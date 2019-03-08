GENAR: 31 Mart, 25 ile 50'nin değil 50 ile 48'in mücadelesi olacak

Son seçim anket sonuçları 31 Mart yerel seçimleri öncesi gündem olmaya devam ediyor. Seçimleri değerlendiren GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, yerel seçimlerde sürpriz sonuçlar beklediğini belirterek, "31 Mart seçimleri 50 ile 48'in mücadelesi olacak, 25 ile 50'nin mücadelesi olmayacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'anketlere güvenmiyorum' çıkışıyla birlikte gözler anket şirketlerinin yöneticilerine çevrildi. GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş'tan konuya ilişkin değerlendirmeler geldi.
GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Ege Şubesi'nin İzmir'de bir otelde düzenlediği "2019 Yerel Seçimlere Doğru Değerlendirmeler" başlıklı toplantısına katıldı.
Yerel seçim sürecinin genel seçim havasında geçtiğini ifade eden Aktaş, geçmişte yerel seçimler öncesi siyasi partilerin köprü ve yol gibi temel hizmetleri vaat olarak söylediğini, bu seçim öncesi bu tip vaatlerin geri planda kaldığını kaydetti. Bunun, AK Parti'nin temel hizmetlerdeki yatırımları büyük oranda tamamlamasından kaynaklandığını savunan Aktaş, artık seçmenin büyük vizyonlu projelerle ilgilenmediğini öne sürdü.
Seçimlere katılım oranının yüzde 80 olacağını düşündüğünü dile getiren Aktaş, "CHP ve AK Parti seçmeninin ciddi bir sandığa gitmeme ve geri durma eğilimi var. Seçime gitmeden önce iki partinin de yapacağı şey galiba, başka partilerden oy almak yerine daha çok kendi partililerini sandığa gitme konusunda ikna etmek olacak. Hangi parti kararsız seçmenini sandığa götürürse o başarılı olur." diye konuştu.
Aktaş, MHP ve İYİ Parti'nin oylarının ittifak kapsamında destek verdikleri için düşebileceği, büyük partilerin ise oylarının bir önceki seçime göre muhafaza edilebileceği kanaatinde olduğunu anlattı. Cumhur ve Millet ittifaklarının seçim stratejilerini değerlendiren Aktaş, şunları kaydetti:
"Cumhur İttifakı daha çok 'söz söyleme, iddia koyma' üzerine bir strateji kurdu. Millet İttifakı ise konuşmamak üzerine bir strateji kurguladı. Millet İttifakı'nın kararsızı daha çok. İYİ Parti, 'biz bu seçimde başarılı olamazsak tuz buz olacağız' diyor. CHP, AK Parti'nin birinci rakibi, sürekli onu yenmek için bir çabası var. CHP gerek adaylar gerekse temsil düzeyinde hata yapmamaya çalışıyor. CHP hata yapınca karşı taraf onu kullanıyor, onun için şu an çok dikkatliler. HDP'nin başka amacı var. Birleştikleri şey ise Recep Tayyip Erdoğan ya da AK Parti'yi yenmek. Bu onlara motivasyon katıyor. Aralarında oluşabilecek problemleri de şu an görmüyorlar."
'SÜRPRİZ BİR SEÇİM BEKLİYORUM'
"İttifak olmasaydı seçim sonuçlarına ilişkin çok iddialı cümle kurabilirdim. 'Bir önceki seçimle aynı, tekrarlanır' gibi. Şehirlerin çoğunda 45-49, 48-51 gibi, arada başka parti varsa 44-50 gibi oranlar var. Şehirlerde bir iki puanla kazanmalar ve kaybetmeler olacak. Sürpriz bir seçim bekliyorum. 31 Mart seçimleri 50 ile 48'in mücadelesi olacak, 25 ile 50'nin mücadelesi olmayacak."
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)