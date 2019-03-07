Erdoğan: Ben vatandaşıma terörist diyecek kadar enayi miyim?

"Enerjimizi, motivasyonumuzu buradan alıyoruz. 40 yıldır siyasette milletimize hizmet etme şerefini veren budur. Gücümüzü milletin birliğinden, beraberliğinden alıyoruz. Gücümüzü boranlardan, elitlerden değil; bize dua etmek için uykusunu bölenlerin samimiyetinden alıyoruz. Biz gücümüzü medyadan değil, şu karşımdaki meydandan alıyoruz. Sizler bize, iradenize sahip çıktığınız sürece çözüme kavuşturamayacağımız hiçbir mesele yoktur. 31 Mart'ta Siirt'in siyasi özgürlüklerine sahip çıkmasını bekliyoruz. Siirt 31 Mart'ta ülkene, geleceğine, demokrasiye sahip çıkıyor musun?
'MUHTAR BİLE OLAMAZ DEDİLER AMA HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALDI'
Gizli, açık, pek çok darbe girişimi ile karşılaştık. Siirt'te okuduğumuz şiirden dolayı siyasi hayatımızın bitirilmek istendiğini gördük. Siyasi hayatımı bitirmeye çalıştılar, ancak başarılı olamadılar. Bu meydanda şiir okudum diye beni içeri aldılar. 'Muhtar bile olamaz' diye manşet attılar ama 16 yıl önce şahsıma verdiğiniz oylarla onların düşündüklerini kursaklarında bıraktınız.
'31 MRAT'TA HESABI SORULACAK'
Ben vatandaşıma terörist diyecek kadar enayi miyim? Ben sırtını YPG'ye yaslayanlara terörist diyorum, Meral hanım rahatsız olmuş. Hani sen geçmişin ülkücüsüydün, hani sen milliyetçiydin?
31 Mart en büyük hesabın sorulacağı gün olacaktır. Bugün herkes gerçeği görüyor. Hayata ideolojik bakışlarla bakanlar dışında herkes gerçeği görüyor. 2002 Türkiye'si ile 2012 Türkiye arasında dağlar kadar fark var.
'MESELE ALTYAPI YAPMAKTIR'
Mesele 14-15 yaşındaki çocukları zorla dağlara kaçırmak değil onları geleceğe hazırlamaktır. Mesele belediyenin kelepçeleriyle teröristler için çukur açmak değil altyapı yapmaktır.
Siirt'te son dokuz yılda 9 katrilyon liralık yatırım yaptık. Siirt üniversitesini şehrimize biz kazandırdık. Yani Siirtli evlatlarımızı Ankara'ya İstanbul'a değil Siirt'in ayağına getirdik.
Siirt ve Kurtalan şehir geçişlerini bu yıl hizmete sunacağız."
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