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07:23 07 Mart 2019
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    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu: 5 yıldır CHP Genel Merkezi'nden talimat almadım, seçildiğimde de almayacağım

    © Fotoğraf: Twitter
    Türkiye
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    CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, beş yıldır genel merkezden talimat almadığını ve seçildiğinde de bu durumun devam edeceğini söyledi.

    CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, Sözcü'den Hayri Çetinkaya'ya konuştu.

    Seçilmeleri halinde birinci önceliklerinin tasarruf olacağını vurgulayan İmamoğlu, kente 5 yıl hizmet etmek için talip olduklarını belirtti.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf: Twitter
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    İmamoğlu, şunları kaydetti:

    "Göreve geldiğimizde ilk olarak ciddi bir tasarrufa gideceğiz. Devasa borç için buna mecburuz. İBB'nin 20 milyar TL'ye yakın borcu var. Çoğunluğu döviz üzerinden. Son 5 yılda milyarlarca lira uçmuş. Sadece 2019'da 1.3 milyar TL faiz ödemesi var. İBB'nin yeterince denetlenmediğine inanıyoruz. Sosyal yardımları 3 katına çıkaracağız. Hanenin geliri açlık sınırının (2029 lira) altındaysa aradaki farkı kapatacağız.Önemli olan paylaşmayı bilmek."

    'METRO İNŞAATLARI KONUSUNDA HIZLANACAĞIZ, YAPILAN ÖLÜ YATIRIMLAR VAR'

    İstanbul'un kent yoksulluğunun en yoğun olduğu yerlerden biri olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, kentte 242 bin kişinin okuma yazma bilmediğini, o yüzden ciddi bir eğitim seferberliğine ihtiyaç duyulduğunu da anlattı.

    İstanbul'da 1 milyon 200 bin çocuğun yaşadığını ancak bunlara yönelik kentte hiçbir şey yapılmadığını aktaran İmamoğlu, hedeflerini şu başlıklar altında sıraladı:

    — Metro inşaatları konusunda hızlanacağız. Yapılan ölü yatırımlar var. Mesela Olimpiyat Stadı. Formula 1 pisti gibi.

    Naci Bostancı
    © AA /
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    - Özellikle İSPARK'ta ciddi hamleler yapılabilir. En kârlı, en fazla yatırım yapılan böyle bir kurum nasıl zarar eder, anlamıyoruz.

    — Mevcut otopark kapasitesi 140 bin. Hızlıca 100 bin araçlık daha otopark devreye alacağız. Sadece Şişli'de 31 noktada 10 bin araçlık otopark alanı belirledik.

    — Mülk sahipleriyle ortak otopark planları yapılabilir.

    — İstanbul'un hissedilen en acil sorunlarından biri otopark. Bir de hissedilmeyen ama çok büyük sorunları var. Deprem, mülteci sorunu… Mülteci sorununu mutlaka gündemimize alacağız.

    'HEPSİ YOL ARKADAŞIM OLACAK'

    — İBB'de ciddi bir yönetim sorunu var. 54 bine yakın çalışan var. İstanbul'un sorunlarının yüzde 20-25'i senkronize çalışmayla çözülebilir.

    — 5 yıldır Beylikdüzü Belediye Başkanı'yım ama bu sürede bir kere bile İBB Başkanı bizi ziyaret etmedi.

    — İBB Başkanı olursam tüm ilçe belediyeleri yol arkadaşım olacak.

    CHP, seçmen, muharrem ince mitingi
    © AA / Serhat Zafer
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    - 5 yıldır genel merkezden (CHP) talimat almadım. Seçildiğimde de almayacağım.

    — Tek bir İstanbul markası yok. Artık insanı düşünmeyen bakış açısı miadını doldurdu. Biz öncelikle adil, yaratıcı ve yeşil bir kent diyoruz.

    — Kentteki yeşil alanları hızlıca artıracağız.

    'MEGA KAVRAMI BİTMİŞTİR'

    — Temiz, huzurlu bir şehir yarattığımızda yurt dışındaki imajımız daha da iyi olur.

    AK Parti, miting, seçmen
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
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    - 15 yaşam vadisi yapacağız. Bu şehrin 20 milyon metrekareyi yeşil alana katacak yeterince arazisi var.

    — Kentsel dönüşümde imar artışı düşünmüyoruz.

    — Mega kavramı bitmiştir. Böyle projeler peşinde değiliz. İnsana proje üretmeyen akıl miladını doldurmuştur.

    — İstanbul uçurumun kenarında, yapılaşmanın önüne geçilmeli.

    Etiketler:
    metro, aday, belediye, yerel seçim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP, AK Parti, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Türkiye
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