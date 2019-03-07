Soylu: Topu Erdoğan'a verin de Kılıçdaroğlu'nun kalesine doksana çaksın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart yerel seçimler kapsamında Büyükçekmece'de mahalleleri gezerek vatandaşları selamladı.
Soylu, "Bir taraftan Mevlüt bey bir taraftan Binali bey bir taraftan Cumhur İttifakı bir taraftan Recep Tayyip Erdoğan bir taraftan Devlet Bahçeli. Büyükçekmece size sesleniyorum. 31 Mart'ta sandıkları patlatacak mısınız? 1969 doğumluyum. 50 yıldır bu ülkede 4.5 yıl seçimin olmadığı bir dönem olmadı. İlk defa 4.5 yıl seçim olmayan bir döneme gidiyoruz. Hep ya 1 yılda ya 2 yılda bir yaşadık. Ya yerel seçim ya da darbe yaşadık. Ya referandum ya genel seçim yaşadık. Ne olursunuz 4.5 yıl şu Türkiye'yi bir sıçratalım. Hedeflerimize hep beraber ulaşalım" diye konuştu.
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AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal ise, Büyükçekmece'nin İstanbul'un en güzel ilçesi olduğunu söyleyerek, "Bir tarafında gölü bir tarafında sahili olan bu ilçe İnşallah belediye hizmetleri ile de İstanbullumuzun en güzel ilçesi olacak" şeklinde konuştu.
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