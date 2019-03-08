Yıldırım, İstanbul adaylarıyla birlikte yeni projeleri anlattı

© AA / AK Parti/Mustafa Aktaş Binali Yıldırım'dan Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ziyaret

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu programın moderatörlüğünü Binali Yıldırım yaptı. Yıldırım sordu, adaylar anlattı.

Binali Yıldırım: "Bugün ağırlıklı olarak İstanbul'un Anadolu yakasını konuşacağız. İstanbulla ilgili "Geleceğimiz İstanbul 4.0" başlığı altında topladık. Projemizde 9 başlık var. Tuzla Bioteknoloji Vadisi, ileri teknolojiyi kullanarak burada tıp alanında aşı, ilaç gibi bu ürünleri yapıp, ihraç etmektir. Biz bunları ithal ediyoruz. Yılda 25 milyar lira ilaca para veriyoruz. Bunun yüzde 95'i yurt dışından geliyor. Buraya kuracağımız bioteknoloji vadisiyle birlikte hem ithalatı azaltacağız, hem ihracat yapacağız. Bir yılda 27 milyar liralık cari açıkta bir azalma sağlayacağız. Doğrudan dolaylı olarak da tamamen vadi bittiğinde 60 bin insan burada aş, iş sahibi olacak."

'TUZLA'DAKİ HAYIRSIZ ADAYI HALKIN HİZMETİNE AÇIYORUZ'

Tuzla Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı: "Tuzla'da 10 yılda hayal edilemeyen projeler gerçekleştirdik. Birçok fonksiyona sahip park gibi büyük projelerle üst lige çıkardık. 400'e yakın proje gerçekleştirdik. Hedefimiz daiama ortak akıl ve birlik beraberliğe yönelik projeler oldu. 3 bin 800 kent gönüllüleri kadınlarımızla sosyal sorumluluk projemizi sürdürüyoruz. Hemşehri derneklerini Tuzla ortak paydasında tek çatı altında topluyoruz. Yeni dönemimizde ortak akıl ve gönül belediyeciliğine sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Binali Yıldırım'ın öncülüğünde devam edeceğiz. Vaadlerimiz insana dokunan, toplumun her kesimini kucaklayan projeler olacak. Tuzla'da iki adamız var. Bir aile adası var. Hayırsız Ada'yı halkın hizmetine açıyoruz. 2 millet mahçesi ve millet kıraathanesini hayata geçireceğiz."

PENDİK'E TEKNOLOJİ MERKEZİ İLE FUAR-KONGRE MERKEZİ

© AA / Sercan Küçükşahin Aziz Yıldırım'a Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaretten para cezası

Binali Yıldırım: "Kamil Abduş Gölü bir zamanlar kurumuştu. Şimdi göl tekrar oluştu. Bunun etrafını muazzam bir sayfiye alanına çevirecek. Şimdi Pendik'teyiz. Kenan Şahin belediye başkanımız 10 yıl içerisinde güzel işler yaptı. Şimdi Pendik'teki bayrağı Ahmet Cin arkadaşımıza devrediyor. Pendik Teknoloji Geliştirme Merkezi, yatırımcılar, yüksek teknoloji gerektiren, katma değeri yüksek üretim yapan araziye, tesise para vermeyecek. Bunları belediye yapacak, onların kullanıma verecek, onlar yeni ürün geliştirme ve ARGE faaliyetine yoğunlaşacaklar. Birçok küresel firma burada iş yapacak. Muazzam bir şey. Binlerce insan çalışacak. 20 bin kişi doğrudan, 30 bin kişi dolaylı burada iş yapacak. Yılda 20 milyar lira ilave bir katma değer sağlamış olacağız. İkinci iş Pendik'te bir fuar ve kongre merkezi kurmak istiyoruz. Anadolu yakasının en büyük kongre ve fuar merkezini planlıyoruz Pendik'te."

Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin: "Pendik'i teknoloji ve ticaret üssü olarak planlamaya çalışıyoruz. Fuar alanı ve teknoloji üssünün yanında millet bahçeleri, bağlantı yolları, meydan çalışmaları ve diğer projelerle, nostaljik ulaşım hattı projelerini çalışıyoruz. Pendik en büyük tekno kente sahip bir ilçemiz. Sağlık tekno kentinin Pendik içinde olması Türk-Japon Üniversitesi'nin Pendik'te olması o bölgeyi silikon vadisi olmaya sarıyor."

