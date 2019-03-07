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13:42 07 Mart 2019
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

    Çavuşoğlu: CHP listelerindeki HDP'li adayların tamamını PKK yerleştirmiş

    © AA / Evren Atalay
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "CHP listelerindeki HDP'li adayların tamamını PKK yerleştirmiş. Bu nedenle memleketimize sahip çıkacağız. Yaşadığımız şehirlere sahip çıkalım ki huzurlu, mutlu, sorunsuz yaşayalım" dedi.

    İzmir'de taksi durak başkanları ve taksi şoförleriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, taksici esnafıyla, şoförlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel bir muhabbeti olduğunu, onlardan gelen talepleri dikkate alıp çözdüğünü söyledi.

    Taksici esnafın haklı talepleri bulunduğunu dile getiren Çavuşoğlu, taksilerin ticari araç olduğunu, dolayısıyla ticari araçlardaki kolaylıkların devam etmesi gerektiğini vurguladı.

    Nihat Zeybekci
    © AA /
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    Çavuşoğlu, belli süreliğine yüzde 45 gibi ÖTV'nin kaldırılmasıyla çok lüks araçlar alındığına işaret ederek, bundan esnaf, vatandaş ve turistin memnun olduğunu, herkesin yararına olan şeyin devam etmesi gerektiğini anlattı.

    ‘KURTARACAK OLAN SİZSİNİZ, BU SEFER NİHAT BEY'E OY VERECEKSİNİZ'

    Daha önce geldiği İzmir'de Alsancak semtinde dolaşırken CHP'lilerin ‘bizi kurtarın' diye bağırdığını, kendilerinin de "kurtaracak olan sizsiniz, bu sefer Nihat Bey'e oy vereceksiniz" yanıtını verdiklerini aktaran Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

    "Bu şehri makus talihinde kurtarmamız lazım. Nihat Bey 'bu şehri almaya değil, kendimi İzmir'e vermeye geldim' diyor. Genel seçimlerde cumhurbaşkanı olarak kimi istiyorsak, hangi partiye gönül verdiysek oyunumu verebiliriz. Bir şehirde yerel seçimlerde şehri emanet edeceğimiz kişi, kadrolara oy vermek lazım. Böyle olan yerlerde fark belli. Son 5 senede Antalya'da yapılanlar muhteşem. Hiç kusura bakmasınlar İzmir'de bir kaç defa uluslararası toplantı yaptım. İzmir'de bakanlığımızın temsilciliği olmasına rağmen istediğim düzeyde toplantıyı burada yapamıyorum. Getirdiğim misafirler benimle dalga geçiyor sonra. Dünyanın en güzel şehri İzmir böyle mi olmalı? Özeleştiri de yapıyoruz, neler yaptık diye. İzmir'e yapılan hizmetlerin hepsi hükümetimizin yaptığı hizmetler."

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Fatih Aktaş
    Çavuşoğlu: Cumhur İttifakı'nın hedefi sadece seçim kazanmak değildir
    Çavuşoğlu, İstanbul ve Antalya'dan sonra en fazla turist alan Muğla'nın, Bodrum'un, Aydın'ın, Kuşadası'nın, Eskişehir'in belediye hizmetleriyle ilgili sorunlarını ve dün gittiği Balıkesir'in bile İzmir'i geçmeye başladığını gördüğünü anlattı.

    ‘İTTİFAKI TÜRKİYE'Yİ KALKINDIRMAK İÇİN KURDUK'

    AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin başarılı bir belediye başkanı, milletvekili ve bakan olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

    " Cumhur İttifakı'nı kururken sadece hükümet sistemini değiştirmek için değil tüm Türkiye'yi kalkındırmak için kurduk. Yerel seçimde de gücümüzü o nedenle birleştirdik. İzmir'de de böyle. İttifakın bir başka amacı da ülkeyi hedeflerine ulaştırmak. Devletimizin, milletimizin bekası için kurulmuştur. Bugün karşı karşıya kaldığımız tehditlerin, zorlukların farkındasınız. O yüzden biz milletimizin, devletimizin bekası için Türkiye'yi gelecek hedeflerine ulaştırmak, karşılaştığımız zorlukları kolayca açmak için gücümüzü birleştirdik. İttifakın içinde vatanını, milletini seven, Türkiye, bayrak sevdalısı insanlar var. Karşı ittifakın içinde siyasi partilere bir şey söylemiyorum, CHP, İYİ Parti'ye bir şey söylemiyorum. Ama HDP, PKK güdümünde bir parti. Belediye başkanları ne yaptı, devletin gönderdiği parayı? Milletin cebinden çıkan vergileri dağa gönderdiler. İki gün önce Ağrı'daydım. 1.5 yıldır vali kayyumda, neler yapmış neler aynı parayla. Tunceli'de vali kayyum, neler yapmış. Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olmuş Tunceli. Paralar terör örgütlerine gitmezse ve güzel harcanırsa çok güzel şeyler yapılıyor."

