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18:25 07 Mart 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan, hapse girmesine neden olan şiiri Siirt'te yeniden okudu: Minareler süngü, kubbeler miğfer

    © AA / Erçin Top
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (504)
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Siirt'te düzenlenen mitingde "Ben, hapse girmeme neden olan bu şiiri burada Siirt'te okudum. Siyasi hayatımı bitirmeye çalıştılar, ancak başarılı olamadılar" ifadelerini kullandı ve hapse girmesine neden olan söz konusu şiiri yeniden okudu.

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    "Enerjimizi, motivasyonumuzu buradan alıyoruz. 40 yıldır siyasette milletimize hizmet etme şerefini veren budur. Gücümüzü milletin birliğinden, beraberliğinden alıyoruz. Gücümüzü boranlardan, elitlerden değil; bize dua etmek için uykusunu bölenlerin samimiyetinden alıyoruz. Biz gücümüzü medyadan değil, şu karşımdaki meydandan alıyoruz. Sizler bize, iradenize sahip çıktığınız sürece çözüme kavuşturamayacağımız hiçbir mesele yoktur. 31 Mart'ta Siirt'in siyasi özgürlüklerine sahip çıkmasını bekliyoruz. Siirt 31 Mart'ta ülkene, geleceğine, demokrasiye sahip çıkıyor musun?

    'MUHTAR BİLE OLAMAZ DEDİLER AMA HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALDI'

    Gizli, açık, pek çok darbe girişimi ile karşılaştık. Siirt'te okuduğumuz şiirden dolayı siyasi hayatımızın bitirilmek istendiğini gördük. Siyasi hayatımı bitirmeye çalıştılar, ancak başarılı olamadılar. Bu meydanda şiir okudum diye beni içeri aldılar. 'Muhtar bile olamaz' diye manşet attılar ama 16 yıl önce şahsıma verdiğiniz oylarla onların düşündüklerini kursaklarında bıraktınız.

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    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan'dan Akşener hakkında suç duyurusu
    Reformlarla demokrasimizin standardını yükselttik. Köy isimleri, ilçe isimleri, çocuk isimleri yasaklarını biz kaldırdık. Kürt kardeşlerimizin meselesini, alevi kardeşlerimizin meselesini biz çözüme kavuşturduk. CHP ve HDP'nin başını çektiği onca provokasyona rağmen taviz vermedik. Kürdistan diye bir bölge var mı? Kürdistan'da yaşamak istiyorsan git Kuzey Irak'ta yaşa. Kaldı ki ne diyor. Eğer terörle mücadeleyi kaldırmazsanız savaş çıkar. Sen kimsin? Siz zaten hep bunun içinde olduğunuz. İnlerinize kadar sizi kovaladık. Bizi bölemeyeceksiniz, parçalayamacaksınız.

    'HANİ SEN GEÇMİŞİN ÜLKÜCÜSÜYDÜN?'

    Ben vatandaşıma terörist diyecek kadar enayi miyim? Ben sırtını YPG'ye yaslayanlara terörist diyorum, Meral hanım rahatsız olmuş. Hani sen geçmişin ülkücüsüydün, hani sen milliyetçiydin?

    31 Mart en büyük hesabın sorulacağı gün olacaktır. Bugün herkes gerçeği görüyor. Hayata ideolojik bakışlarla bakanlar dışında herkes gerçeği görüyor. 2002 Türkiye'si ile 2012 Türkiye arasında dağlar kadar fark var.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Volkan Furuncu
    Erdoğan'dan Akşener'e: Sen ne terbiyeden muafsın ya?
    Bugün vatandaşının terör örgütünün insafına asla terk etmeyen bir Türkiye var. Bugün teröristlerin dağlarda cirit attığı bir Türkiye yok. İşte Siirt önümüzde örnek İşte Diyarbakır, Hakkari, Şırnak yenilendi, yepyeni şehirler kurduk buralara. Vatandaşını seven hizmet götürür.

    'MESELE ALTYAPI YAPMAKTIR'

    Mesele 14-15 yaşındaki çocukları zorla dağlara kaçırmak değil onları geleceğe hazırlamaktır. Mesele belediyenin kelepçeleriyle teröristler için çukur açmak değil altyapı yapmaktır.

    Siirt'te son dokuz yılda 9 katrilyon liralık yatırım yaptık. Siirt üniversitesini şehrimize biz kazandırdık. Yani Siirtli evlatlarımızı Ankara'ya İstanbul'a değil Siirt'in ayağına getirdik.

    Siirt ve Kurtalan şehir geçişlerini bu yıl hizmete sunacağız."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (504)
    Etiketler:
    miting, Konuşma, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, Ak Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Siirt
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