'HAYDARPAŞA GARI KALKIYOR ORASI BİR TASARIM MERKEZİ OLUYOR'

Binali Yıldırım: "Kadıköy esasında diyoruz ki, ekonominin de, refahın da olmazsa olmazı üretmek. Üretmezsek başka çıkış yolu yok. Gençlerimize, kadınlarımıza, insanımıza iş, aş imkanı sağlamamız lazım. Devlette, belediyede, bakanlıklarda işe al bunlarla başa çıkılmaz. Bütün vatandaşları buralarda istihdam şansımız yok. Asıl kaynakları özel sektöre, gençlere, girişimcileri kendi kendilerine iş yapabileceklere hasretmemiz lazım. Kadıköy ve Üsküdar'ı bir tasarım merkezi olarak planlıyoruz. Haydarpaşa Garı kalkıyor orası bir kültür ve endüstri tasarım merkezi oluyor. Tasarım demek bir ürünü akıl teriyle ortaya çıkarmak demek. Mesela ceket yaptıracaksınız, ceketin tasarımını İtalyanlar yapıyor, Pendik'te bir atelye yapıyor. Biz diyoruz ki, sadece üreten yer değil akıl terini de katarak dizayn eden yer olalım. İşin özeti marka. Marka üretemezsiniz zenginleşemezsiniz. THY bugün bir marka. Marka sayılarını arttırmamız lazım."

'İSTANBUL'A GELEN TURİSTLERİN ROTASINI KADIKÖY'E EKLİYORUZ'

Kadıköy Belediye Başkan Adayı: Özgül Yavuz: "Kadıköy'e kültür sanat ve zihinsel üretim çok yakışıyor. Uluslararası Kadıköy Bienali etkinliğimiz var. Tasarım, girişimcilik, inovasyonun yanısıra 21 kilometrelik bir kıyı ve su şehri aynı zamanda Kadıköy. Kadıköy İstanbul'un en eski ilçesi. STK'cılığın gelişmesini desteklemek istiyoruz. Muhteşem bir tarihi çarşımız var. Onun altyapısını özgün kimliğine uygun olarak yeniliyoruz. Ağırlıklı olarak Beyoğlu ve Eminönü'ne gelen uluslararası turistlerin rotasına mutlaka Kadıköy'e ekliyoruz. Kadıköy aynı zamanda bir kadın kenti. Nüfusumuzun yüzde 55'i kadın."

Binali Yıldırım: "O yüzden belediye başkan adayımız kadın. Bu da kadına verdiğimiz önemi gösteriyor. Kadınların daha fazla olması lazım hem yönetimde hem sosyal hayatta hem iş hayatında. Kendisi önceki görevi İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri."

'ÜSKÜDAR'DAKİ KATİBİM ŞARKISI MARMARAY'LA NOSTALJİ OLDU'

Binali Yıldırım: "Üsküdar'da Katibim şarkısı meşhurdur. Marmaray'ı yaptık şarkı da nostaljiye dönüştü. Artık Marmaray'la geçince ne yağmur ne de çamur var. Üsküdar Belediye Başkanımız tecrübeli bir kardeşimiz Hilmi Türkmen. Şu ana kadar 550 bin Üsküdarlıyı boğaz gezileriyle buluşturmuş. Kendisi Nev Mekân diye bir yer yapmış. Gençler kitap okuyorlar, çay içiyorlar, yemek yiyorlar."

Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen: "Başta Çengelköy olmak üzere Nev Mekanlara devam edeceğiz. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattı çok güzel bir ulaşım ağı oluşturdu. İnşallah yeni dönemde yaklaşık 8-10 bin araç kapasiteli otopark projemiz var. Harem'deki tasarım merkezi projesi çok anlamlı. Üçüncü Köprü hizmete girince Harem ve Haydarpaşa Garı'yla birlikte tasarım merkezi olacak. Üsküdar'da sosyal-kültürel ve turizme yönelik çalışmaların hız kesmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Üsküdar bir marka şehir. Millet bahçeleri, millet kıraathanelerine yoğuluk veriyoruz. Hisseli parseller çok büyük bölgemizde. Parselleri küçültmeye gideceğiz. İmarı büyüttük, parselleri küçültüyoruz. Sloganımız bu…"

'İSTANBUL KART KULLANICILARINA DENİZ ULAŞIMI BEDAVA'

Binali Yıldırım: "İstanbul Kart var. Malum metro, otobüs, deniz ulaşımında yararlanılıyor. Biz bunun üzerinde çalıştık, hesabını yaptık. Herhangi bir toplu taşıma aracından inip deniz yoluyla gitmek isteyenler veya deniz yolundan gelip kara ulaşımıyla devam etmek isteyenler deniz kısmına ayrıca para vermeyecekler. Bütün deniz taşımalarında bedava. İstanbul Kart kullanıcılarına olacak bu."