    ‘ZİLLET İTTİFAKININ İÇİNDE TERÖR ÖRGÜTLERİ VAR'

    Mevlüt Çavuşoğlu
    Çavuşoğlu: CHP; TİKKO, DHKP-C, PKK, FETÖ ve Esad ile ittifak içinde
    Çavuşoğlu "Zillet ittifakının içinde terör örgütleri var" dediğinde bazı milletvekili arkadaşlarının "böyle konuşma, taban çok etkileniyor" dediğini aktararak, "Ben size terörist demiyorum. Ben şunu söylüyorum, ne kadar terörist varsa, terör örgütü, sadece PKK değil, PYD'si, YPG'si, FETÖ, DHKP-C, TİKKO, ne kadar bölücü hain varsa bu ittifakın içinde. Siz olmadığını söyleyin. Ben söylemiyorum ki! Kandil'deki PKK söylüyor, 'bu ittifakın içindeyim, bu ittifakı destekliyorum' diyor. Biz MHP ile ilçelerde beraber karma listeler yaptık. Karşı listelerde HDP'liler var. Bunların tamamını PKK yerleştirmiş. O parti, PKK'dan izin almadan bir kelime söylemez, bir kişi aday gösteremez. CHP listelerindeki HDP'li adayların tamamını PKK yerleştirmiş. Bu nedenle memleketimize sahip çıkacağız. Yaşadığımız şehirlere sahip çıkalım ki huzurlu, mutlu, sorunsuz yaşayalım." ifadelerini kullandı.

    ‘ÇOK SORUN VAR AMA HİÇ BİRİ KONTROLÜMÜZ DIŞINDA DEĞİL

    Bakan Çavuşoğlu, dış politikanın çetrefilli olduğunu belirterek, Türkiye'nin etrafında ve küresel dünyada herkesi etkileyen sorunlar bulunduğunu anlattı.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
    © Fotoğraf : İHA
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    "Biz bunların üstesinde geliyoruz" diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin artık hem masada hem sahada güçlü olduğunu, sahada kazandığını masada kaybetmediğini vurguladı.

    Çavuşoğlu, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin özgüveni bulunduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Bu özgüven içinde hareket ediyoruz. Sorunların çözümü için çalışıyoruz. Çok sorun var ama hiç biri kontrolümüz dışında değil. Diklenmeden dik durmayı bugün Türkiye Cumhuriyeti her masada, dünyanın her yerinde kendine güvenerek yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhur İttifakıyla beraber Türkiye'nin hakkını her yerde savunuruz, savunmaya devam edeceğiz."

    ‘PATİNAJ YAPMAYI BIRAK, GERİ KAYAN BİR İZMİR VAR'

    AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ise Çavuşoğlu'nun seçim dönemine yoğun işlerine rağmen İzmir'e ikinci defa geldiğini belirterek, İzmir'siz bir Türkiye'nin ne kadar yarım kalacağını bildiği için, memlekete hizmet anlamında gayretin içinde yer almak gibi bir görevi yerine getirdiğini ifade etti.
    © AA / Evren Atalay
    AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ise Çavuşoğlu'nun seçim dönemine yoğun işlerine rağmen İzmir'e ikinci defa geldiğini belirterek, İzmir'siz bir Türkiye'nin ne kadar yarım kalacağını bildiği için, memlekete hizmet anlamında gayretin içinde yer almak gibi bir görevi yerine getirdiğini ifade etti.


    ZEYBEKCİ: KAVGA İÇİN GELMEDİK, GÖNÜLLER YAPMAYA

    Nihat Zeybekci
    © AA /
    Zeybekci: İzmir için 150'şer bin nüfuslu 3 tane yeni şehir planımız var
    Çavuşoğlu'nun memleketi Antalya'nın nüfusunun İzmir'in hemen hemen yarısı kadar olduğunu, ancak taksi sayısının İzmir'in iki katına tekabül ettiğini söyleyen Zeybekci, "İzmir'le aynı nüfusta olsaydı 4 katı olacaktı demek ki. Geçen sene Antalya'ya 19 milyon, İzmir'e 1 milyon 40 bin turist geldi. 20 kat.. 4-5 yıldızlı otel sayısı İzmir'in 20-22 katı. Pastayı, ekmeği, refahı büyütmek böyle bir şey. Bunu söylerken kimseyi hedefime koyarak söylemiyorum. Siyasi anlayışımız gereği söylüyorum, kavga için gelmedik, gönüller yapmaya, bu şehri ileri götürmeye, bu şehre hizmetkar olmaya geldik. İzmir'de gençlerin işsizlik ortalaması, Türkiye ortalamasının üzerinde, yüzde 26. Turizm zenginlikleri olarak Antalya'dan çok daha zenginiz. Kültür, inanç, kongre, sağlık turizminde o kadar çok avantajlarımız var ki. Ama maalesef yatırım yapacağımız turizm bölgelerinde kanalizasyon, foseptik, ulaşım derdimiz var" diye konuştu.

    "Patinaj yapmayı bırak, geri kayan bir İzmir var" diyen Zeybekci, "10 numara İzmir" adıyla hazırladığı projelerini anlattı.

    Programa AK Parti Karabağlar Belediye Başkan adayı Bilal Doğan da katıldı.

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    Etiketler:
    Patinaj, hain, bölücü, Zillet İttifakı, ÖTV, taksi, TİKKO, DHKP-C, FETÖ, YPG, PYD, Cumhur İttifakı, AK Parti, PKK, HDP, CHP, Bilal Doğan, Nihat Zeybekci, Recep Tayyip Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Eskişehir, Kuşadası, Aydın, Muğla, Bodrum, Antalya, İzmir
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