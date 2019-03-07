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15:16 07 Mart 2019
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    Ertan Aksoy

    SODEV'den seçim anketi: Oy tercihini ekonomi belirliyor, AK Parti ve CHP'den sonra 3. büyük grup kararsızlar

    SODEV
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (501)
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    Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen ve vatandaşların ekonomik durumunu ve ekonomik kriz algısının oy tercihlerine etkisinin incelendiği anket sonuçlarına göre seçmenlerin yarısından fazlası, yaklaşan yerel seçimlerde ekonomik durumların oy tercihinde etkili olacağını ifade ediyor.

    Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Başkanı Ertan Aksoy, 7 Mart Perşembe günü Taksim Hill Otel'de gerçekleştirilen toplantıda yaptığı açıklamada "31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde seçmenlerin yüzde 54.3'ü mevcut ekonomik durumların oy tercihlerinde etkili olacağını belirtiyor" dedi.

    SODEV'den seçim anketi: Oy tercihini ekonomi belirliyor
    SODEV
    SODEV'den seçim anketi: Oy tercihini ekonomi belirliyor

    Vakıf tarafından 31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kala ekonominin durumu ve seçmen davranışlarına olası etkilerine dair yapılan araştırmanın özet sonuçlarında ise şu veriler yer alıyor:

    AK PARTİ SEÇMENİNİN ÜÇTE BİRİ 'EKONOMİK DURUMUM KÖTÜ' DEDİ

    Mevcut ekonomik durumlarını 'kötü' veya 'çok kötü' olarak tanımlayan muhalefet partileri seçmenlerinin çoğunluğunun yanında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçmeninin yüzde 40.1'lik bir oranı da ekonomik durumlarını 'kötü' veya 'çok kötü' olarak değerlendiriyor. Ayrıca, AK Parti seçmenlerinin yaklaşık 3'te 1'ine denk düşen yüzde 27.9'luk bir kesimi de ekonomik durumlarını 'kötü veya çok kötü' olarak nitelendiriyor.

    SODEV'den seçim anketi: Oy tercihini ekonomi belirliyor
    SODEV
    SODEV'den seçim anketi: Oy tercihini ekonomi belirliyor

    MUHALEFET SEÇMENLERİNİN EKONOMİSİ SON 1 YILDA DAHA DA BOZULDU

    Başta Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olmak üzere, muhalefet partilerine oy veren seçmenlerin büyük çoğunluğu, son 1 yıl içinde ekonomik durumlarının daha da kötüleştiğini belirtiyor. Benzer eğilim, MHP ve Saadet Partisi (SP) tabanının üçte ikilik bir oranında da gözleniyor.

    Öte yandan, 2014 yerel seçimlerinde Ak Parti'ye oy vermiş olan seçmenlerin yaklaşık yarısının da, ekonomik durumlarının son bir yıl içinde kötüleştiğini söylüyor.

    SODEV'den seçim anketi: Oy tercihini ekonomi belirliyor
    SODEV
    SODEV'den seçim anketi: Oy tercihini ekonomi belirliyor

    SEÇMENLERİN YARISINDAN FAZLASI BORÇLANARAK YAŞIYOR

    Türkiye ekonomisinde son bir yılda artan bir oranda yaşanan ekonomik dalgalanmalar ışığında değerlendirildiğinde, seçmenlerin yarısına yakın bir oranının gelir ve harcama denkliğine sahip olduğu öğrenilirken, yarısından biraz fazlasının ise geçimini borçlanarak, aile veya yakın çevrelerinden yardım alarak, ya da mevcut birikiminden harcayarak sağlayabildikleri belirtildi. Diğer seçmenlere göre 'görece daha iyi durumda' olduğunu ifade eden AK Parti seçmeninde bile gelir ile harcama denkliğini sağlayamayanların oranı toplamda yüzde 42'ye ulaştı.

    SODEV'den seçim anketi: Oy tercihini ekonomi belirliyor
    SODEV
    SODEV'den seçim anketi: Oy tercihini ekonomi belirliyor

    SEÇMENLERİN YARISINDAN FAZLASI KIRMIZI ET ALAMIYOR

    Araştırmaya katılanlara "Son bir yılda 'Artık alamıyoruz' dediğiniz bir şey var mı?" sorusu yöneltildiğinde ise, yüzde 85 oranında "Evet" cevabının verildiği görüldü. Buna ek olarak, "Evet" yanıtını verenlere "Artık neyi alamıyorsunuz?" diye sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 51'i 'kırmızı et', yüzde 23'ü ise 'giyim' cevabını verdi.

    SODEV'den seçim anketi: Oy tercihini ekonomi belirliyor
    SODEV
    SODEV'den seçim anketi: Oy tercihini ekonomi belirliyor

    Yine araştırmaya katılanlar tarafından, Türkiye'nin en büyük üç sorunu 'Ekonomi, İşsizlik ve Eğitim' olarak belirtildi.

    SODEV'den seçim anketi: Oy tercihini ekonomi belirliyor
    SODEV
    SODEV'den seçim anketi: Oy tercihini ekonomi belirliyor

    KARARSIZLAR ESKİ AK PARTİ SEÇMENİ

    Ayrıca, araştırmada 'kararsız seçmenlerin' AK Parti ve CHP'den sonra 3. büyük grubu oluşturdukları görüldü. Toplam kararsız seçmenin yüzde 44'ü ise bir önceki yerel seçimlerde AK Parti'ye oy verdiklerini belirtti. Buna göre, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP seçmeni bir arada düşünüldüğünde, kararsız seçmenlerin yüzde 56'sının 2014 yerel seçimlerinde bu iki partiye oy veren seçmenlerden oluştuğu görülüyor. 

    SODEV'den seçim anketi: Oy tercihini ekonomi belirliyor
    SODEV
    SODEV'den seçim anketi: Oy tercihini ekonomi belirliyor

    Öte yandan, Türkiye'nin en büyük seçmen kitlesini oluşturan AK Parti seçmeninin yüzde 69'u yine aynı partiye oy vereceğini belirtirken; 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti seçmeninin yüzde 13 kadarı kararsız olduğunu ifade etmiştir.

    SODEV'den seçim anketi: Oy tercihini ekonomi belirliyor
    SODEV
    SODEV'den seçim anketi: Oy tercihini ekonomi belirliyor

    Benzer bir analiz MHP için yapıldığında da, 2014'te MHP'ye oy verenlerin 'Bu Pazar seçim olsa' CHP'ye 'AK Parti'den daha büyük oranda yöneleceği' saptandı. "Bu Pazar seçim olsa", 2014'te kendi partisine oy verecek olan MHP seçmenlerinin oranının, CHP veya AK Parti'ye oy verecek olan seçmen oranından daha az olduğu tespit edildi.

    SODEV'den seçim anketi: Oy tercihini ekonomi belirliyor
    SODEV
    SODEV'den seçim anketi: Oy tercihini ekonomi belirliyor
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (501)
    Etiketler:
    araştırma, seçmen, oy, anket, seçim, ekonomi, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, Halkların Demokratik Partisi (HDP), İYİ Parti, Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), AK Parti, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV), Ertan Aksoy, Türkiye
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