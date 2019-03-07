Sıla: Adalete duyduğum güvenin arttığı bir sabahtı

Şarkıcı, yaptığı açıklamada "Adalete duyduğum güvenin arttığı bir sabahtı. Salt kendim değil, tüm şiddet gören kadınların adına arkasında durduğum davama gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim. Ancak sanık ve avukatlarının mahkemede konuşulan doğruları basın önünde bükmesini de yadırgadığımı belirtmeliyim. Yine! Yargının vereceği kararı saygıyla bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Adalete duyduğum güvenin arttığı bir sabahtı. Salt kendim değil, tüm şiddet gören kadınların adına arkasında durduğum davama gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim.Ancak…— Sıla Gençoğlu (@silagencoglu) 7 Mart 2019
Ancak sanık ve avukatlarının mahkemede konuşulan doğruları basın önünde bükmesini de yadırgadığımı belirtmeliyim.Yine! Yargının vereceği kararı saygıyla bekliyorum.— Sıla Gençoğlu (@silagencoglu) 7 Mart 2019
'İDDİALARI ÇÜRÜTTÜĞÜMÜZ BİLİMSEL RAPORLAR VAR'
Kural, mahkemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada "Benim vicdanım çok rahat. Eskiden sevdiğim kadındı. Sıla Hanım'dan şiddet gördüğüm konusu mahrem şeyler. Kadınları seviyoruz, baş tacıdır. Kadınların tepkisi normal, haklılar. İddiaları tek tek çürüttüğümüz bilimsel raporlar var. Mahkeme uzadı. Davamın sonuna kadar arkasındayım. Haklılığımı ispatlayacağım. Türk adaletine güveniyorum" diye konuşmuştu.
Ahmet Kural’dan açıklama: “Benim vicdanım çok rahat…” pic.twitter.com/MuXzF4iSsR— Medyanın Elli Tonu (@Medyanin50Tonu) March 7, 2019
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