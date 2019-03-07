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08:58 07 Mart 2019
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    asker - selfie

    'Selfie iç güvenlik tehdidi haline geldi'

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Yeni Şafak'ta yer alan haberde, "Uzmanlara göre selfienin dahi bir iç güvenlik tehdidi haline geldiği günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve diğer tüm kolluk kuvvetleri bunun engellenmesi ve caydırıcı cezalar verilmesi için acilen adım atmalı" dendi.

    Rusya'da kabul edilen bir yasayla Rus ordusuna bağlı tüm personele internetten paylaşım yasağı getirilmesi, "Türkiye'de durumlar nasıl?" sorusuna neden oldu. Uzmanlara göre TSK, geçen yıl 21 maddelik bir bildirge yayınladı ancak burada yer alan hususların uygulanması ve ceza işletim sisteminde yaşanan sorunlar konunun yeterince kavranamaması sorununu da beraberinde getirdi.

    Yeni Şafak'ta "Selfie iç güvenlik tehdidi haline geldi" başlığıyla yayımlanan haberinde, sosyal medya konusunda yazdığı kitaplarla bilinen Dr. Levent Eraslan'ın konuya dair görüşlerine yer verildi.

    Rus asker
    © Sputnik / Evgeny Epanchintsev
    Rus askerlerin orduda internet bağlantılı cihazlar ve sosyal medyayı kullanması yasaklandı
    Eraslan, söz konusu bildirgeye göre askerlerin sosyal medya üzerinden paylaşım yapmaları, herhangi bir dijital ortamda askeri bölgeden bir fotoğraf paylaşmalarının net bir şekilde yasaklandığını hatırlattı.

    Yasaklara rağmen askerlerin paylaşımlarda bulunmaya devam ettiğine dikkati çeken Eraslan, "Bu ciddi bir problem. Sadece bizim için değil. Tüm dünya bu konuda kritik bir dönemeçten geçiyor" dedi.

    Sertaç Aksan imzalı haber şöyle devam etti:

    "Geçtiğimiz günlerde KKTC'deki birliğinden aldığı izin kağıdını sosyal medyadan paylaşan bir Türk askerinin Yunan medyasında ciddi ses getirdiğine ve sevk kağıdında yazan ‘Topçu Birliği' ibaresi üzerine Yunan güvenlik uzmanlarının geniş çaplı açıklamalar yaptığına vurgu yapan Eraslan, şöyle devam etti:

    'Neden üzerinde o kadar durdular? Çünkü o sevk kağıdındaki birlik, aslında Türkiye'nin KKTC'de fırtına obüslerini konuşlandırdığını gösteriyor. Yunanlılar bunu uzun uzadıya tartıştı. Sosyal medya istihbaratı deniliyor buna. Twitter, Facebook, Instagram ve benzer yerlerdeki paylaşımlardan yani açık kaynaklardan edinilen istihbari bilgiler ülkeler için büyük önem taşıyor.'

    Doğu Guta- Rus askerleri
    © REUTERS / Omar Sanadiki
    Rus basını: Askerlerin sosyal medyada selfie paylaşması yasaklanacak
    'TSK ACİLEN ÖNLEMLER ALMALI'

    Eraslan, bu tür girişimlerin acilen yasaklanması ve cezai tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

    'Ruslar bu gibi durumlarda telefonu ibret için duvara çiviliyor ve askerlerine çok ciddi ceza veriyor. Akıllı telefonlara yüklenen her uygulama aslında bir istihbarat aracı. TSK'da ve diğer kolluk kuvvetlerimizde bu konuda yasaklar var ancak bilinç yok.'

    'FOTOĞRAFLAR ÇOK CİDDİ BİLGİLER İÇERİYOR'

    Eraslan ayrıca, rütbeli-rütbesiz askerlerin o anın büyüsüne kapılıp çekildikleri selfiler dahil tüm fotoğrafların askerleri bölgenin/birliğin konumu, silahların durumu ve benzer konularda çok ciddi bilgiler içerdiğini belirterek, 'Bunların sonuçları da çok tehlikeli oluyor. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın desteğiyle Türkiye'de ilk kez Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Merkezi Eskişehir'de kuruluyor. Herkese açık olacak merkezin bu konularda önemli bir farkındalık oluşturmasını hedefliyoruz' dedi."

    Etiketler:
    paylaşım, fotoğraf, selfie, sosyal medya, Facebook, Twitter, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Levent Eraslan, Rusya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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