Anne kızına kendi soyadını verdi

Yargıdan kadınları ilgilendiren önemli bir karar çıktı. 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, eşinden boşanmış bir kadının kızına kendi soyadını vermesine onay verdi.

AYM, 2015 yılında verdiği bir kararla kocasından boşanmış kadının velayetini aldığı çocuğuna kendi soyadını vermesinin önünü açmıştı. Yargıtay da 9 Nisan 2018'de bu yönde bir karar vermişti.

© AA / Arşiv Yargıtay'dan soyadı kararı

Yaşanan içtihat değişikliğinin ardından ilk karar Ankara'da çıktı. Davada annenin avukatı Şenal Sarıhan, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararı doğrultusunda mahkemenin 2012'de verdiği ret kararının kaldırılmasını ve davanın kabul edilmesini talep etti.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Yargıç Selami Yücel, davayı kabul ederek çocuk N'nin babasından aldığı 'Ejder' olan soyadının kaldırılarak yerine 'Özgüler' soyadının verilmesine hükmetti. Karar 22 Şubat'ta verildi.

Avukat Sarıhan, 8 Mart arifesinde verilmiş bu kararın, esas olarak yıllardır sürdürülmekte olan kadın erkek eşitliği mücadelesinin bir ürünü olduğunu belirtti. Sarıhan, "Yasaların ve yargı kararlarının kadının insan haklarının korunmasına yönelik değişimleri için önümüzde uzun bir süreç var, ancak dayanışma ve dirençle yeni kazanımların yanı sıra yitirilmiş hakların da geri alınacağına inanıyorum" dedi.

Anayasa Mahkemesi, bu karardan önce de evlenen kadınların da kendi soyisimlerini kullanması yolundaki engeli kaldırmıştı.