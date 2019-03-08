Bakan Ersoy'dan Soylu açıklaması: Anlam kargaşası yaşandı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İçişleri Bakanı Soylu’nun Almanya’da tartışma yaratan sözlerinin “farklı anlamlara çekildiğini” söyledi. Bakan Ersoy, “Almanları her daim ülkemizde görmek ve ağırlamak istiyoruz” dedi.

DW'den Erkan Türkel'in haberine göre, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'terör örgütü toplantılarına' katılıp Türkiye'ye gelenlere yönelik 'tedbir' aldıkları ve havalimanlarında tutuklanacakları yönündeki ifadesi konusunda 'anlam kargaşası' yaşandığını ifade etti.

© AFP 2018 / Frank Augstein Almanya: Soylu'nun açıklamaları kabul edilemez

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen dünyanın en büyük turizm fuarı Uluslararası Turizm Fuarı'nda (ITB) Türkiye'nin turizmdeki 2019 hedefleriyle ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Ersoy, İçişleri Bakanı Soylu'nun Almanya'da tartışma yaratan sözlerine ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, bu sözlerin 'farklı anlamlara çekildiğini' ve Dışişleri Bakanlığı tarafından gereken, 'doğru açıklamanın' yapıldığını söyledi.

Sınır kapılarında Alman "turistlerin tutuklanmasına" ilişkin olarak, "Açıkçası böyle bir şeyin Türkiye'de söz konusu olması mümkün değil" diyen Turizm Bakanı Ersoy, Soylu'nun sözlerinin çarptırıldığını ve anlamından koparılarak aktarıldığını ifade etti.

Almanlarla Türkler arasında çok eskiye dayanan dostluk ilişkileri bulunduğunu da belirten Ersoy, "Biz Almanları seviyoruz ve biliyoruz ki Almanlar da bizi seviyor" dedi. Türkiye'de turizmin başlamasında ve gelişmesinde Almanların çok önemli bir yeri olduğunu hatırlatan Bakan Ersoy "Almanları her daim ülkemizde görmek ve ağırlamak istiyoruz" şeklinde konuştu. Ersoy, Almanya'dan bu yıl 5 buçuk milyon turist beklediklerini de sözlerine ekledi.