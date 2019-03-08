CHP'li Tanık: Seçim büromuza gelen insanlar hakkında terör örgütüne yardımdan soruşturma açmaya başladılar

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Şırnak'ta CHP tarafından Uludere Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Salih Tanık, seçim bürosunu artan baskılar nedeniyle kapatmak zorunda kaldığını söyledi.

Tanık, kapattığı seçim bürosunun camına da "İlçede partimize yönelik yapılan baskılar nedeniyle geçici olarak kapalıyız" duyurusunu astı.

© AA / Evren Atalay Çavuşoğlu: CHP listelerindeki HDP'li adayların tamamını PKK yerleştirmiş

CHP'den aday olmadan önce Uludere'de iki dönem belediye başkanlığı ve iki dönem de AK Parti İlçe Başkanlığı görevini yürüten ve 2014 yılında AK Parti'den aday olan Salih Tanık, 31 Mart seçimleri için CHP'den aday olduktan sonra yoğun baskı görmeye başladığını ifade etti.

31 Mart seçimleri için Uludere'de açtıkları seçim bürosuna gelen vatandaşların fişlenmeye başladığını dile getiren Tanık, "Daha dün (önceki gün) ‘Terör örgütüne yardım ve yataklık yapıyorsunuz' diye seçim bürosuna gelen üç tane koruyucuyu işten çıkarmaya kalktılar. Daha önce ANAP döneminde Uludere'de iki dönem belediye başkanlığı yaptım. 12 yıl Kızılay başkanlığında bulundum. İki dönem AK Parti İlçe Başkanlığı da yaptım. CHP'den aday olunca büyük bir baskı görmeye başladık. Burada koruculuk sistemi yaygın. Memurlar fazla. Bizim amacımız insanlar tehdit edilmesin. Seçim büromuza gelen insanlar hakkında terör örgütüne yardımdan soruşturma açmaya başladılar. Seçim büroma yaşlı bir insan geldiğinde ikinci günü jandarma onun oğlunu terör örgütüyle ilişkilendirerek alıyor. Böyle bir baskı daha önce hiç görmedik" diye konuştu.

'OYUNUN FOTOĞRAFINI ÇEK DİYE BASKI YAPIYORLAR' İDDİASI

Tanık, sözlerinin devamında "İlçe jandarma komutanı, ilçe emniyet müdürü ve kaymakam; ‘AK Parti'ye oy veremeyen herkesi işten atacağız' diye baskı kuruyorlar. Kimse sandık başında attığı oyu kameraya çekmek zorunda değil" ifadesini kullandı. Tanık, kaymakam ve ilçe emniyet müdürüyle baskılar konusunda konuştuğunu ancak olumlu gelişme sağlayamadığını ifade etti.