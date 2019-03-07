Sıla ile Ahmet Kural ilk duruşma için adliyede

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na yönelik 'hakaret, tehdit ve kasten yaralama' suçlarından hakim karşısına çıktı. Yıllık gelirinin 2-2.5 milyon lirayı bulduğunu söyleyen Kural savunmasında, "3. şahısla ilgili tartışma çıktı, o sözleri söylemedim ve kesinlikle vurmadım" derken, Sıla 45 dakika şiddet gördüğünü belirtti.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin ilk duruşma görülüyor.

© AA / Orhan Akkanat Ahmet Kural, Washington Post'a dava açıyor

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Ahmet Kural ve müşteki Sıla Gençoğlu katıldı. Daha önce dinlenilmesine karar verilen 3 kişi de tanık olarak duruşmada hazır bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı temsilen bir avukat da duruşmaya geldi.

Kimlik tespiti yapılan sanık Ahmet Kural, aylık net gelirinin 50 bin lira olduğunu, sinema ve reklam gelirleriyle bu gelirin yıllık 2-2.5 milyon lirayı bulduğunu kaydetti.

Sıla Gençoğlu'nun da kimlik tespitinin yapılmasının ardından, duruşmada sanık Ahmet Kural'ın savunmasına geçildi.

'EVİ TERK ETMESİNİ İSTEDİM, TARTIŞMA OLDU'

Kural, "2017 Mayıs'ında güzel bir ilişkiye başladık. Ancak dünya görüşlerimizin, inançlarımızın farklılığı, arkadaşlarımı hor görmesi nedeniyle ayrılma kararı aldım. Sonrasında 'bir tokat attı' haberi uydurdu. Bir hafta sonra Okan Can Yantır ile olmaya başladı. 1.5 ay evden çıkmadım. Kimseyle görüşmek istemedim" dedi.

6 ay sonra Sıla'nın 'sana ihtiyacım var' diye mesaj yolladığını kaydeden Kural, şöyle devam etti:

"Daha sonra teyzesini, araya kuzenim ortak arkadaşlarımızı soktu. Bana 'Boş ev' diye bir şarkı yazdığını söyledi. Aklımda hala 3. şahıs vardı. Ona üçüncü kişi ile olan birlikteliğiyle ilgili 3 defa o soruyu sordum. Bana değişik cevaplar verdi. Kafamda şüphe oluştu. Olay günü annem ve ablalarımın geldiği gece kendisi bize geldi. Alkol aldık. Kendisi bayağı içti. Rumeli hisarında bulunan evin merdivenin de inerken sendeledi. Kolundan tutup indirdim. Daha sonra Zekeriyaköy'deki benim evime geçtik. İçimde kalan şüpheden dolayı aynı soruyu bir kez daha sordum. Evet 'senin canını yakmak için yaptım' dedi. Kendisinden evi terk etmesini istedim. Aramızda tartışma oldu."

'SENİ BİTİRECEĞİM AHMET KURAL DEDİ'

Sıla'ya 'Defol git' dediğini belirten Kural, "Şoförünü aramak istedim. Elimden tuttu. Sonrasında ben kendisinden elimi çekerken düştü. Birkaç kez 'yalvarırım git diye bağırdım'. Kendisi bana 'Yapma Ahmet ne olur konuşalım' diye bağırdı. İddianamedeki sözleri kendisine söylemedim ve kesinlikle vurmadım. Sonra kendisi şoförünü aradı. 15-20 dakika süren kavganın sonunda kendisi dışarı çıktı ve çıkarken de bana 'Seni bitireceğim Ahmet Kural' dedi. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

SILA: 45 DAKİKA ŞİDDET GÖRDÜM

Olay günü Kural'ın ailesiyle beraber güzel vakit geçirdiklerini belirten Sıla Gençoğlu, "Sonra eve geçtik. Ancak kurtulamadığım soru geldi. Okan Can Yantır'a dair soru. Alkolün etkisiyle olmalı. Sonra bana ‘git evden defol' vs. dedi. Bir saat boyunca evden kurtulmaya çalıştım. Kötü bir kabus gibiydi. ‘Git burdan seni gebertirim' dedi. Kafamı duvarlara vurdu. Yere düştüm. Kafamı ve böbreklerimi tekmeledi. Bana aileme küfürler etti. ‘Çok sevdiğin baban kollarında ölsün' dedi. ‘o… sen' dedi. Bir şekilde şoförümü aramayı başardım. Peşimden gelmedi. Şikayetçiyim" ifadesini kullandı.

© AA / Murat Kaya Şarkıcı Sıla 'müşteki' olarak ifade verdi

Sıla, 29 Ekim 2018'de oyuncu sevgilisi Kural'ın kendisini, Zekeriyaköy'deki evinde darp ettiğini iddia ederek savcılığa şikayette bulundu. Darp raporunu da savcılığa teslim eden Sıla verdiği ifadesinde, "45 dakika boyunca darp edilerek yerlerde sürüklendim. Kafamı duvarlara vurdu. Kül tablasıyla saldırdı" dedi.

İddialara ilişkin soruşturma başlatan savcılık Kural'ı ifadeye çağırdı. Avukatıyla birlikte savcıya giden Kural suçlamaları reddederek, "Olay günü aramızda bir tartışma yaşandı. Bu tartışma sırasında Sıla'nın evden gitmesini istedim. Birbirimize karşı seslerimizi yükselttik. Fakat tehdit etmedim. O gün alkollü olduğumuz için birbirimizi kollarımızdan tutup sarstık. Bu sırada birkaç kere yere düştük. tüm bu yaşananlar 15 dakika sürdü" diye konuştu.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, oyuncu Ahmet Kural ‘sanık', şarkıcı Sıla ‘müşteki' olarak yer alıyor.

© Fotoğraf : Youtube Ahmet Kural cephesinden son açıklama: Müvekkilim hakkında linç girişiminde bulunulmaktadır

Ahmet Kural'ın ifadesine yer verilen iddianamede, Kural'ın olay günü tartışma sırasında "Git buradan seni öldürürüm. Dışarı çıkmayacaksın. Sen dayak istiyorsun. Bak şimdi neler oluyor" şeklinde sözlerle tehdit ve hakarette bulunduğu Sıla Gençoğlu'nun basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanmasına neden olduğu kaydediliyor.

Dosyada bulunan tüm CD kayıtlarına dair bilirkişi incelemesi yaptırıldığı anlatılan iddianamede, taraf avukatlarının sunduğu CD'lerdeki kayıtlar arasında 6 saniyelik fark bulunduğu, bunun dışında her iki görüntünün aynı olduğu ifade ediliyor.

İddianamede, sanık Kural'ın ‘hakaret, tehdit ve kasten yaralama' suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.