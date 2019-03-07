Malatya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da apartmanın 3. katında doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada aynı aileden bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Çamlıbel Sokak'ta bulunan apartmanın 3. katında gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Patlamada 75 yaşındaki Fatma Koç hayatını kaybetti, evde bulunan Kamil (42), eşi Selda (37) ve çocukları Berrin Koç (9) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Apartmanın bitişiğindeki binanın sakinlerinden Mehmet Kanar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerinin patlamanın yaşandığı daireyle aynı katta bulunduğunu söyledi.

Sabah patlama sesiyle uyandıklarını belirten Kanar, "Komşumuz Kamil ağabey patlamanın ardından eşini ve çocuğunu dışarı çıkardı. Yatalak annesi var. Annesinin bulunduğu salonda yangın çıkmış. Annesini dışarı çıkaramadık, o vefat etti. Evin salon kısmında patlama oldu, en çok hasar orada var." diye konuştu.

YARALILARDAN İKİSİ TABURCU OLDU

Bu arada, hastanedeki tedavisi tamamlanan yaralılardan Kamil ve çocuğu Berrin Koç taburcu edildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş da Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Selda Koç'u ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Baruş, Koç'un sağlık durumu hakkında başhekim Prof. Dr. Ali Beytur ve hastane müdürü Ahmet Sönmez'den bilgi aldı. Ziyarette Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal da hazır bulundu.