'KÖYLÜ HEMŞEHRİLERİMİZİ ORGANİK TARIMDA İSTİHDAM EDECEĞİZ'

Yıldırım: "Şile yolu çile yoluydu. İnsanlar Şile'ye gidecekler, orada doğal ürünleri alacaklar. İnsanlar hafta sonun streslerini atacaklar."

Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı: "Denizi, yeşili, mavisi, sahiliyle kardeşlik ve huzur şehri Şile, turizm ve tarım projeleriyle anılacak. 62 kilometrelik sahili, Anadolu yakasının en büyük arazisiyle farklı turizm değerlerini ortaya koyarak, doğal güzelliklerini ortaya koyacak projelerimizle Şileli hemşehrilerimizi buluşturacağız. Hacılı Şelalesi gibi İstanbulluların buluşabileceği çok güzel projeleri buluşturma niyetindeyiz. Organik tarımda köylü hemşehrilerimize istihdam sağlayacağız. Bu ürünleri İstanbul'a götüreceğiz. Şilemizin ayrı bir marka değeri var Şile bezimiz. Farklı üretim sahalarıyla Türkiye'nin dört bir yanına ulaşacak şekilde aynı zamanda uluslararası düzeye çıkaracağız."

'ANADOLU YAKASINDA METRO 110 KİLOMETREYE ULAŞMIŞ OLACAK'

Binali Yıldırım: "Ağva yolunu Kuzey Marmara yoluna bağlıyoruz. Karasu'ya ve Düzce'ye bağlıyoruz. Özellikle Üsküdar-Çekmeköy metro hattı var. Bu metro hattı Türkiye'de ilk Avrupa'da birinci seçildi. Sürücüsüz en üst standartlara sahip metro hattı. Bu Çekmeköy'de kalacak değil. Sancaktepe'ye gidecek. Sancaktepe'deki şehir hastanesine gidecek, bir kol Sultanbeyli'ye devam edecek. Sabiha Gökçen, Pendik ve Tuzla'ya kadar gidecek. Göztepe, Ataşehir-Ümraniye olacak. Bütün bunları yaptığımız zaman Anadolu yakasında metro raylı sistemde 110 kilometreye ulaşmış olacağız."

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz: "Çekmeköy'ü eğitim vadisi konusunda yoğunlaştık. Çok önemli projeler yaparak eğitime yakışır hizmetler yaptık. Çekmeköy ulaşımda Üsküdar ile nerede ise yüzde 90 oranında çözmüş durumda. Sağlıkta hastanesini bitirmiş bir ilçemiz. 3 tane önemli parkımızı Millet Bahçemiz yaptık. Bisiklet ve yürüme yollarıyla birbirine bağlıyoruz. Yeşil alanları insanımızın hizmetine açmış oluyoruz. Belediye binamızda 24 saat kullanabilecek kütüphane ve gençlik merkeziyle, otoparkıyla devam ediyor. Köylerde çok güzel projelerimiz var."

Binali Yıldırım: "Ömerli sizde değil mi?"

Ahmet Poyraz: "Evet başkanım. Ömerli, Koçullu bizde. Çekmeköy, Taşdelen'in merkezinde gençlik kültür merkezi, millet bahçeleriyle donatacağız."

'ADALAR'DA OTURANLAR İSTANBUL'A ULAŞIMI BEDAVA YAPACAKLAR'

Binali Yıldırım: "Marmara Otoyolu'nun ilk çıkışı Çekmeköy'de. Burada trafiği çok ciddi anlamda rahatlatmış olacağız. İsterseniz rotayı Adalar'a çevirelim. Yabancılar adalara Prens Adaları diyorlar, Prens Adaları'na prenses lazım. O da adayımız Özlem Öztekin Vural olacak. Adalar'da da bir müjdemiz var. İstanbulkart sahibi olanlar Adalar'a yaz kış, buranın altını çiziyorum. Adalar'da oturanlar adalar arasında ve adalardan ana karaya ulaşımı bedava yapacaklar."

