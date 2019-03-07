Kayıt
23:08 07 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Bilal Erdoğan, AK Parti Bursa Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Gençlik Buluşmasında yaptığı konuşmada, iddialı gençler için ileriye dönük plan yapabilmenin önem taşıdığını belirtti.

    Bilal Erdoğan: Kim '15 Temmuz geçti, bitti' derse aymazlık yapmış olur

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 42

    Bilal Erdoğan, "Kim '15 Temmuz geçti, bitti' derse aymazlık yapmış olur. FETÖ örgütü afişe oldu. Ne kadar adi, kahpe oldukları, ne kadar Türkiye'ye, millete düşman oldukları ortaya çıktı" dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Emin Mengüarslan
    Kılıçdaroğlu: Birileri 15 Temmuz'u Allah'ın lütfu sayıp 20 Temmuz sivil darbesini yaptı
    Bilal Erdoğan, AK Parti Bursa Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Gençlik Buluşması"nda yaptığı konuşmada, iddialı gençler için ileriye dönük plan yapabilmenin önem taşıdığını belirtti.

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne, 15 Temmuz darbe girişimi sürecinin ardından milletin dirayetiyle geçildiğini anlatan Erdoğan, Türkiye'de gençlikle ilgili tek derdi olan hareketin AK Parti, tek liderin ise Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade etti.

    '15 TEMMUZ'DA FETÖ AFİŞE OLDU'

    Erdoğan, "Kim '15 Temmuz geçti, bitti' derse aymazlık yapmış olur. FETÖ örgütü afişe oldu. Ne kadar adi, kahpe oldukları, ne kadar Türkiye'ye, millete düşman oldukları ortaya çıktı. Şimdi FETÖ'nün borazanlığını 17-25 Aralık'tan sonra kim, nasıl yaptı bakalım. Hangi partiye, hangi operasyon çekiliyordu bakalım. Şimdi İYİ Parti'nin de başındaki burada, CHP'nin de başındaki hala burada. Bunların ne yaptıkları da ortada. Daha PKK'ya gitmiyorum, PKK tarafı daha net. O tarafta belediyenin imkanlarını, devletin belediyeleri hizmet için verdiği paraları nasıl terör örgütüne aktardığı, nasıl dağa aktardıkları ortaya çıkıyor. Devlet o belediye başkanını görevden alıyor, hakkında soruşturma açıyor, geliyorlar aynı adamı bir daha aday yapıyorlar. Mücadelemizi bunlarla veriyoruz" diye konuştu.

    'CHP BU ÜLKEDE HİÇ İKTİDAR OLDU MU?'

    Faik Öztrak
    © AA /
    CHP Parti Sözcüsü Öztrak: CHP iktidarda değil, icraya müdahalesi tek adam rejiminde mümkün değil, biz sadece önerilerde bulunuruz
    "Siyasette bunlar ne kadar çok güçlenirse, ne kadar çok insanın aklına girip kandırırsa, bu ülkenin düşmanları o kadar mutlu olacak." diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

    "CHP bu ülkede hiç iktidar oldu mu? Olmadı ama bir şekilde gemisini yürütüyor. Sistemi öyle kurgulamışlar. Onun için Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ne karşı çıktılar. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi bu devleti, yeniden milletin yapan bir sistem. Tahammül edemedikleri için karşı çıktılar. Mücadele bitiyor mu? Bitmiyor. Bir şekilde beş benzemezi bir araya getirmeyi başarıyorlar. Bunun siyasetin kendi doğası içinde olması mümkün mü? O FETÖ örgütünü 15 Temmuz gecesi kullanan akıl geliyor, bunları bir şekilde 'Bak beraber hareket edin, ben sizi bir şekilde bir araya getireceğim' diyerek, yan yana getiriyor. Niye? 'Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi zayıflatabilir miyim? Karizmasını çizebilir miyim?' diye. Mesele karizmasını çizdirmek. Çünkü bu millet hakikatten çok mevzi kazandı. Bu millet düşmanlara karşı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok mevzi kazandı. Bu seçime, bu yönleriyle baktığınızda elbette Türkiye'nin beka meselesiyle ciddi bir ilişkisi vardır".

    Etiketler:
    15 Temmuz, FETÖ, İYİ Parti, PKK, CHP, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilal Erdoğan, Bursa, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Zor görevlerini layıkıyla yerine getiren Rus kadın askerler
    Zor görevlerini layıkıyla yerine getiren Rus kadın askerler
    Karikatür
    Trump'tan aday olmayacağını açıklayan Clinton'a: Özlenecek
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet