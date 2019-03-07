Sıla ile Ahmet Kural ilk duruşma için adliyede

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin ilk duruşma görülüyor.
Kimlik tespiti yapılan sanık Ahmet Kural, aylık net gelirinin 50 bin lira olduğunu, sinema ve reklam gelirleriyle bu gelirin yıllık 2-2.5 milyon lirayı bulduğunu kaydetti.
Sıla Gençoğlu'nun da kimlik tespitinin yapılmasının ardından, duruşmada sanık Ahmet Kural'ın savunmasına geçildi.
'EVİ TERK ETMESİNİ İSTEDİM, TARTIŞMA OLDU'
Kural, "2017 Mayıs'ında güzel bir ilişkiye başladık. Ancak dünya görüşlerimizin, inançlarımızın farklılığı, arkadaşlarımı hor görmesi nedeniyle ayrılma kararı aldım. Sonrasında 'bir tokat attı' haberi uydurdu. Bir hafta sonra Okan Can Yantır ile olmaya başladı. 1.5 ay evden çıkmadım. Kimseyle görüşmek istemedim" dedi.
"Daha sonra teyzesini, araya kuzenim ortak arkadaşlarımızı soktu. Bana 'Boş ev' diye bir şarkı yazdığını söyledi. Aklımda hala 3. şahıs vardı. Ona üçüncü kişi ile olan birlikteliğiyle ilgili 3 defa o soruyu sordum. Bana değişik cevaplar verdi. Kafamda şüphe oluştu. Olay günü annem ve ablalarımın geldiği gece kendisi bize geldi. Alkol aldık. Kendisi bayağı içti. Rumeli hisarında bulunan evin merdivenin de inerken sendeledi. Kolundan tutup indirdim. Daha sonra Zekeriyaköy'deki benim evime geçtik. İçimde kalan şüpheden dolayı aynı soruyu bir kez daha sordum. Evet 'senin canını yakmak için yaptım' dedi. Kendisinden evi terk etmesini istedim. Aramızda tartışma oldu."
'SENİ BİTİRECEĞİM AHMET KURAL DEDİ'
SILA: 45 DAKİKA ŞİDDET GÖRDÜM
Olay günü Kural'ın ailesiyle beraber güzel vakit geçirdiklerini belirten Sıla Gençoğlu, "Sonra eve geçtik. Ancak kurtulamadığım soru geldi. Okan Can Yantır'a dair soru. Alkolün etkisiyle olmalı. Sonra bana ‘git evden defol' vs. dedi. Bir saat boyunca evden kurtulmaya çalıştım. Kötü bir kabus gibiydi. ‘Git burdan seni gebertirim' dedi. Kafamı duvarlara vurdu. Yere düştüm. Kafamı ve böbreklerimi tekmeledi. Bana aileme küfürler etti. ‘Çok sevdiğin baban kollarında ölsün' dedi. ‘o… sen' dedi. Bir şekilde şoförümü aramayı başardım. Peşimden gelmedi. Şikayetçiyim" ifadesini kullandı.
İddialara ilişkin soruşturma başlatan savcılık Kural'ı ifadeye çağırdı. Avukatıyla birlikte savcıya giden Kural suçlamaları reddederek, "Olay günü aramızda bir tartışma yaşandı. Bu tartışma sırasında Sıla'nın evden gitmesini istedim. Birbirimize karşı seslerimizi yükselttik. Fakat tehdit etmedim. O gün alkollü olduğumuz için birbirimizi kollarımızdan tutup sarstık. Bu sırada birkaç kere yere düştük. tüm bu yaşananlar 15 dakika sürdü" diye konuştu.
İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, oyuncu Ahmet Kural ‘sanık', şarkıcı Sıla ‘müşteki' olarak yer alıyor.
Dosyada bulunan tüm CD kayıtlarına dair bilirkişi incelemesi yaptırıldığı anlatılan iddianamede, taraf avukatlarının sunduğu CD'lerdeki kayıtlar arasında 6 saniyelik fark bulunduğu, bunun dışında her iki görüntünün aynı olduğu ifade ediliyor.
İddianamede, sanık Kural'ın ‘hakaret, tehdit ve kasten yaralama' suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)