'ADALAR'DAKİ EVLERE "SAĞLIK VE PANİK BUTONU" KOYACAĞIZ'

Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural: "Temizlik, ulaşım gibi artık birçok ilçemizin sorun diye saymadığı mevzular bizde sorun haline gelmiş durumda. Artık hizmetsizlikten kaynaklı, gençlerin gelecek görememe, yaşlıların da sağlık meselelerinden dolayı nüfus azalması yaşıyor. Evde sağlık ve panik butonu sistemini geliştiriyoruz. Adalarda sokak hayvanı var. Hayvan hastanesi ve barınağı projelerimiz var. Turisten boğulan yerel halkımızın kendi sosyal yaşamlarını sürdürebilmemiz amacıyla sosyal tesis projelerimiz var. Adalar'da kapalı ve açık spor salonumuz yok. Bununla alakalı çalışmalarımız var. Bedava girilecek plajımız yok. Ulaşım ada içinde çok ciddi problem. Faytonlarımız, akülü araçlarımız, bisiklet yoğunluğu derken çok ciddi iç ulaşım sorunu yaşıyoruz. Bu kademeli ilerleyecek bir proje. Nostaljik bir sayıda atlı fayton bırakacağız."

'FAYTON GÖRÜNÜMLÜ ELEKTRİKLİ ARAÇLARLA ULAŞIM SAĞLANACAK'

Binali Yıldırım: "Atlar çok hoyratça kullanılıyor. Atlara eziyet etmenin anlamı yok. Fayton görünümlü elektrikli araçlarla sağlanabilir. O geleneği yaşatmak üzere sınırlı sayıda kısa mesafelerde kullanılabilir. Bu hak sahipleri hiçbir kayba uğramadan yeni sisteme geçmiş olacak."

'200 BİN ÜNİVERSİTELİYE 7/24 HİZMET VERECEĞİZ'

Binali Yıldırım: "39 ilçedeki meclis üyeleri Cumhur İttifakından oluşuyor. Maltepe adayımız MHP mensubu. Şimdiye kadar diğer adaylar AK Parti listesinden seçime giriyordu. Ahmet Baykan bir Maltepeli."

Cumhur İttifakı- MHP Maltepe Belediye Başkan adayı Ahmet Baykan: "Maltepe'yi biz istiyoruz. Sayın Dr. Devlet Bahçeli istiyor, Cumhurbaşkanımız istiyor. Maltepe sahilinde Orhangazi Parkı, İstanbul'un çok önemli bir ihtiyacını karşılıyor. İdealtepe'de 3 bin kişiyi aşkın anfitiyatroyu faaliyete geçireceğiz. Su sporları parkı açacağız. Ünniversiteler beldesiyiz. Sağlık turizmle alakalı önemli projelerimiz var. Yalı mahallesinde millet bahçesi ve park anlamında ciddi projelerimiz var. Burada Maltepe sanatçıları, ressamları çok bilinir. Burada sanatçılar sokağı projemizi hayata geçirmeyi planlıyoruz. 200 bin üniversiteliye 7/24 hizmet vereceğimiz projemiz sözkonusu. Zemin altı otopark ve meydan projelerimiz olacak."

'ATAŞEHİR'DE ANADOLU KÜLTÜR MERKEZİ AKM'Yİ YAPACAĞIZ'

Binali Yıldırım: "Ataşehir deyince aklımaza finans merkezi ve AKM gelecek. AKM deyince Atatürk Kültür Merkezi'ni düşünmeyin. İstiyoruz ki artık kültür ve sanat faaliyetleri sadece Avrupa yakasında değil Anadolu yakasında da olsun. Anadolu Yakası Kültür Merkezi, AKM Ataşehir'de yapılacak. Ayrıca şehir terasları dediğimiz proje de var. Yolun üzerine seyir terasları, bahçeler yapacağız. Bugün İçerenköy'deki Gümrük kalkacak ve orası 300 dönümlük bir alan fevkalade güzel bir millet bahçesi olacak."

