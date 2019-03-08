Yavaş: Şimdiye kadar 2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, dün katıldığı canlı yayında "Kararsızların birçoğu, daha önce AK Parti'ye oy verdiğini söylemiş. Şimdiye kadar 2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım" ifadesini kullandı.

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, dün NTV canlı yayınında yerel seçime dair açıklamalarda bulundu.

"Kararsızların birçoğu, daha önce AK Parti'ye oy verdiğini söylemiş. Şimdiye kadar 2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım fakat diğer açıklanan anketler, uzaktan yakından benim manipüle edebileceğim anketler değil" diyen Yavaş, devamında şunları kaydetti:

"Uzaktan yakından bizimle ilgisi olmayan anket firmaları çıktı. 'Mansur Yavaş Ankara'da kazanacak' diye bir açıklama da yapıldı. Bunlar iktidara yakın anket firması olunca, ister istemez inanıyorum, hoşuma da gidiyor ne yalan söyleyeyim."

'KİRLİ SİYASET YAPMAYACAĞIM'

"Ben kirli siyaset yapmayacağım" diyen Mansur Yavaş, "Temizi buysa, kirlisi nasıldır Allah bilir, yarın yüz yüze bakacaklar. Geçen biri Twitter'da yazmış, ‘Babam Cumhur, ben Millet İttifakı'na oy vereceğim. Ben hain miyim şimdi?' ne gerek var şimdi?" diye sordu.

Yavaş açıklamasında, "Ankara'nın en önemli sorunu aç insanlar. Aç insanlar varken benim anlatacağım hiçbir vaadi vatandaş dinlemeyecek" ifadesini kullandı.

'HAYIR BEN ORGANİZE SANAYİLERİN NE İHTİYACI VARSA KARŞILAYACAĞIM'

Yavaş şöyle devam etti:

"Ben Ankara'da bu halkı zengin etmek için, işsizliği azaltmak için neler yapabilirim? Üretimi artıracağız, nasıl artıracağız? Fuar alanı başlandı ama bitirilmedi. Amacım bitirmek, sanayicinin iş adamının esnafın yatırımını sergilemesini sağlamak. İkincisi organize sanayilerin hepsine gittim, hepsinin kendine göre problemleri var. Destek olmak, ulaşımı kolaylaştırmak lazım. Diyorlar ki, "Organize sanayiler tüzel kişi, yardım edemezsin." Soruşturma açsınlar, hayır, ben organize sanayilerin ne ihtiyacı varsa karşılayacağım" şeklinde konuştu.

Projelerini tek tek anlatan Mansur Yavaş, "Köylerde üretimi teşvik edeceğiz, hepsine güneş enerjisi takıyoruz. Köyde yaşayın masraf etmeyin, isteğimiz tek şey var, biz size hayvan vereceğiz, teşvik edeceğiz, üretin" diye konuştu.

'60 KM'LİK METROYU BİTİRECEĞİZ'

"Sadece havaalanı değil, yaklaşık 1.8 milyar dolarlık bir proje, 60 kilometrelik metroyu bitireceğiz" diyen Yavaş konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Taksiciler de biliyor bunu. Ben Ankara'ya araçların gelmemesinden bahsettim. Ankara'da 7 bin 701 tane taksi var. Asla taksileri keseceğiz diye bir söylemim olmadı. Benim tek başıma böyle bir karar verme yetkim yok. Kızılay'a araçlar girmesin" derseniz, referandum yaparsınız, halk kabul etmezse yapmazsınız."

AVM PROJESİ

Mansur Yavaş sözlerini, "Şimdiki AVM'lere yazın sıcak, kışın serinlikten gidiliyor. Kızılay'da binlerce iş yeri, alternatif var. Fiyat rekabeti olabilir. Çoluk çocuk açık havada gezeceksiniz. Bunu söylerken oradaki ekonomiyi yok etmek değil tam aksine canlandırmak için. Tabela kirliliğine son vereceğiz. Kızılay'ın dış cephesi de yeniliyor. Su fiyatlarından indirim yapmak için bakacağız. Islak imzalar mutlaka gelecek, yanımızda duracak" diyerek sonlandırdı.