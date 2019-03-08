Yavaş: Şimdiye kadar 2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, dün NTV canlı yayınında yerel seçime dair açıklamalarda bulundu.
"Kararsızların birçoğu, daha önce AK Parti'ye oy verdiğini söylemiş. Şimdiye kadar 2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım fakat diğer açıklanan anketler, uzaktan yakından benim manipüle edebileceğim anketler değil" diyen Yavaş, devamında şunları kaydetti:
'KİRLİ SİYASET YAPMAYACAĞIM'
"Ben kirli siyaset yapmayacağım" diyen Mansur Yavaş, "Temizi buysa, kirlisi nasıldır Allah bilir, yarın yüz yüze bakacaklar. Geçen biri Twitter'da yazmış, ‘Babam Cumhur, ben Millet İttifakı'na oy vereceğim. Ben hain miyim şimdi?' ne gerek var şimdi?" diye sordu.
Yavaş açıklamasında, "Ankara'nın en önemli sorunu aç insanlar. Aç insanlar varken benim anlatacağım hiçbir vaadi vatandaş dinlemeyecek" ifadesini kullandı.
'HAYIR BEN ORGANİZE SANAYİLERİN NE İHTİYACI VARSA KARŞILAYACAĞIM'
Yavaş şöyle devam etti:
Projelerini tek tek anlatan Mansur Yavaş, "Köylerde üretimi teşvik edeceğiz, hepsine güneş enerjisi takıyoruz. Köyde yaşayın masraf etmeyin, isteğimiz tek şey var, biz size hayvan vereceğiz, teşvik edeceğiz, üretin" diye konuştu.
'60 KM'LİK METROYU BİTİRECEĞİZ'
"Sadece havaalanı değil, yaklaşık 1.8 milyar dolarlık bir proje, 60 kilometrelik metroyu bitireceğiz" diyen Yavaş konuşmasını şöyle sürdürdü;
AVM PROJESİ
Mansur Yavaş sözlerini, "Şimdiki AVM'lere yazın sıcak, kışın serinlikten gidiliyor. Kızılay'da binlerce iş yeri, alternatif var. Fiyat rekabeti olabilir. Çoluk çocuk açık havada gezeceksiniz. Bunu söylerken oradaki ekonomiyi yok etmek değil tam aksine canlandırmak için. Tabela kirliliğine son vereceğiz. Kızılay'ın dış cephesi de yeniliyor. Su fiyatlarından indirim yapmak için bakacağız. Islak imzalar mutlaka gelecek, yanımızda duracak" diyerek sonlandırdı.
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