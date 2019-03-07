Çaldığı parayla yakalandı: Türkiye artık eski Türkiye değil, ülkemiz çok gelişti ve büyüdü

DHA'nın haberine göre olay 26 Şubat günü saat 16.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa caddesinde meydana geldi.
Otomobilden inen İpek, lastiği değiştirdiği sırada yoldan geçen Asım A. yardım etmek istediğini söyledi. Yardım teklifini kabul eden İpek, yedek lastiği çıkarmak için otomobilin bagajına yöneldi. Asım A., bu sırada, ön koltukta içinde 40 bin TL bulunan poşeti alıp kaçmaya başladı.
Parasının çalındığını fark eden İpek, bir süre şüphelinin koşsa da yakalayamadı. İpek, durumu polise bildirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, hırsızlık anı cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
'ÇALMADIM, YOLDA BULDUM'
Çaldığı parayla yakalanan Asım A., hırsızlık yapmadığını ve parayı yolda bulduğunu ileri sürdü.
Çaldığı parayla yakalandı: Türkiye artık eski Türkiye değil, ülkemiz çok gelişti ve büyüdühttps://t.co/xHjyPxD8gN pic.twitter.com/TydzthrfMM— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 7, 2019
Sağlık kontrolünden geçirilen Asım A., görüntü alan gazetecilere, "Türkiye artık eski Türkiye değil. Ülkemiz çok gelişti ve büyüdü" dedi.
Asım A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
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