Çavuşoğlu: CHP listelerindeki HDP'li adayların tamamını PKK yerleştirmiş

İzmir'de taksi durak başkanları ve taksi şoförleriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, taksici esnafıyla, şoförlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel bir muhabbeti olduğunu, onlardan gelen talepleri dikkate alıp çözdüğünü söyledi.
Taksici esnafın haklı talepleri bulunduğunu dile getiren Çavuşoğlu, taksilerin ticari araç olduğunu, dolayısıyla ticari araçlardaki kolaylıkların devam etmesi gerektiğini vurguladı.
‘KURTARACAK OLAN SİZSİNİZ, BU SEFER NİHAT BEY'E OY VERECEKSİNİZ'
Daha önce geldiği İzmir'de Alsancak semtinde dolaşırken CHP'lilerin ‘bizi kurtarın' diye bağırdığını, kendilerinin de "kurtaracak olan sizsiniz, bu sefer Nihat Bey'e oy vereceksiniz" yanıtını verdiklerini aktaran Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"Bu şehri makus talihinde kurtarmamız lazım. Nihat Bey 'bu şehri almaya değil, kendimi İzmir'e vermeye geldim' diyor. Genel seçimlerde cumhurbaşkanı olarak kimi istiyorsak, hangi partiye gönül verdiysek oyunumu verebiliriz. Bir şehirde yerel seçimlerde şehri emanet edeceğimiz kişi, kadrolara oy vermek lazım. Böyle olan yerlerde fark belli. Son 5 senede Antalya'da yapılanlar muhteşem. Hiç kusura bakmasınlar İzmir'de bir kaç defa uluslararası toplantı yaptım. İzmir'de bakanlığımızın temsilciliği olmasına rağmen istediğim düzeyde toplantıyı burada yapamıyorum. Getirdiğim misafirler benimle dalga geçiyor sonra. Dünyanın en güzel şehri İzmir böyle mi olmalı? Özeleştiri de yapıyoruz, neler yaptık diye. İzmir'e yapılan hizmetlerin hepsi hükümetimizin yaptığı hizmetler."
‘İTTİFAKI TÜRKİYE'Yİ KALKINDIRMAK İÇİN KURDUK'
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin başarılı bir belediye başkanı, milletvekili ve bakan olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
" Cumhur İttifakı'nı kururken sadece hükümet sistemini değiştirmek için değil tüm Türkiye'yi kalkındırmak için kurduk. Yerel seçimde de gücümüzü o nedenle birleştirdik. İzmir'de de böyle. İttifakın bir başka amacı da ülkeyi hedeflerine ulaştırmak. Devletimizin, milletimizin bekası için kurulmuştur. Bugün karşı karşıya kaldığımız tehditlerin, zorlukların farkındasınız. O yüzden biz milletimizin, devletimizin bekası için Türkiye'yi gelecek hedeflerine ulaştırmak, karşılaştığımız zorlukları kolayca açmak için gücümüzü birleştirdik. İttifakın içinde vatanını, milletini seven, Türkiye, bayrak sevdalısı insanlar var. Karşı ittifakın içinde siyasi partilere bir şey söylemiyorum, CHP, İYİ Parti'ye bir şey söylemiyorum. Ama HDP, PKK güdümünde bir parti. Belediye başkanları ne yaptı, devletin gönderdiği parayı? Milletin cebinden çıkan vergileri dağa gönderdiler. İki gün önce Ağrı'daydım. 1.5 yıldır vali kayyumda, neler yapmış neler aynı parayla. Tunceli'de vali kayyum, neler yapmış. Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olmuş Tunceli. Paralar terör örgütlerine gitmezse ve güzel harcanırsa çok güzel şeyler yapılıyor."
‘ZİLLET İTTİFAKININ İÇİNDE TERÖR ÖRGÜTLERİ VAR'
‘ÇOK SORUN VAR AMA HİÇ BİRİ KONTROLÜMÜZ DIŞINDA DEĞİL
Bakan Çavuşoğlu, dış politikanın çetrefilli olduğunu belirterek, Türkiye'nin etrafında ve küresel dünyada herkesi etkileyen sorunlar bulunduğunu anlattı.
Çavuşoğlu, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin özgüveni bulunduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu özgüven içinde hareket ediyoruz. Sorunların çözümü için çalışıyoruz. Çok sorun var ama hiç biri kontrolümüz dışında değil. Diklenmeden dik durmayı bugün Türkiye Cumhuriyeti her masada, dünyanın her yerinde kendine güvenerek yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhur İttifakıyla beraber Türkiye'nin hakkını her yerde savunuruz, savunmaya devam edeceğiz."
‘PATİNAJ YAPMAYI BIRAK, GERİ KAYAN BİR İZMİR VAR'
ZEYBEKCİ: KAVGA İÇİN GELMEDİK, GÖNÜLLER YAPMAYA
"Patinaj yapmayı bırak, geri kayan bir İzmir var" diyen Zeybekci, "10 numara İzmir" adıyla hazırladığı projelerini anlattı.
Programa AK Parti Karabağlar Belediye Başkan adayı Bilal Doğan da katıldı.
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