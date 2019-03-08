'Bazı kamuoyu yoklama şirketleri işi abartmış'

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçime ilişkin olarak "Bu seçimin kaybedeni bazı anket şirketleri olacak" dedi. Sarıkaya, "Bazı kamuoyu yoklama şirketleri işi o denli abartmış ki, o bölgede geçmiş seçimde seçmen davranışının ne olduğuna bile bakma gereği duymamış" ifadesini kullandı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçime ilişkin olarak izlenimlerini aktardı.

Her partinin kazanabileceği inancını geliştirdiğini ve ona göre sahaya asılmaya başladığını belirten Sarıkaya, "Tahminsizliğin seçimi" başlığıyla yayımlanan yazısının devamında şunları kaydetti:

"Ancak bu seçimin kesin kaybedeni de var; bazılarını yakından tanıdığım ve dürüstlükle işlerini yaptıklarını bildiğim için onları bir kenara bırakıyorum ama bu seçimin kaybedeni bazı anket şirketleri olacak.

Çünkü yüksek bedel isteyerek ankette önde gösterme sözü verdikleri siyasi kesimde değil, kendi gerçeğinin, ilçesinin hatta büyükşehrinin farkında olan seçmende de tükenmiş.

Anadolu'da dolaştığım hemen her yerde benzer bir durum söz konusu.

Hatta bazı kamuoyu yoklama şirketleri işi o denli abartmış ki, o bölgede geçmiş seçimde seçmen davranışının ne olduğuna bile bakma gereği duymamış.

Bu duruma bakıp, 'Her seçim aynı şeyi yapmıyorlar mı?' diyebilirsiniz.

Yıllardır her partinin çıkması gerektiğini söyleyip, her defasında bir öteki seçime bıraktığı siyasi etik yasası dilerim çıkar ve bir daha seçmeni etkilemek için yanıltma davranışını sergileme cesaretini gösteremezler."