'KAYIŞDAĞI'NDAKİ SEYİR TERASINDAN ULUDAĞ İZLENEBİLECEK'

Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem: "Erenköy Gümrüğü ve İETT Garajı'nın taşınmasıyla büyük bir millet bahçesi gelecek. Kayışdağı'na telefrik hattıyla sivri noktasında seyir terası oluşabilir. Marmara Uludağ'a kadar izlenebilecek. İçerenköy, Küçükbakkalköy imar problemi çözülecek. Spor alanları, kültürel mekânlar olacak. İçerenköy ve Esatpaşa Spor Kompleksleri olacak. Alt katlarında kapalı otopark olacak. Finans merkezi ve paranın yönetildiği bir şehir olacak. Uzun yıllar sonra Asya'ya ve Ortadoğu'ya hükmedecek. Bir Cumhuriyet Müzesi ve Kurtuluş Savaşı panaroması yapılacak. Gençlerimize yönelik gençlik, spor akademileri yapılacak. E-spor merkezi de Ataşehir'de. Yeşil alanlar ve spor alanları imar p lanlarıyla birlikte yaygınlaştırılmış olacak. Sokak kütüphaneleri yer alacak. Yetersiz bir hayvan barınağı var. Daha yaşanılabilir ve özellikle rehabilitasyona açık olacak. Fatih Sultan Mehmet Hastanemiz 1200 yataklı olacak. Çalışan annelerinin çocuklarını bırakabileceği yuvalarımız olacak."

'E5-TEM ARASINDAKİ VATANDAŞLAR 750 METREDE METROYA ULAŞACAK'

Binali Yıldırım: "Ulaşımda 5 yıllık hedefimiz raylı sistemin payını yüzde 48'e çıkaracağız. Şu anda yüzde 18. Mevcut hattı 170 kilometre bunu da 518 kilometreye çıkaracağız. Londra ve Paris'ten daha fazla metro hattımız olacak. Karayolunun yükü yüzde 30 daha azalmış olacak. İstanbullular E-5 — TEM arasında yaşayan nüfus 750 metre mesafede bir istasyonla karşılaşacaklar. Beykoz malum Boğaza bakan çok güzel bir ilçemiz. Yeşil dengesiyle yapılaşmanın dengesinin korunduğu bir ilçemiz. Ancak imar sorunu var. Beykoz'un en önde gelen sorunu ulaşım ve trafik. Beykoz'da metro beklentisi de var. Tabii ki onunla ilgili çalışmalarımız da olacak. Murat Aydın burada en kıdemli belediye başkan adayıdır. Zeytinburnu Belediye Başkanıydı. Avrupa yakasından Anadolu yakasına transfer oldu. Yücel Çelikbilek de çok güzel hizmetler yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum."

'İSTANBUL'UN EN BÜYÜK BAHÇE PROJESİ BEYKOZ'DA KURULACAK'

Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın: "Beykoz'un mülkiyet problemi yüzde 90 çözüldü. 17 bin 200 parsele tapuları verildi. Gündemin 1 numaralı maddesi Beykoz'da imar meselesi. Birçok kurum var. 10'a yakın kanunla Beykoz'un imarı yönetiliyor. Kurumların koordineli çalışmaları gerekiyor. İnşallah dönemimizde sizlerin ve Cumhurbaşkanımızın desteğiyle Beykoz'un imarla ilgili problemi büyük ölçüde çözülecek. Beykozlu kendi evini aynı yere yeniden yapabilsin. Ben yeni bir Beykozluyum. İyi ki Beykozlu oldum diyorum. Yeni Beykoz'a taşındım. İnşallah ömrünün kalan kısmını Beykoz'da geçirmeyi planlıyorum. Beykoz'da istihdam problemi var. Beykoz'a yapılabilecek birçok proje var. Sosyal, kültürel, eğitimle ilgili çalışmaların yanında ticareti, turizmi geliştirmek, insanlarımız zenginleştirmekle ilgili yapıbilecek çok önemli projeler var. Riva'dan bir tekneye biniyorsunuz Bozhane'ye kadar 15 kilometre gidebiliyorsunuz. Göksu Deresi de hakeza. Derelerimizin temizlenmesi için yoğun çalışmanın içerisinde olacağız. İstanbul'un farklı yerlerinden insanlarımız Riva'ya geliyor. Biz istiyoruz ki birkaç gün kalmak için gelsinler. Kümesten tavuğun altından yumurta alsınlar. Seradan sebzesini alsınlar. İstanbul'un en büyük bahçe projesi 7 milyon 700 bin metrekarelik alanda Çavuşbaşı bölgemizde kurulacak. Bu alanda sigara içilmeyecek. Bilimsel çalışmalar, tohum bankası alanında ciddi çalışmalar planlıyoruz. Türk-Alman Üniversitesi'yle beraber tekno kent kurmayı planlıyoruz. Beykoz'a istihdam alanı oluşturacak."

