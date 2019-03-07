İnce belge paylaştı: Ulan hepiniz oradaydınız be

24 Haziran seçimlerinde CHP tarafından Cumhurbaşkanlığı'na aday gösterilen Muharrem İnce, eski Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekili Alparslan Altan'a dün FETÖ suçlamasıyla verilen hapis cezasını değerlendirdi.
İnce, dün 11 yıl 3 ay hapis cezası alan Altan'ın AYM'ye üye olarak atanmasına ilişkin Resmi Gazete nüshasını paylaştı.
Söz konusu paylaşımı kişisel Twitter hesabı üzerinden yapan İnce, "Anayasa Mahkemesi raportörü Mahkemeye üye olamıyordu, hülle yöntemine başvurdular. Önce Denizcilik Müsteşarlığı'na Müsteşar Yardımcısı yaptılar, sonra Yüksek Mahkeme'ye üye. 11 yıl 3 ay ceza aldı. Şimdi herkes FETÖ'cü, bunlar sütten çıkmış ak kaşık. Ulan hepiniz oradaydınız be" ifadesini kullandı.
Anayasa Mahkemesi raportörü Mahkemeye üye olamıyordu, hülle yöntemine başvurdular: önce Denizcilik Müsteşarlığı’na Müsteşar Yardımcısı yaptılar, sonra Yüksek Mahkeme’ye üye! 11 yıl 3 ay ceza aldı. Şimdi herkes FETÖcü, bunlar sütten çıkmış ak kaşık! Ulan hepiniz oradaydınız be! pic.twitter.com/xzUX5TUTO3— Muharrem İNCE (@vekilince) March 6, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)