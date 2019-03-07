Erdoğan Mardin'de: Terör örgütünü şehrimize yaklaştırmayalım

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mardin mitinginde halka hitap ediyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

— Mardin'i hızlı trenle Ankara ve İstanbul'la buluşturmuş olacağız. Mardin'de geçen yıl 332 bin yerli ve yabancı turist konakladı. Terör ortadan kalkınca turist geliyor, daha çok gelecek. Terör örgütünü şehrimize yaklaştırmayalım.

#Canlı: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mardin mitinginde halka hitap ediyor https://t.co/6lrA62EGYp — AA Canlı (@AACanli) 7 марта 2019 г.

​- Ben güya HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyormuşum. Aynısını Meral Hanım da yapıyor. Meral Hanım dün Denizli'de utanmadan sıkılmadan benim Denizlili kardeşlerime 'terörist' dediğimden bahsetti. Utan utan, asla ve kat'a, benim işim yöneticilerle, halkımla değil.

— Benim Denizlili kardeşlerim, onlara nasıl hitap ettiğimi buluyor. Bunlar böyle asparagas haberlerle halkımızı aldatmaya çalışıyor. İnşallah 31 Mart bunların sonu olur.

Ayrıntılar geliyor.