'KARTAL'DA MONORAYLI SİSTEM PROJEMİZ VAR'

Binali Yıldırım: "Kartal da inşallah gönül belediyeciliğini hasretle bekleyen bir ilçemiz. Kartal E-5 ile sahil yolu arasında en fazla trafik sıkışıklığı yaşanan ilçemiz. Kartal'ın meşhur çukuru vardır, taş ocakları. Onu doğa parkına çeviriyoruz. Kartal'da bir monoraylı sistem projemiz var."

'İMAR VE TAPU PROBLEMİYLE İLGİLİ ÇÖZÜM MASASI KURUYORUZ'

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı: Ebubekir Taşyürek: "44 dönemli projeyi Kartallı hemşehrilerimizle paylaştık. Lansman toplantımıza ciddi teveccühte bulundular. Kartallılar 10 yıldır CHP'li bir yönetim tarafından yönetiliyor. Bir eser üretilmediği için son 10 yılda her türlü sosyal donatı, kültürel ve sosyal eserlere Kartal'ın ihtiyacı var. Kartal sıradan bir sanayi kenti değil. İstanbul'un balkonu olarak bilinen Yakacık gibi çok güzel mahallemizi bünyesinde barındıran bir kent. Lalenin anavatanı olan Gümüşpınar mahallemiz var. İstanbul'da lalenin anavatanı Soğanlı'dır. Dragos tepesi ve Aydos ormanımız var. Kartalımızın önemli bir özelliği de prens adalarının en iyi seyiri bölgesi olan bir ilçe. Kartal maalesef bu güzellikleri insanlara sunma noktasında eksiklikler yaşıyor. Biz projelerimizi Kartal ekonomisini canlandırmak, istihdama hayat vermek adına hem bizim medeniyetimiz hem bizden önce bize intikal etmiş Bizans eserlerini de turizme kazandırarak kentimize can suyu oluşturmayı planlıyoruz. Aydos'da ve Yakacık'ta bir güzel bir seyir terasını yapacağız. Kartal Spor vardı. Kartal Spor 1. Lig'de önemli sporcular yetiştirmiş bir takımdı. son dönemde yanlış yönetimle şu anda bölgesel amatör ligte top koşturuyor. Kartal'a önemli bir stadyum kazandırmayı düşünüyoruz. Nostaljik Nizam Plajı inşallah ihya ediyoruz. Vatandaşlarımızın imar ve tapu problemlerine dönük sorunlarına çözüm masası oluşturuyoruz."

Binali Yıldırım: "Sultanbeyli'de en önemli konu imar ve mülkiyet. Uzun yıllardır devam eden mesele. Bununla ilgili belediye başkan adayımız Hüseyin Keskin gerekli bilgiler verecek. Sultanbeyli'ye metro gelecek. Önce Sancaktepe'ye oradan Sultanbeyli'ye gelecek."

Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Keskin: "2009-2019 yılları arasında 19 bin vatandaşımıza tapularını dağıtmış olduk. 20 bin parselde 60 bin hemşehrimizin tapularını dağıtmaya başladık. Sultanbeyli'nin uzun zamandır uğraştığımız mülkiyet problemi tarihte kalmış oldu. Mülkiyet problemi çözülmüş, ekonomisi düzelmiş zengin belediyeler arasına girmiş Sultanbeyli'de gençlerimiz, hanımefendilerle ilgili projelerimiz olacaktır. İnşaatı tamamlanmak üzere olan inovasyon merkezimizde gençlerimizle ilgili önemli projeleri hayata geçireceğiz. Hanımefendilerle ilgili Aile Akademisi projemiz var. Aydos dağında 850 dönüme yakın alanı bakanlığımızdan kiralamış olduk. İnşallah bu alanda bütün Sultanbeylilerin rahat nefes alacağı projeyi yapacağız."

'AKILLI ŞEHİR MERKEZİ SANCAKTEPE'DE OLACAK'

Binali Yıldırım: "Komşu ilçeye geliyoruz Sancaktepe'ye. Şeyma Döğücü Sancaktepe'de belediye başkan yardımcılığı yapmış değerli bir adayımız. Kendisi Sancaktepe'de yeni dönemde inşallah belediye başkanlığına aday. Metro Sancaktepe'ye gelecek. Yeni dönemde bunu hızlandıracağız. Sancaktepe Anadolu yakasının değil Türkiye'nin en büyük şehir hastanesinin yapılacağı ilçe. Bunun üzerine Sancaktepe ortak geleceğimiz İstanbul projesinin beyni olacak. Akıllı Şehir Merkezi Sancaktepe'de olacak."

