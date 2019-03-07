Oktay: Türkiye S-400 ile ilgili çıkarları neyse onun gereğini yapıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD ile yaşanan S-400 gerilimi sonrası Türkiye'nin bir anlaşma imzaladığını ve 'çıkarları doğrultusunda gereğini yaptığını' söyledi. Oktay, "Piyasanın bugünkü ve gelecekteki durumuyla S-400'ün bir alakası yok" görüşünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ABD ile gerilime neden olan S-400 alımına ilişkin, "Türkiye'nin inatlaşma gibi bir tutumu yok" dedi ve şartların uygun olması durumunda Patriot da alınabileceğini söyledi.

S-400'de ilk teslimatı temmuzda almayı planladıklarını belirten Oktay, "Türkiye kararını verirken sadece kendi çıkarlarını düşünür. Herhangi bir konuda, hele hele imza atmışsak, gereğini yaparız. Türkiye'nin inatlaşma vesaire gibi bir tutumu da yok. S-400'ü almamız, Patriotlarla alakalı 'almıyoruz' anlamında değil. Bizim ihtiyacımız var ve orada da şartlarımız sağlanırsa oturur konuşuruz" diye konuştu.

AA'nın Editör Masası'na konuk olan Oktay ayrıca, "Türkiye'deki piyasanın bugünkü ve gelecekteki durumuyla S-400'ün uzaktan yakından bir alakası yok" görüşünü dile getirdi.

'ABD'NİN GÖNDERDİĞİ SİLAHLAR NEREYE GİDİYOR?'

Fırat'ın doğusuna olası bir askeri operasyona ilişkin de açıklama yapan Oktay, "Burada teröristlerin varlığına ve Türkiye'ye tehdit oluşturmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Böyle bir şey olursa bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz, bunu yapacağız. Münbiç'te de yapacağız. Bugün girebilecek şekilde, biz her zaman hazırız" ifadelerini kullandı.

Oktay, "Diplomatik boyutuyla bunu masada konuşuruz, değilse sahada bunun gereğini yaparız. ABD'nin ücretsiz şekilde gönderdiği 23 bin TIR ağır silah nereye gidiyor? Türkiye'ye tehdit olmayacak mı bu silahlar?" diye sordu.