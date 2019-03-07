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10:33 07 Mart 2019
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    Astsubay Ömer Halisdemir

    Halisdemir davasında 18 ağırlaştırılmış müebbete onama

    © AA /
    Türkiye
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    Ömer Halisdemir'in öldürülmesine ilişkin 18 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nce onandı.

    Ömer Halisdemir
    © AA /
    Ömer Halisdemir davasında 18 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
    15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci Semih Terzi'yi vurarak 15 Temmuz'un seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in öldürülmesine ilişkin 18 sanık hakkındaki mahkumiyet kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı.

    Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 18 sanıktan 5'inin iki kez, 13'ünün ise birer kez "ağırlaştırılmış müebbet" ve "müebbet" hapis cezasına çarptırıldığı dosyanın istinaf başvurusu, 21. Ceza Dairesi'nce 5 Mart'ta karara bağlandı.

    Kararda, ilk dereceli mahkemenin verdiği hükmün usul ve esas yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı vurgulandı. Yargılama aşamasında eksiklik olmadığına ve ispat bakımından değerlendirmenin yerindeliğine işaret edilen kararda, delillerin hukuken geçerli olduğuna dikkat çekildi.

    Kararda, sanıklardan bir kısmına yönelik ceza artırımına gidilmesinin yanı sıra bazılarına da takdir indirimi yapılmasının yeterli gerekçeye dayandığı ifade edildi.

    Ömer Halisdemir afiş
    © Fotoğraf : Twitter
    Halisdemir'in ailesinden reklam afişine tepki
    Bu nedenle sanık ve avukatlarının istinaf başvurularının esastan reddinin kararlaştırıldığı kaydedilen kararda, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin mahkumiyet kararlarının yerinde olduğunun altı çizildi.

    Ceza Dairesi, gerekçeli kararla birlikte sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

    GEÇEN YIL KARARA BAĞLANDI

    Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci tuğgeneral Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in öldürülmesine ilişkin dava, 19 Nisan 2018'de karara bağlandı.

    Ömer Halisdemir afiş
    © Fotoğraf : Twitter
    Halisdemir'in ailesinden reklam afişine tepki
    Buna göre, sanıklar Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ali Solmaz, Cemal Güleç, Cihat İbrahim Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükçü, Furkan Aslanbay, Gökay Engin, Halit Çelik, Harun Topbaş, İsmail Çınar, Mihrali Atmaca, Fatih Şahin, Ahmet Kara, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz ve Mehmet Bilge, Halisdemir'e yönelik "kasten adam öldürme" suçundan birer kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı.

    Ayrıca söz konusu sanıklardan Şahin, Kara, Aksoy, Oğuz ve Bilge'ye, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan da birer kez daha "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası verildi.

    Mahkeme, aynı suçu işledikleri tespit edilen sanıklar Demirci, Güreli, Solmaz, Güleç, Yörük, Almaz, Kütükçü, Aslanbay, Engin, Çelik, Topbaş, Çınar ve Atmaca hakkında takdir indirimi uygulayarak bu isimleri birer kez "müebbet" hapis cezasına mahkum etti.

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    Etiketler:
    müebbet hapis cezası, 15 Temmuz, müebbet, 21. Ceza Dairesi, Özel Kuvvetler Komutanlığ, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Cihat İbrahim Yörük, Cemal Güleç, Ali Solmaz, Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ömer Halisdemir, Semih Terzi, Ankara
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