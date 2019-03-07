Torununu çöpe atan anneanne: Poşetin ağzını üşümemesi için bağlamıştım

Olay, geçen yıl 28 Ağustos'ta Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarının düğünü için Kayseri'den Pasinler'e gelen Ayten Kağızmanlı, misafir olduğu evin tuvaletinde doğum yaptı. Ayten Kağızmanlı, durumu annesi Fadime Kağızmanlı'ya anlattı ve evlilik dışı birliktelikten dünyaya getirdiği erkek bebeğini çöpe atmaya karar verdi. Fadime Kağızmanlı, çöp poşetine koyduğu torununu çöp konteynerine attı.
'SANCILARIM TUTUNCA GECE TUVALETTE DOĞUM YAPTIM'
Anne ve kızı hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'alt soya ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ayten Kağızmanlı ve Fadime Kağızmanlı, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.
Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Koçer Baltalı, "Daha önce anne olmuşsun, doğumdan hemen sonra bebeğin, çıplak ve aç bir şekilde sokağa bırakıldığında ölme ihtimalini ön göremedin mi? Hangi amaçla dışarıya bıraktın? Tek derdin kendini kurtarmak mıydı?" diye sordu.
'BEBEĞİ ÇÖPE ATMAMI İSTEDİ, 'YAZIK, GÜNAH, CAMİYE BIRAKALIM' DEDİM'
Bebeğin ölebileceğini düşünmediğini savunan Ayten Kağızmanlı, ailesinden korktuğu için bebeği dışarıya bıraktığını, çok pişman olduğunu belirtti.
Uzun süredir psikolojik tedavi gördüğünü, olaydan önceki 2 gün ilaçlarını almadığını bildiren anneanne Fadime Kağızmanlı ise kendini şöyle savundu:
Mahkeme Başkanı Koçer Baltalı'nın aynı soruyu yönelttiği Fadime Kağızmanlı, "Panikten göbek bağını da kesmemiştik. Kesmiş olsaydık zaten bebek yaşamazdı. Poşetin ağzını üşümemesi için bağlamıştım" diye konuştu.
Duruşmada tanık olarak dinlenen cami imamı Kamil Turgut, bebeği korumak için cübbesine ve seccadeye sardıklarını, hemen 112'ye haber verdiklerini, poşetin ağzının bağlı olduğunu ifade etti. Mahkeme, Fadime Kağızmanlı'nın cezai ehliyetinin olup, olmadığını tespiti için hastaneye sevkini istedi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
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