'KADINLARIMIZ İÇİN ALTIN ELLER ÇARŞISI'NI YAPACAĞIZ'

Sancaktepe Belediye Başkan Adayı: Şeyma Döğücü: "Sancaktepe İstanbul'un bir özeti. Çeşitli kesimlerden hemşehrilerimiz yaşıyor. Biz inşallah hepimizin farklılıklarımızla birarada yaşayacağız. Sancaktepe İstanbul'un kalbi olacak diyoruz inşallah. Bunda kararlıyız. Sağlık alanında şehir hastanemiz ilçemiz için çok büyük şans. Hem istihdam anlamında hem de sağlık turizmi anlamında çok büyük katkısı olacak. Hastanenin trafik aksları belirlenirken de ilçemizin ulaşım anlamında çok büyük kazanımları olacak inşallah. Genç nüfusumuz çok fazla. Biz de gençlerimizin hem iş çevreleriyle iletişim kurması anlamında hangarların içinde kollektif havuz dediğimiz projeler planlıyoruz, fikir üretsinler istiyoruz, kuluçka merkezlerini planlıyoruz. Kadınlarımızın yüzü gülerse bütün toplumun yüzü güler. Kadınlarımızın evlerinde üretebilecekleri ürünleri satıp bütçeye katkı sağlayacak Altın Eller Çarşısı'nı yapacağız."

'ÜMRANİYE'YE ACİL KREŞ YAPMAMIZ LAZIM'

Binali Yıldırım: "Geldik programın son konuşmacısına. Ümraniye'deyiz. Ümraniye'de bu seçimlerde İsmet Yıldırım adayımız. İsmet Yıldırım ismini İstanbul bilir. KİPTAŞ diye bir kuruluş var. Uzun yıllar oradaydı. Çok güzel hizmetler yaptı. 577 bin 0-4 yaş arasındaki yavrularımıza acil kreş yapmamız lazım. Ümraniyemizde 10 tane mahallemizde acil kreş yapılması gerekiyor. Halihazırda Hasan Can belediye başkanımız. Onun da güzel hizmetleri oldu Ümraniye'ye."

Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım: "Ulaşım, otopark, çevre projeleri. Akademi Ümraniye, teknopark, prestij projeleri ve imar sorunu olurak özetleyebiliriz. Ulaşım Ümraniye'de de önemli sorun. Ümraniye'nin trafik sorununu büyük anlamda çözebileceğimizi düşünüyoruz. Otapark ihtiyacımız var. 20 bin adet otopark projelendirmesi yaptık. 7 bin tanesini projelendirdik. Millet bahçeleri olarak Dudullu'da Osmangazi Parkı'nı, Tepeüstü'nde ormandan bir yer alarak millet bahçesini Ümraniyemize kazandırmayı düşünüyoruz. Kapalı otoparkları haftanın bir gününde pazar olarak kullanmak istiyoruz. Akademik Ümraniye'yi çok önemsiyoruz. Mesleki eğitimlerin verildiği bir yer olduğunu düşünebiliriz. Zanatkarlar Çarşısı yapmayı düşünüyoruz. Teknoparkta önemli projelerimiz mevcut sanayi bölgelerimize ARGE sunacaktır. 7 tane önemli sitemiz var, 7 bin çalışanımız var. Sağlık merkezleri yapılacak. Millet kıraathanelerinden 3 tanesi behemahal yapılacaktır. Meydanlar yönünden biraz sıkıntılarımız var. Alemdağ Caddesi prestij cadde olacak. 50 bin metrekarelik büyük meydan projesi, Tepeüstü'nde büyük meydan projesi, Dudullu'daki meydan projesini hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Anıt yapımız yok. Opera, konser, çok amaçlı salonlar maalesef Ümraniyemizde yok. Bunları Ümraniyemize kimlik projesi olarak kazandırmayı düşünüyoruz. Ümraniye'nin dörtte biri 2B arazilerden oluşuyor. İnşallah mahallelerimizde bunları görüşerek inşallah bu projelerimizi gerçekleştireceğiz."