Çamlıca Camii ibadete açıldı

Yapımına 2013 yılında başlanan Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii bu sabah ilk ezan okunarak ibadete açıldı.

Görkemli mimarisiyle dikkat çeken Çamlıca Camii'nde ilk ezan sesi bu sabah duyuldu. Çok sayıda vatandaş Çamlıca Camii'nde ilk sabah namazını kılmak için camiye akın etti.

© REUTERS / Murad Sezer Kahraman: Çamlıca Camii’nin ismi Recep Tayyip Erdoğan olsun

Sabah ezanı ile birlikte ibadete açılan Çamlıca Camii'ndeki ilk namaz kılanlar arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım da vardı. Yıldırım namazı cemaatle birlikte kıldıktan sonra vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Namaz çıkışında açıklama yapan Yıldırım, caminin muhteşem bir eser olduğunu belirterek, "Öncelikle sayın Cumhurbaşkanımıza böylesine bir eseri İstanbul'umuza kazandırmak için ortaya koyduğu irade, dolayısıyla teşekkür ediyorum. Ayrıca proje mühendisinden, mimarına, yapımında emeği olan bütün arkadaşlara İstanbullular adına teşekkür ediyorum. Cami hakikaten İstanbul'un heybetini, güzelliğini, yedi tepeli İstanbul'un güzelliğine güzellik katacak muhteşem bir eser olmuştur. Resmi açılışı daha sonra Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak, 3 ayların başlangıcı olması sebebiyle, Regaip vesilesi ile ilk ibadete açıldı. Sabah namazı ile birlikte yoğun bir cemaat ile birlikte hizmete açıldı" dedi.