yaklaşık 10 milyon TL'lik bir yatırım yapmış olduk, şimdi bu ilçeye tarımsal kalkınma projelerini devam ettirmesi için çok nitelikli genç bir Ziraat Mühendisi olan Şafak ATAK'ı Belediye Başkan adayı olarak seçtik. Ama bütün bu projeler için bir şart arıyoruz.

    - Nedir o?

    Mansur Yavaş
    © Fotoğraf: Twitter
    Yavaş 'Kazanamazsanız ne yapacaksınız?' sorusunu yanıtladı: Siyaset son, gayet netim, yeter yeter
    Kooperatif kuracaksınız diyoruz. Ve kuruyorlar da… Üretimlerini kooperatife satıyorlar, kooperatifte doğrudan tüketiciye satıyor. Böylece çiftçi hem kooperatife satıştan hem de kooperatifin tüketiciye satışından ortağı olarak kar payı kazanıyor. Son derece mutlular.

    'BİZ KOOPERATİFİ CANLANDIRIYORUZ'

    - Halk Süt'ü de mi böyle yaptınız?

    Evet. Bizim Mahmudiye Çifteler bölgesinde 1500 süt üreticimiz var. Ürettikleri sütü sanayi kuruluşlarına satıyorlardı, paralarını da uzun vadede alabiliyorlardı. Biz, başında genç bir Ziraat Mühendisi'nin olduğu Süt Üreticileri Birliği ile temasa geçtik. Ona dedik ki "pastörize yapacak tesisi kur", kurdu. Şimdi sütleri kooperatife veriyorlar, hem de daha iyi fiyata. Kooperatif pastörize ediyor, şişelere dolduruyor, 5 litrelik şişeyi biz de 15 tl'den halka satıyoruz. Yani yağı alınmamış, su katılmamış, Halk Sütü'nün litresi tüketiciye 3 tl'ye geliyor. Hem üretici mutlu, hem Eskişehirliler. Sabah açılıyor Halk Süt bayiilerimiz, öğlene bitmiş oluyor hepsi.

    - Meğer kooperatifler ne kadar önemliymiş…

    Hem de nasıl. Gelmiş geçmiş bütün sağ partilerin siyasetçileri ‘kooperatifçilik komünistlik' diyerek köylüye en büyük zararı verdiler. Rahmetli Ecevit'in ve CHP'nin bu antipropagandayı önlemeye çalışmaları da ne yazık ki yeterli olamadı. Şimdi ise gerçekler görülüyor. Ve kurulmuş ama faal olmayan pek çok kooperatif, birlikler var, atıl vaziyette. Onları harekete geçiriyoruz.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (496)
    Etiketler:
    yerel seçim, engelleme, belediye, anket, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, CHP, AK Parti, Özlem Gürses, Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir, Türkiye
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