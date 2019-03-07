Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Huzur beldesi Diyarbakır tekrar öz benliğine kavuşuyor

Daha sonra Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret eden Erbaş, üç ayların başlangıcı olan Regaip gecesini Anadolu'daki ilk Müslüman şehir, peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır'da geçirecek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
'DİYARBAKIR, HZ. MUHAMMED'İN VEFATINDAN 7 YIL SONRA İSLAM İLE BULUŞTU'
Diyarbakır'ın, Hazreti Muhammed'in vefatından 7 yıl sonra İslam ile buluştuğunu ve bugüne dek ezan sesinin hiç dinmediğini anlatan Erbaş, şöyle konuştu:
'TEKRAR ÖZ BENLİĞİNE KAVUŞACAK'
Vali ve diğer idarecilere Diyarbakır'ı kısa sürede "Diyar-ı huzur" haline getirdiklerinden dolayı teşekkür eden Erbaş, "Huzur beldesi Diyarbakır tekrar öz benliğine kavuşuyor. Öteden beri ilim, irfan şehri olan Diyarbakır'da bundan sonraki süreçte de insanımızın yüreğine dokunan çok güzel hizmetler yapılacağına olan inancım tamdır" ifadelerini kullandı.
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