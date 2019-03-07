Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Huzur beldesi Diyarbakır tekrar öz benliğine kavuşuyor. Diyarbakır'da bundan sonraki süreçte de insanımızın yüreğine dokunan çok güzel hizmetler yapılacağına olan inancım tamdır" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere şehre gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır İl Müftülüğü ziyaretinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde, ildeki din görevlileriyle düzenlenen toplantıya katıldı.

Daha sonra Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret eden Erbaş, üç ayların başlangıcı olan Regaip gecesini Anadolu'daki ilk Müslüman şehir, peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır'da geçirecek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'DİYARBAKIR, HZ. MUHAMMED'İN VEFATINDAN 7 YIL SONRA İSLAM İLE BULUŞTU'

Diyarbakır'ın, Hazreti Muhammed'in vefatından 7 yıl sonra İslam ile buluştuğunu ve bugüne dek ezan sesinin hiç dinmediğini anlatan Erbaş, şöyle konuştu:

© AA / Doğukan Keskinkılıç Soylu'dan Diyarbakır'da açlık grevi yapacaklar için talimat

"İnşallah kıyamete kadar da bu beldelerde devam edecektir. Özellikle TRT1 ve Diyanet TV'de canlı yayınlanacak olan mevlidi şerif programının terör örgütünün tahrip ettiği ve bu akşam yeniden ibadete açılacak olan Kurşunlu Camisi'nde idrak edilecek olmasının önemi ve anlamı var".

'TEKRAR ÖZ BENLİĞİNE KAVUŞACAK'

Vali ve diğer idarecilere Diyarbakır'ı kısa sürede "Diyar-ı huzur" haline getirdiklerinden dolayı teşekkür eden Erbaş, "Huzur beldesi Diyarbakır tekrar öz benliğine kavuşuyor. Öteden beri ilim, irfan şehri olan Diyarbakır'da bundan sonraki süreçte de insanımızın yüreğine dokunan çok güzel hizmetler yapılacağına olan inancım tamdır" ifadelerini kullandı.