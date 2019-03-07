Adliye çaycısı cebindeki uyuşturucuyu hakimin odasında düşürünce tutuklandı

Ankara Adliyesi'nde çay servisi yaptığı hakimin odasında cebindeki uyuşturucu hapı düşüren hükümlü gözaltına alınıp tutuklandı.

Cezasının son bölümünü Ankara Açık Cezaevi'nde geçiren ve denetimli serbestlikten yararlanıp iş yurtlarında görevlendirilen hükümlü Serkan A, Ankara Adliyesi'nde çay servisi yaptığı hakimin odasında cebindeki uyuşturucu hapı düşürdü.

Hakimin şikayeti üzerine Serkan A'yı takip eden polis, hükümlünün, adliyenin tuvaletlerinden birinde çok miktarda uyuşturucuyu zula ettiğini belirledi.

Gözaltına alınan Serkan A, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne götürüldü.