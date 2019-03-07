Sıla: Adalete duyduğum güvenin arttığı bir sabahtı

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na yönelik "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından hakim karşısına çıktı. Kural davanın ardından adliye önünde yaptığı açıklamada "Haklılığımı ispatlayacağım. Türk adaletine güveniyorum" dedi. Bu açıklamanın ardından Sıla, davayla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Sıla, Ahmet Kural ile arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin bugün görülen ilk duruşmanın ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

Şarkıcı, yaptığı açıklamada "Adalete duyduğum güvenin arttığı bir sabahtı. Salt kendim değil, tüm şiddet gören kadınların adına arkasında durduğum davama gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim. Ancak sanık ve avukatlarının mahkemede konuşulan doğruları basın önünde bükmesini de yadırgadığımı belirtmeliyim. Yine! Yargının vereceği kararı saygıyla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Adalete duyduğum güvenin arttığı bir sabahtı. Salt kendim değil, tüm şiddet gören kadınların adına arkasında durduğum davama gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim.Ancak… — Sıla Gençoğlu (@silagencoglu) 7 Mart 2019 ​ Ancak sanık ve avukatlarının mahkemede konuşulan doğruları basın önünde bükmesini de yadırgadığımı belirtmeliyim.Yine! Yargının vereceği kararı saygıyla bekliyorum. — Sıla Gençoğlu (@silagencoglu) 7 Mart 2019 ​

​'İDDİALARI ÇÜRÜTTÜĞÜMÜZ BİLİMSEL RAPORLAR VAR'

Kural, mahkemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada "​Benim vicdanım çok rahat. Eskiden sevdiğim kadındı. Sıla Hanım'dan şiddet gördüğüm konusu mahrem şeyler. Kadınları seviyoruz, baş tacıdır. Kadınların tepkisi normal, haklılar. İddiaları tek tek çürüttüğümüz bilimsel raporlar var. Mahkeme uzadı. Davamın sonuna kadar arkasındayım. Haklılığımı ispatlayacağım. Türk adaletine güveniyorum" diye konuşmuştu.