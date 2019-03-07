Binali Yıldırım'dan Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ziyaret

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kuruluş tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan önceye dayanıyor. Dolayısıyla bunlar bizim markalarımız. Amacımız da İstanbul'un markalarının sayılarını artırmaktır." dedi.
Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Yıldırım'ı Kadıköy'deki Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Başkan Yardımcısı Semih Özsoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Erol Bilecik ve Sertaç Komsuoğlu karşıladı.
Yönetim Kurulu Çalışma Ofisinde gerçekleşen ziyarette, Yıldırım, ilk milletvekili olduğu 6 Kasım 2002'de oynanan maçta Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 yendiğini hatırlattı.
Ali Koç Yıldırım'ı 14 Nisan'da oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasına davet etti.
'GALATASARAYLILAR BANA AMAN SEN BİZİM MAÇIMIZA GELME DİYORLAR'
Yıldırım, gittiği maçlarda Galatasaray'ın yenildiğini belirterek, "Galatasaraylılar bana 'Aman sen bizim maçımıza gelme' diyorlar" dedi.
Şükrü Saraçoğlu Stadı ile ilgili bilgi veren Koç, "Stattaki 'okul açık' dediğimiz tribünün altındayız. Yan tarafta yakın zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü'ne tahsis edilecek bir arazi var. Siz, konuyu biliyorsunuz. Burasıyla şöyle övünüyoruz: Fenerbahçe'nin emeğiyle, teriyle, parasıyla yapılmış bir stat. Daha da önemlisi, bundan sonra ülkemizde statlar yapılmaya başlandı. O zamanın ekonomik şartlarıyla böyle bir stadın yapılması kolay değildi. Buranın bir başka özelliği, Fenerbahçe Spor Kulübü, 100 senedir aynı yerde oyuyor. Fenerbahçe'nin iftihar ettiği bir yere sizin teşrif etmeniz bizim için büyük bir onur. Yoğun çalışmalarınız var. Sizi izliyoruz, dinliyoruz. Kendinize has üslubunuzla da mizahi bir yaklaşımınız var. O da bizi keyiflendiriyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum." diye konuştu.
'FENERBAHÇE, GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ BİZİM MARKALARIMIZ'
Binali Yıldırım, Kadıköy'de seçim çalışmaları yürütürken Fenerbahçe'yi ziyaret etmek istediklerini dile getirerek, şunları söyledi:
"Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kuruluş tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan önceye dayanıyor. Dolayısıyla bunlar bizim markalarımız. Amacımız da İstanbul'un markalarının sayılarını artırmaktır. İstanbul, sadece bir şehir değil, aynı zamanda Türkiye'yi geleceğe taşıyan bir lokomotiftir. Ülkemize gelen turistlerin üçte biri İstanbul'a geliyor. Toplanan her 100 liralık verginin 50 lirasını İstanbul sağlıyor".
Binali Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu'na AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan'ı tanıtarak, "Kadıköy'e kadın eli değecek" diyerek sözlerini noktaladı.
Daha sonra basına kapalı olarak devam eden toplantının sonunda Yıldırım, kulübün şeref defterini imzaladı.
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