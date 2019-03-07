AYM, İmralı'da yasağa 'hak ihlali' dedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi'nde bulunan 5 mahkumdan biri olan Veysi Aktaş'ın telefon görüşmesinin yasaklanmasını hak ihlali olarak kabul etti.

© AFP 2018 / OZAN KOSE Demirtaş'ın avukatlarından AYM'ye 'ihlal' başvurusu

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre İmralı Cezaevi yönetimi 'Öcalan'ın talimatlarını dışarıya ileteceği' iddiasıyla Haziran 2015-Temmuz 2016 tarihleri arasından Aktaş'ın telefon görüşmesi yapmasına izin vermedi. Aktaş'ın bireysel başvurusunu ele alan AYM, yasaklama kararını 'haberleşme hürriyeti' ihlali saydı.

Yüksek Mahkeme bu gerekçe ile Aktaş'a 4 bin TL manevi tazminat ve 2 bin 700 TL'lik yargılama giderinin ödenmesine karar verdi. Kararın gerekçesinde; Aktaş hakkında uygulanan telefon yasağına bir süre sınırı konulmadığı, yasağın konulmasına ilişkin koşulların (Öcalan'ın talimatını dışarı iletme) değişip değişmediğinin değerlendirilmediği vurgulandı. Kararın bu şekilde uzun bir süre uygulanmasının orantısız olduğu ve ölçülülük ilkesine aykırı olduğu kaydedildi.

Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi, 2015 yılında İmralı Cezaevi'ne nakledilmişti.